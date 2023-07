Aster Nzeyimana strooide bij zijn debuut op VTM als vanouds met clichés en makkelijke aannames

Club Brugge tegen Aarhus, het Deense nummer drie, in de tweede kwalificatieronde van de Conference League, nog voor het augustus is: het is niet waar de voetballiefhebber des zomers reikhalzend naar uitkijkt. Tenzij die voetballiefhebber Aster Nzeyimana heet, de entertainer die de openbare omroep inwisselde voor VTM en in Brugge voor het eerst zijn opwachting maakte als voetbalverslaggever voor zijn nieuwe werkgever.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Aster Nzeyimana maakt zijn debuut als voetbalcommentator voor VTM na zijn overstap van de VRT. Waar? Bij de match Club Brugge - Aarhus in de eerste kwalificatieronde van de Conference League. Waarom is het opvallend? De transfer van Nzeyimana was veelbesproken, maar zijn debuut bij VTM stelde wat teleur.

‘Ik heb afgelopen zaterdag Club-AZ gevolgd op mijn gsm terwijl ik aan het shoppen was’, had ik ‘s ochtends in een interview met Aster in Het Laatste Nieuws gelezen. Club tegen AZ, een subtopper uit Nederland, was Clubs laatste voorbereidingsduel voor de confrontatie met Aarhus. Een goede graadmeter dus voor waar het nieuwe Club staat, zo vlak voor de competitiestart ook dit weekend.

Het zinnetje tolde de hele dag door mijn hoofd. Ik vroeg me af waarom en kreeg er mijn vinger maar niet achter. Was het omdat Aster die middag geen documentaire had staan draaien op Tomorrowland? Of omdat hij zijn wedstrijdvoorbereiding tussen de schappen van de boetieks op - ik gok maar - de Meir maakt?

‘Ik ga het eerlijk toegeven: ik heb een paar samenvattingen bekeken. Volg jij de Deense competitie, Marc?’ Ook tijdens de uitzending koketteerde Aster, immer zijn opgewekte zelf, ermee dat hij zich maar half had voorbereid. Hoe vrolijk ik ook kan worden van zijn ongedwongen stijl, even vaak stoort ze mij.

Tijdens het EK voor vrouwen vorig jaar, toen nog voor de VRT, was het ook al opgevallen: Aster strooit graag met clichés en makkelijke aannames. ‘Kwaliteit te over, zeker in deze wedstrijd’, vatte hij de prestatie van Andreas Skov Olsen bijvoorbeeld samen. Dat was een beetje gratuit - Skov Olsen is een prima voetballer, maar deed niets uitzonderlijks tegen de spartelende Denen - maar in de prettig kabbelende woordenstroom van de entertainer passeert het moeiteloos.

Vervelender is het kromme Nederlands waar niet alleen Aster, maar menig verslaggever tegenwoordig mee wegkomt. Terugblikkend op de invalbeurt van Hugo Vetlesen, de Noorse aanwinst van Club die het fraaie derde doelpunt maakte, zei Aster iets over ‘de violen op mekaar juist afstellen’. Zelfs in het Aalsters is daar volgens mij van alles mis mee.

Maar: genoeg gemuggezift. Club Brugge zette een mooi resultaat neer - 3-0, op naar de volgende ronde! - en met Asters kamerbrede glimlach brak er toch een zonnestraal door het grijze wolkendek boven het Jan Breydelstadion. Zelfs de opvallend opgewekte Degryse leek er zich graag aan te warmen, wat nu ook weer niet zo verwonderlijk is als het alternatief de schaduw van Jan Dewijngaert is.

En als u me nu wil verontschuldigen: de caissière wacht.