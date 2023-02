Anouk Matton ontpopt zich als Vlinder: ‘‘The Masked Singer’ was een soort schoktherapie’

Wekenlang bogen de grootste geleerden van het land zich over de vraag wie verscholen zat in het ‘The Masked Singer’-kostuum ‘Anouk Matton met vlindervleugels’. Verrassing, verrassing: het bleek de ravissante dj MATTN zélf te zijn.

ANOUK MATTON «Ik dacht exact hetzelfde toen ik het pak de eerste keer zag. Lange blonde haren, en mijn figuur volledig zichtbaar: niet de beste vermomming, als je het mij vraagt. Mijn naam werd al geraden nog voor ik begon te zingen! Maar het is een prachtig pak, dus ik vat het op als compliment (lacht).»

HUMO In tegenstelling tot de andere kandidaten, wier zweet je steevast door het televisietoestel kunt ruiken, kwam jij uit het pak alsof het een wellness was.

MATTON «Vond je (lachje)? Het enige wat door mijn hoofd ging, was: ‘Oh nee, zo plat lag mijn haar nog nooit, en dat voor twee miljoen mensen!’

»Maar tijdens de repetities waren ze backstage ook steeds verrast als het masker afging: ‘Heb jij niet net een halfuur in een bloedheet pak staan zingen?’ En wat die beruchte geur betreft, dat viel eigenlijk best mee. Misschien ruik ik gewoon beter dan de rest (lacht).»

HUMO Je vertelde in Humo ooit over een claustrofobische angstaanval in een vliegtuig. Dat Vlinder-masker moet geen pleziertje geweest zijn.

MATTON «Een paar jaar geleden had ik daar extreem veel last van, ik durfde zelfs niet naar de bioscoop! Zo’n krap masker lag dus ver buiten mijn comfortzone, ja. Zéker als ik buiten adem stond te trillen bij de speurders, die wel heel lang kunnen palaveren (lacht).

»Maar achteraf gezien heeft mijn deelname me superhard geholpen, want ik heb er een mentale klik door gemaakt en sinds de opnames ben ik veel rustiger in vliegtuigen en liften. ‘The Masked Singer’ was een soort schoktherapie voor me.»

HUMO Ze hadden je veel eerder moeten bellen!

MATTON «Vorig jaar hing VTM ook al aan de lijn, om me samen met mijn man Dimitri Vegas in een kostuum te proppen, maar toen konden we beiden niet. Dit keer vroegen ze alleen mij en daar was hij, om het zacht uit te drukken, dolgelukkig mee. Hij was bang dat hij zich onsterfelijk belachelijk zou maken als zanger. Als Dimi niet denkt dat hij kan winnen, doet hij simpelweg niet mee (lacht).»

HUMO Met alle respect voor de vorige drie afvallers: jij bent de eerste die écht een nootje kan zingen. Ben je teleurgesteld?

MATTON «Eigenlijk écht wel. De reacties achteraf waren gelukkig heel positief. Het is ook geen zangwedstrijd maar een raadspelletje, hè. Als je eenmaal ontmaskerd bent door het publiek, is het eigenlijk afgelopen.»

HUMO Je naam viel inderdaad al snel bij de speurders én op het internet. Heb je veel moeten liegen?

MATTON «Enkel mijn man en manager waren op de hoogte, door al de rest werd ik gebombardeerd met vragen. Mijn vader, die elk jaar ijverig meespeurt, was er meteen rotsvast van overtuigd dat ik in het pak zat en stookte de hele familie op. Ik hoop dat niemand het me kwalijk neemt dat ik staalhard in hun gezicht heb gelogen (lacht).»

HUMO Is ‘The Masked Singer’ een opstapje naar een mediacarrière?

MATTON «Ik hoop het! Ik zou heel graag presenteren. Zet mij maar op het plekje van Jens Dendoncker of Julie Van den Steen. Of Dina Tersago!»

HUMO Tot binnenkort dan, tussen de koeien bij ‘Boer zkt. vrouw’!