‘Archive 81’ is een erg goed gemaakte thrillerserie waarin het bovennatuurlijke al dan niet een belangrijke rol speelt

‘Denk je dat die van ‘The Blair Witch Project’ alles zelf hebben bedacht?’, zegt een van de personages in ‘Archive 81’, een nieuwe uitstekende horrorserie die op Netflix momenteel hoge ogen gooit. Het is een verwijzing naar een van de bekendste voorbeelden van een verhaal dat net als ‘Archive 81’ draaide om ‘found footage’ - beeldmateriaal van vroeger dat een of ander duister geheim lijkt te bevatten - en tegelijk een manier om de kritiek dat deze reeks eigenlijk hetzelfde doet voor te zijn.

Dan Turner werkt voor het Museum of the Moving Image in New York, waar hij een reputatie heeft opgebouwd als iemand met een bijzonder talent om oude, beschadigde filmrollen te restaureren en te digitaliseren. Op een dag krijgt hij bezoek van zakenman Virgil Davenport die hem wil inhuren voor een in alle opzichten aparte job: Davenport bezit namelijk een collectie beschadigde videocassettes die eigendom waren van Melody Pendras, een jongedame die jaren voordien haar eindwerk heeft gemaakt over de New Yorkse ‘Visser Appartments’ en zijn bewoners. Dan moet de cassettes uit elkaar halen, de tape netjes ontwarren en met wat knip- en plakwerk speelklaar maken en bekijken, en daar krijgt hij van Davenport de mooie, ronde som van 100.000 dollar voor.

Nu komt het project wel met ongeveer evenveel ‘red flags’ als een vriendschapsverzoek van Ali B. Over LMG, het bedrijf van Davenport, is er op het internet niets te vinden. Dan moet zijn werk uitvoeren in een afgelegen, donker gebouw waar hij helemaal afgesneden is van de buitenwereld. En van zijn opdrachtgever krijgt hij ter afscheid een telefoon met een noodknop zodat hij iemand kan bellen in geval van problemen, ‘ook als je psychische problemen begint te ondervinden’. Wanneer Dan de filmpjes van Melody Pendras begint af te spelen, wordt snel duidelijk dat haar werk niet onschuldig was.

Het Visser-gebouw zag er dan wel uit als duizenden andere appartementsblokken in New York, het was opgetrokken op de ruïnes van een landhuis dat in de jaren 20 is afgebrand en gingen ook zelf in vlammen op. In een van de eerste fragmenten krijgt Jess, een 11-jarig meisje dat geboren is in het trappenhuis en Melody rondleidt, een epileptische aanval en lijkt er in het verstoorde beeld een geest rond te waren. En plotseling duikt ook de vader van Dan op in de filmpjes, terwijl die jaren voordien omkwam - eveneens in een brand. Zoals de archivaris tijdens de eerste afleveringen met de regelmaat van de klok zegt en de gemiddelde kijker denkt: ‘What the fuck is going on here?’

In tegenstelling tot ‘The Blair Witch Project’ bestaat de serie niet enkel uit de ‘found footage’ van Melody - gelukkig maar, want dat was in een serie van acht keer een uur nogal monotoon geworden. In flashbacks krijg je ook te zien hoe de jonge vrouw zich een paar decennia geleden een weg door de Visser Appartments filmde en tegelijk probeert Dan, met de hulp van zijn beste vriend Mark, in het heden te achterhalen wat er precies gaande is, wat de bedoeling was van Davenport toen hij hem inhuurde, en wat er gebeurd is met Melody. Eén vraag blijft heel lang centraal staan: is alles wat ze denken te zien - Melody tijdens haar onderzoek, Dan terwijl hij haar beelden bekijkt - wel echt of slaat hun fantasie soms op hol? Stonden de Visser Appartments op een plek waar occulte krachten aanwezig waren of lijkt dat alleen maar zo?

In de tweede helft raakt ‘Archive 81’ soms wat overladen - er zijn duiveluitdrijvingen, spirituele seances, satanische sektes en nog veel meer ander fraais - en maakt de geloofwaardigheid een duik, maar het overgrote deel van het eerste seizoen drijft eerder op een onbehaaglijke sfeer dan op bloederige scènes of schokkende verrassingen. De reeks staat dan wel op Netflix onder de noemer ‘horror’, ze is niet enkel de moeite voor liefhebbers van dat genre, en mensen die een broertje dood hebben aan dat label mogen zich er ook niet door laten afschrikken. ‘Archive 81' is een erg goed gemaakt, efficiënte thrillerserie waarin het bovennatuurlijke al dan niet een belangrijke rol speelt.