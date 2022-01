‘Apocalypse Now’ met pompons: ‘De realiteit is voor één keer beter dan wat een schrijver zou kunnen bedenken’

Belgen met een Emmy? Dan hebben we het niet alleen over Tim Van Aelst en de mensen van Shelter, maar ook over Bert Hamelinck, hoofd van het Belgisch-Amerikaanse productiehuis Caviar. Het eerste seizoen van ‘Cheer’, een Netflix-docureeks over de cheerleaders van Navarro College, kreeg lovende reacties van Brie Larson, Reese Witherspoon, en Jennifer Aniston, en won eind 2020 ook de Emmy voor beste docusoap. Nu gaat het tweede seizoen van start.

HUMO Reese Witherspoon tweette dat de seizoensfinale van ‘Cheer’ haar heeft doen huilen.

BERT HAMELINCK «Mooi, hè? (lacht) Jennifer Aniston heeft ons zelfs opgebeld: ‘Maken jullie hier een film van? Zo ja, mag ik de coach spelen?’ Ik heb haar doorverwezen naar Netflix, maar ik zie er geen fictiefilm in: enkele scènes kun je onmogelijk naspelen zonder aan geloofwaardigheid in te boeten. De realiteit is voor één keer beter dan wat een schrijver zou kunnen bedenken.»

HUMO Hoe hebben jullie de cheerleaders van Navarro College in Texas gevonden?

HAMELINCK «Greg Whiteley, één van onze regisseurs in Amerika, had al de docuserie ‘Last Chance U’ gemaakt, over jongeren die via American football hun studie willen betalen. Hij stelde cheerleaders voor als volgende onderwerp en dat leek ons wel wat, maar we hadden nooit gedacht dat het zulke kleurrijke figuren zouden zijn. De jongeren hebben een moeilijk leven achter de rug, en er staat veel op het spel. Coach Monica krijgt het groepje misfits helemaal mee. Ze lijkt op zo’n coach die je in de films ziet: hard en hartelijk tegelijk, gedreven en met veel mededogen.»

HUMO Rolling Stone noemde de reeks ‘‘Apocalypse Now’ met pompons’.

HAMELINCK «Veel cheerleaders hebben inderdaad last van blessures. Het is intensief en gevaarlijk: zij doen al die stunts zonder matten of vangnetten. Het is ook een hypercompetitieve sport waar weinig mee te verdienen valt. Toch zijn ze obsessief bezig met hun training.»

HUMO Heeft het succes van ‘Cheer’ hun leven veranderd?

HAMELINCK «Ze zijn plots bekend, maar dat maakt hen nog niet rijk. We tonen nu hoe het team omgaat met de overdonderende respons, maar de nieuwe Kardashians worden ze niet.»

HUMO Cheerleader Jerry Harris is gearresteerd wegens seksueel misbruik en kinderpornografie. Had dat een weerslag op de serie?

HAMELINCK «Het was een zware klap. Jerry is een sympathieke gast en de kijkers waren dol op hem. Maar dat is een risico bij reality-tv: de mensen die je volgt, ken je nooit door en door. We gaan nu niet met een grote boog om zijn rechtszaak heen, maar het verhaal van de andere teamleden is zeker nog niet ten einde.»

Cheer

Vanaf 12 januari op Netflix