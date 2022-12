Aster Nzeyimana gaat naar de disco: ‘Alles kon. Was ik maar tien jaar eerder geboren’

Nu ‘Zillion’ iedereen die niet Dennis Black Magic heet naar de bios heeft gelokt, brengt Aster Nzeyimana de hoogdagen van vijf andere notoire discotheken – La Rocca, Café d’Anvers, Cherry Moon, Fuse en Boccaccio – tot leven in ‘Those Were the Days’, een docureeks op Canvas.

HUMO Je bent 29 en hebt het uitgaansleven in de jaren 90 dus niet bewust meegemaakt: vind je ‘t jammer dat je niet tien jaar eerder geboren bent?

ASTER NZEYIMANA «Ja! (lacht)

»De legende van die discotheken wordt met de jaren groter, hè, en de verhalen worden wilder. Met ‘Those Were the Days’ wilde ik uitzoeken: hoe was het wérkelijk om uit te gaan in de nineties? Conclusie: die plekken waren een modern sodom en gomorra. Alles kon, alles mocht. Een voormalige barvrouw van La Rocca in Lier herinnerde zich een zwart meisje dat om een pot mayonaise vroeg: ‘Ik wil me helemaal insmeren!’ En Tom Waes vertelt onwaarschijnlijke anekdotes over zijn tijd als portier van Café d’Anvers.»

HUMO La Rocca sloot dit jaar de deuren: van de vijf trekpleisters in je reeks staat alleen Fuse in Brussel nog overeind. Hoe zijn we onze bruisende discotheekcultuur kwijtgeraakt?

NZEYIMANA «Het verval van de clubs is niet toevallig samengevallen met de opkomst van de festivals, hè. Tomorrowland trekt tegenwoordig nachtbrakers uit de hele wereld aan.

»En dan was er de moeilijke relatie met de overheden. Ja, sommige feestvierders maakten het te bont, met drugs en wapens. Maar in plaats van samen met de discotheekuitbaters naar oplossingen te zoeken, werkten bekrompen mensen hen tegen. De politie viel die dancings constant binnen. Boccaccio in Destelbergen moest in 2018 sluiten omdat de uitbaters geen milieuvergunning kregen.»

HUMO Je timing zit goed: dankzij ‘Zillion’ van Robin Pront is er een ongeziene interesse in de discotheken van toen.

NZEYIMANA «In zijn genre is ‘Zillion’ het beste wat je van Belgische cinema kunt verwachten. Maar! Vraag een ervaren fuifnummer naar de beste discotheek van de jaren 90, en de kans is groot dat hij niet voor Zillion kiest. De schuimparty’s in Boccaccio waren de eerste en de beste. In Cherry Moon – in Lokeren – werd Belgische house tot kunst verheven. En zoals dj Charlotte de Witte beaamt: Fuse blijft een technotempel.»

HUMO Volgend jaar zul je opnieuw buiten de sport stappen om met Siska Schoeters en Niels Destadsbader ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ te presenteren. Hoe voelen die excursies?

NZEYIMANA «Voetbal blijft mijn grootste passie, maar ik heb ook andere interesses. Ik wil uiteenlopende projecten combineren. Zo word ik geen vakidioot.»

HUMO Genoteerd!

Those Were the Days

Om 20.10 op Canvas