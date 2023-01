Astrid Coppens: ‘Toen Bram me leerde kennen, vond hij me een schijtwijf. En dan had hij ‘Astrid in Wonderland’ niet eens gezien’

Tien jaar geleden maakte de docusoap ‘Astrid in Wonderland’ model Astrid Nuyens (38) tot de populairste realityster van het land: in het zog van druk bekeken en becommentarieerde tv-programma’s volgden kledinglijnen, boeken en velerlei capriolen. In 2012 verkoos de Humo-lezer haar zelfs tot Vrouw van het Jaar. Sindsdien is ze gescheiden, hertrouwd en verhuisd van Los Angeles naar België. Als mama is ze voor het eerst écht gelukkig: ‘Ik was een guilty pleasure voor véél mensen.’

Dit artikel verscheen op 18 mei 2021 in Humo

Astrid is trots. Ze heeft, samen met haar man Bram Coppens, een kledinglijn ontworpen voor baby’s en peuters: Billie-Ray x Woody. Maar wij nemen haar eerst even terug naar 2012, het jaar van haar triomf in Humo’s Pop Poll. ‘Moh, was ik écht Vrouw van het Jaar? Zo tof!’

HUMO Is dat toen niet tot bij jou geraakt?

ASTRID NUYENS «Heel eerlijk: ik weet het niet meer. Ik woonde in LA, en dan is België ver weg. Er waren ook nog niet zoveel apps van tv-zenders en nieuwssites. Heel veel nieuws raakte niet tot ginder. Maar sowieso: keitof, alsnog bedankt!»

HUMO Je was toen heel aanwezig op tv en in de media. Genoot je van de roem?

NUYENS «In LA merkte ik daar weinig van. Daar was ik een nobody – ik ging er in mijn jogging naar de bakker of de fitness. Af en toe kwam ik een paar dagen naar België, en dan schrok ik wel: iedereen sprak me aan, ik gaf voortdurend actes de présence. Ik was dan blij als ik weer op het vliegtuig zat, naar mijn normale leven. Ik vond het fijner om onbekend te zijn.

»Ten tijde van de tweede reeks (‘Astrid’, in 2017 op VIJF, red.) hadden Belgen blijkbaar ons adres gevonden, en stonden er af en toe fans aan de deur: of ze een foto mochten nemen? Of ze wilden een roadtrip maken langs de plekken die ze in ‘Astrid’ hadden gezien, en vroegen me of ik hun even de weg wilde wijzen. Ik kan me niet voorstellen dat ik op vakantie zou gaan aanbellen bij Brad Pitt of zo.

»Het was ook niet altijd even leuk: ze stonden er soms al om zeven uur ’s ochtends, helemaal jetlagged en daardoor supervroeg op pad. Maar ik ben altijd vriendelijk gebleven. Ze kwamen ook áltijd in een Ford Mustang cabrio. Amerikanen vinden die auto’s heel gewoon, maar blijkbaar zijn ze voor Europeanen ongelooflijk sexy. Bram en ik moesten daar op den duur om lachen: Mustang cabrio voor de deur? Daar zijn de Belgen.»

HUMO Komt er geen derde realityreeks?

NUYENS «Er is véél vraag naar geweest, maar ik zie het op dit moment niet zitten. Ik vond die reeksen heel vermoeiend om te maken, vooral omdat ze alleen over mij gingen en niet, zoals de meeste realityshows, over een heel gezin. Ik kan me ook niet inbeelden dat er een camera op mij staat als ik mijn kindje naar de crèche breng, of straks naar school. Dat zijn privémomenten. We zijn zo gelukkig met ons drietjes: dat wil ik niet verpesten.»

HUMO Je dochtertje Billie-Ray is geboren op 28 juni 2019.

NUYENS «Het klinkt klef, maar ik voel me nog elke dag blessed dat ik haar heb. Ik wist niet eens dat je zo gelukkig kón zijn.»

HUMO Hoe kwamen jullie op de naam Billie-Ray?

NUYENS «Billie vonden we gewoon een leuke naam, en Ray verwijst naar Ray Eames, die samen met haar echtgenoot Charles Eames prachtige meubels ontwierp. Ken je dat typische Eames-vogeltje? Voor Billies geboortekaartje lieten we zo’n uitkijkpost van de Amerikaanse strandwacht tekenen, en daar zit dat vogeltje op.

»Wel stom: kort na Billies geboorte bracht Billy Ray Cyrus een wereldhit uit. Naar hem is ze dus níét vernoemd (lacht).»

HUMO Jullie hebben haar lang uit de media gehouden.

