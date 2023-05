Aster Nzeyimana stapt over van VRT naar DPG Media: ‘Heel blij dat ik mijn twee grote passies, voetbal en entertainment, voortaan kan combineren bij VTM’

Een toptransfer in medialand: sportanker en presentator Aster Nzeyimana verlaat de VRT en gaat aan de slag bij DPG Media. Hij zal dit seizoen ‘Extra Time’ nog volmaken en zal binnenkort op VTM worden ingezet als gastheer en commentator bij voetbalwedstrijden, én hij wordt ook co-presentator van ‘The Voice’.

Aster Nzeyimana maakte bij de VRT al de spreidstand tussen sportverslaggeving en entertainment, de voetbalcommentator presenteerde naast Siska Schoeters shiny floor-show ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, en zal bij VTM beide opnieuw afwisselen. Samen met Maarten Breckx zal hij vanaf deze zomer de omkadering van wedstrijden van de Rode Duivels en de Champions League te verzorgen, en ze voorzien van commentaar. Daarnaast wordt hij naast An Lemmens ook co-host in het negende seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’. ‘Ik ben heel blij dat ik mijn twee grote passies, voetbal en entertainment, voortaan kan combineren bij VTM. En ik kijk er enorm naar uit om naast icoon An Lemmens te mogen presenteren’ zegt Nzeyimana in een eerste reactie.

Lees ook: Aster Nzeyimana: ‘Het was geen schok dat mijn vader er plots was. Ik was al heel gelukkig met mijn moeder – en plots kwam daar nog wat extra geluk bij’ Met de naturel van een forel in een bergmeertje luidde Aster Nzeyimana in zijn eerste ‘Extra Time’ een nieuw tijdperk in ★★★½☆ Ontslagen VRT’ers over de toekomst van de openbare omroep: ‘Ik vrees dat Canvas de zender van de restjes zal worden’

WUYTS EN DEGRYSE

Nzeyimana is niet de eerste sportjournalist die de overstap maakt. Vorig jaar kwam wielercommentator Michel Wuyts na zijn pensioen over naar de sportredactie van VTM, eerder begon ook VTM Nieuws-sportanker Stijn Vlaminck zijn journalistieke carrière aan de Reyerslaan en ook analisten Jan Mulder en Marc Degryse begonnen onder de VRT-toren.

‘Het is jammer dat we toptalent moeten laten gaan, maar het bewijst nogmaals dat VRT een kweekvijver is van talent’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir bij VRT NWS. ‘We wensen Aster een mooie toekomst.’