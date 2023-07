‘Anti-mannenfilm’ ‘Barbie’ breekt alle box office-records, maar ‘meesterwerk’ ‘Oppenheimer’ scoort beter bij de recensenten

Witte rook boven de bioscopen - of moeten we toch roze en gitzwarte rook zeggen? Na wekenlange anticipatie kan de wereld eindelijk een slof sigaretten inslaan en naar ‘Oppenheimer’ gaan kijken, of roze pumps aantrekken - ja, Dries V.L., ook jij mag dat! - en een ticketje voor ‘Barbie’ kopen. Maar welke film wint na een wekenlange ‘Barbenheimer’-strijd het pleit der recensenten? En voor wie rinkelt de cinemakassa het luidst?

Eerst het goede nieuws: besluit u uit tijdsgebrek maar een van de twee filmtoppers te kijken, kunt u moeilijk een verkeerde keuze maken. Zowel ‘Oppenheimer’ als ‘Barbie’ krijgen op filmrecensiesite Rotten Tomatoes de lovenswaardige status van ‘Certified fresh’, wat wil zeggen dat ze zowel bij het publiek als bij de recensenten minstens 90% scoren.

'Oppenheimer' Beeld AP

Eén film doet het voorlopig wel iets beter: ‘Oppenheimer’. Op het moment van schrijven haalt de prent van Christopher Nolan over de vader van de atoombom gemiddelde een verwoestende 94% uit 310 reviews van filmrecensenten. Meesterwerk? Beste film van Nolan tot dusver? De straffe statements worden in veel recensies niet geschuwd. The Guardian heeft het over een ‘gebrekkig maar buitengewoon atoomepos’, Variety spreekt van een ‘hypnotiserend, veelzijdig vertelsysteem dat nauwkeurig en aangrijpend is’ en The New York Times vindt de film een 'briljante prestatie’. Ook Deadline put uit dezelfde superlatieven en noemt ‘Oppenheimer’ ‘even angstaanjagend als briljant’. The Wall Street Journal meent dat de film ‘meer spanning en opwinding opwekt dan de recente superheldenfilms’.

Genoeg hielenlikkerij: bestaan er ook mensen die ‘Oppenheimer’ niet te pruimen vonden? Jawohl, te beginnen met Onze eigenste Man. Hij noemt Nolans laatste worp geen film, maar ‘een topzwaar hoorcollege dat een té grote geestelijke inspanning vergt’ en had slechts tweeëneenhalve ster veil. Een collega-recensent van de Boston Globe treedt hem bij: ‘’Oppenheimer’ voelt meer aan als een drie uur lang durende Wikipedia-pagina dan een begeesterende film.’ The Film Verdict heeft het dan weer over een rammelend screenplay, terwijl het geduld van Mashable opgeraakte door de soundscape. TheIndependentCritic.com stelt het zo: ‘Als Greta Gerwig erin slaagt om een plastic pop menselijk te doen voelen, waarom kan Nolan dan niet hetzelfde doen voor de vader van de atoombom?’

Beeld Warner Bros

Over naar ‘Barbie’, die op Rotten Tomatoes 90% scoort uit 311 reviews van professionele cinefielen. Is daar ook Onze Man, die in tegenstelling tot ‘Oppenheimer’ ‘Barbie’ met drieënhalve ster wel over de buisgrens tilde. ‘We dreven verzaligd, klaarwakker en zelfs lichtjes ontroerd - jawel! - op een roze wolk weer naar buiten’, klonk het bij het buitengaan van de cinemazaal, en ook zijn concullegae verlieten de internationale bioscopen overwegend positief. ‘Fun van het begin tot het einde', schrijft The Independent, terwijl The Telegraph het heeft over een ‘zeer bizarre en om-te-bulderlachen-hilarische film’. The Boston Globe zat bij ‘Barbie’ in de bioscoop ‘met een grijns zo breed die zelfs een roze bazooka niet kon wegvagen.’ De filmman van de BBC maakt dan weer de vergelijking met grote filmmeesters: ‘Het uitbundige excentrieke sprookje van Gerwig en co-schrijver Noah Baumbach heeft iets van het donkere, door angst geteisterde surrealisme van Charlie Kaufman en de nauwgezette griezeligheid van Stanley Kubrick.’

Niet iedereen bekijkt ‘Barbie’ door een roze bril, te beginnen met media van eerder conservatieve strekking. De Britse tabloid The Daily Mail noemt Gerwigs film een ‘complete anti-mannenfilm, een uitbreiding van al dat TikTok feminisme dat elke vorm van mannelijkheid - anders dan de meest ingetogen - afschildert als giftig en roofzuchtig.’ The New York Post heeft het over ‘een uitputtende, spastische, zelfingenomen en overspannen teleurstelling’, terwijl The Wall Street Journal ‘Barbie’ ‘een voorbeeld van hoe je geen populaire Hollywood-film schrijft’ vindt. TIME Magazine ziet dan weer een geforceerde poging tot cleverheid: ‘De dingen die goed zijn aan Barbie worden uiteindelijk tenietgedaan door alle dingen die deze film zo hard probeert te zijn. De speelsheid is van het aartslelijke soort. ‘Barbie’ laat ons nooit vergeten hoe slim de film is, elke vermoeiende minuut.’

Box office

Scoort ‘Oppenheimer’ nog iets beter bij de recensenten, dan wint ‘Barbie' wel de box office-strijd. In de VS (waar de film vrijdag pas in de zalen kwam) haalde de prent van Greta Gerwig in het openingsweekend 155 miljoen dollar op. Dat is meer dan eenderwelke andere film dit jaar (‘The Super Mario Bros. Movie’ was met 146,6 miljoen dollar de vorige recordhouder), en meer dan het dubbele van de vooraf verwachte 75 miljoen dollar. Wereldwijd rinkelde de ‘Barbie’-kassa al voor 337 miljoen dollar. Ter vergelijking: ‘The Flash’, ook van de Warner Studios, had een productiebudget dubbel zo hoog als dat van ‘Barbie’, maar haalde sinds de release midden juni wereldwijd nog geen 270 miljoen dollar op.

Nog records die ‘Barbie' met haar roze koevoet aan diggelen slaat: in de categorie films met een vrouw in de regisseursstoel opende geen enkele andere film ooit al zo sterk. ‘Captain Marvel’, door een man en een vrouw (Ryan Fleck en Anna Boden) samen geregissseerd volgt met een openingsweekend van 153 miljoen dollar in de VS.

Geen noemenswaardige records aan de kant van ‘Oppenheimer’ (behalve dan misschien het aantal mannen met zwarte t-shirts in één cinemazaal), maar niet dat de film beroerd scoort: het atoomepos opende met 80,5 miljoen dollar in de VS en 165 miljoen dollar wereldwijd. Het fenomeen ‘Barbenheimer’ geeft ook andere zomerblockbusters het nakijken. ‘Indiana Jones and the Dial of the Destiny’ loste de verwachtingen niet in en bracht tot nog toe ‘slechts’ 335 miljoen dollar op. Ook de nieuwste ‘Mission Impossible’ kan ondanks de loftrompet van Onze Man geen potten breken: in de eerste twee weken na de release haalde de Tom Cruise-productie met 370 miljoen dollar wereldwijd amper meer op dan ‘Barbie' in haar openingsweekend.