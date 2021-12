Anthony Nti uit ‘De slimste mens’: ‘Mijn vader belde me al kwaad op: ‘Kun je niet gewoon eens winnen!?’’

Als hij er na de eerste aflevering had uit gelegen, was hij niet meer welkom geweest aan de familietafel, en dus vloog Anthony Nti (29) er voor alle veiligheid pas na zijn zesde aflevering in ‘De slimste mens’ uit. De regisseur die met zijn kortfilm ‘Da Yie’ ei zo na een Oscar-nominatie op zak had, doet de hartslagcurve in menig huiskamer pieken door telkens een retespannende finale te spelen, maar zelf blijft hij er ijzig kalm onder. Of toch niet?

ANTHONY NTI «Ik sta normaal enkel achter de camera, dus ik vind meedoen aan ‘De slimste mens’ echt intimiderend. Ik heb enorm veel respect voor mensen die constant voor de camera staan. En ja, het is in de finale steeds kantje boord, zo was het op school ook altijd. Niet omdat ik niet slim was, het was gewoon steeds net genoeg.

»Mijn mama en zus hebben nog meer stress dan ik, omdat ze de opnames in de studio komen bijwonen. Mijn vader moet door rugproblemen thuisblijven, maar na een berichtje van mijn mama belde hij me al kwaad op: ‘Stop met je familie een hartaanval te bezorgen! Kun je niet gewoon eens winnen?’ (lacht)»

HUMO Je vader dacht nochtans dat het bij één deelname zou blijven. Piept hij nu wel anders?

NTI «De afgelopen twee jaar heb ik me een beetje afgezonderd van de wereld, om te focussen op mijn werk. Dat heeft veel opgeleverd voor mijn kortfilm, maar daardoor was ik niet op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde. Mijn antwoord op de vraag over ‘De bachelorette’, bijvoorbeeld, was een pure gok! Ik wist zelfs niet dat dat programma bestond in België. Mijn vader lachte me daarom een beetje uit, al hoopte hij ergens wel dat ik ver zou geraken. Nu is hij heel trots, net als mijn hele familie. Dat zijn ze altijd geweest trouwens, maar meer dan één deelname was toch gewenst (lacht).»

Anthony Nti in 'De slimste mens ter wereld'. Beeld Play4

HUMO Je bent niet de bekendste deelnemer van dit seizoen. Merk je intussen al iets van het ‘Slimste mens’-effect?

NTI «Ik ben nog niet echt op straat geweest, want ik ben constant aan het schrijven. Ik ga enkel naar mijn Turkse bakker, maar bij hem was het omgekeerd: hij kende me al, maar verweet me dat ik hem niet verteld had dat ik op tv kwam (lacht). Ik krijg op sociale media wel leuke berichtjes van mensen die mijn werk aan het ontdekken zijn.

»Negatieve berichten kreeg ik nog niet, maar mijn mama stuurt af en toe wel een screenshot door. Dat is dan van ene Willy of zo die zegt dat het precies een programma voor in den Afrique is geworden. Maar ik heb een fragment doorgestuurd naar mijn tante in Ghana en die begreep er niks van, dus ik denk niet dat ‘De slimste mens’ zou werken in den Afrique (lacht).»

HUMO We leerden in het programma dat je vaak genoeg hebt aan een kwartier of een uur slaap. Mogen we vragen waar Anthony Nti zich de rest van de nacht zoal mee bezighoudt?

NTI «Ik slaap niet altijd zo weinig, maar soms is het handig wanneer ik een deadline moet halen. Mijn creatieve partner en medeschrijver Chingiz (Karibekov, red.) en ik doen alles zelf voor de projecten waarin we echt geloven: de productie, financiering… Dat zijn natuurlijk extra uren die je moet kloppen, met slapeloze nachten als gevolg. Ik heb ’s nachts ook meer inspiratie, dan werk ik het beste. Slapen doe ik in de ochtend, maar ik hoef zelfs geen wekker te zetten, ik word na enkele uren vanzelf wakker met veel energie.»

HUMO Je bent al zeker van een plek in de finaleweken. Ga je je daarvoor wat beter voorbereiden of lijd je nog steeds aan uitstelgedrag?

NTI «Ik ben het aan het uitstellen, ja, maar ik heb nog een beetje tijd. Ik probeer me momenteel te focussen op mijn eerste langspeelfilm, ‘Postcard’, die ik samen met Chingiz maak en die geproduceerd wordt door Caviar. Het is een film geïnspireerd op ‘Fata morgana’, een boek van de Belgisch-Nigeriaanse schrijfster Chika Unigwe over Nigeriaanse meisjes die in België in de prostitutie belanden om hun schulden af te betalen. Ik hoop volgend jaar steun te krijgen om ’m dan aan het einde van het jaar te kunnen draaien, dus ik hoop dat de film in 2023 in de zalen te zien zal zijn.»

HUMO Erik Van Looy is heel zeker dat je ooit een Oscar zult winnen. Is ‘Postcard’ die winnaar?

NTI «‘Postcard’ wordt mijn beste film tot nu toe, maar ik heb prijzen winnen nooit als een doel beschouwd. Als ik honderd procent achter een film sta, dan maakt het niet of er nu een Oscar komt of niet. Maar alles kan, ik had ook nooit gedacht dat ‘Da Yie’ zo ver zou geraken. (Onderbreekt) Maar de Oscar mag altijd komen! Ik pak hem meteen!»

HUMO En als de Oscar (nog) niet komt, wil je dan ‘De slimste mens’ presenteren, zoals je bij je debuut voorstelde?

NTI «Misschien voor één dag of zo, zoals Bart (Cannaerts, red.). Maar nee, dat was een joke, ik kan dat niet. En ik praat veel te traag (lacht).»