NUYENS «Je kunt je het aantal aanvragen niet voorstellen. Ze wilden de bevalling filmen, haar eerste foto’s kopen, op Instagram bléven ze maar vragen om haar gezichtje te zien. We wimpelden alles af, en dat lukte lange tijd. Tot ze begonnen te vragen: ‘Scheelt er misschien iets aan?’ (rolt met de ogen)

»Ik heb getwijfeld om in Amerika te bevallen, omdat ik wist dat ik daar meer rust zou hebben. Pas op het laatste moment besloten we om naar hier te komen, vooral voor onze ouders. Bram en ik woonden allebei al jaren in Amerika, ze hadden ons al zo lang moeten missen, en ze wilden natuurlijk hun kleinkind zien. Voor mijn ouders is Billieke het eerste kleinkind, voor Brams ouders het derde.»

HUMO Komt er straks een tweede kindje?

NUYENS «Als de natuur het ons gunt: heel graag. Als het niet meer lukt, zijn we ook keigelukkig – onze kinderwens is vervuld.»

HUMO In ‘Gert Late Night’ vertelde je een poosje terug over de miskraam die je voordien had.

NUYENS «Dat was heel zwaar. We maakten een roadtrip van LA naar San Francisco, en stonden op de Golden Gate Bridge toen het begon. Ik had net die zware scheiding achter de rug (met John Bryan, die in ‘Astrid in Wonderland’ een opvallende tweede viool speelde, red.), en toen kwam dat. Ik heb die miskraam meegedragen tijdens mijn zwangerschap van Billie-Ray. Het onbezorgde was eraf, ik wist dat het kon misgaan.»

VERBORGEN VERLANGEN

HUMO Hoe heb je Bram leren kennen?

NUYENS «Er is in LA een leuke Belgische community, en het consulaat organiseert avonden voor Belgen. Bram woonde en werkte in Amerika, en we raakten aan de praat op zo’n avond, maar er gebeurde niks. Hij vond me een schijtwijf (lacht). Meer dan een jaar later kwamen we elkaar opnieuw tegen. Toen voelden we wel een klik, maar zat ik midden in de scheiding. Bram wist dat, en hield afstand omdat hij me de tijd wilde gunnen.»

HUMO Volgens de geruchten heb jij hém versierd.

NUYENS «Hij deed niks, dus ik móést wel aanvallen (schatert). Op een avond kwamen we elkaar tegen in een club, en ik zei: ‘Als er eentje in de zaal met mij mee naar huis mag, ben jij het.’ Zijn antwoord was ook niet mis: ‘Als dat gaat gebeuren, is het om kinderen te maken.’ Hij bedoelde: als we iets beginnen, is het voor de long term. En voilà, het resultaat loopt hier rond.»

HUMO Kende hij jou van ‘Astrid in Wonderland’?

NUYENS «Nee. In Amerika kon je die reeks niet zien, en maar best ook. Anders waren we allicht niet samen geweest: hij zegt zelf dat hij dan een verkeerd beeld van me zou hebben gehad. Het was plezante tv, een guilty pleasure voor heel veel mensen, maar dat was een andere, uitvergrote Astrid.»

HUMO Naast reality maakte je in 2017 ook een film: ‘Verborgen verlangen’ van Maarten Moerkerke, met ook Roel Vanderstukken en Mathias Sercu.

NUYENS «Toen ze me vroegen voor de hoofdrol, dacht ik dat het een grap was, maar het was een topervaring.»

HUMO De film werd geen succes.

NUYENS «Ik vond het wel heel fijn om te doen. Ik kon eens voor de camera staan als iemand anders, zonder mijn privéleven te moeten blootgeven.»

HUMO Smaakte het naar meer?

NUYENS «Als de vraag komt, zou ik het wel overwegen. Al betwijfel ik of het te combineren valt met een kindje. Ik stond soms van vier uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s nachts op de set.»

HUMO Bram is regisseur. Jullie kunnen samen een film maken.

NUYENS «Het lijkt me beter dat Bram zijn ding doet, en ik het mijne. Hij maakt hoofdzakelijk reclamefilms voor merken als Range Rover, mij linken de mensen vooral aan reality. Ik zou het fijn vinden om iets samen te doen, maar dan eerder achter de schermen, in de productie, of als assistent op de set. Ik zou ook kunnen helpen op castings: ik kan goed inschatten wie geschikt is voor een bepaalde rol. We praten veel over films, en als hij mijn mening vraagt, zal ik die altijd geven. Het is fijn dat we die wereld allebei kennen.»

HUMO Hoe beleeft de Amerikaanse filmindustrie de coronacrisis?

NUYENS «Die herpakt zich, maar in 2020 lag alles stil. Bram was in het buitenland om een campagne te shooten toen de eerste lockdown begon en is halsoverkop met de laatste vlucht teruggekeerd – anders had hij daar vijf maanden vastgezeten. Nadien werd álles geannuleerd. Financieel is dat een ramp, maar er was ook een positieve kant: hij heeft veel tijd kunnen doorbrengen met Billie-Ray. De crèche was dicht, we waren zes maanden continu samen. Als je het zo bekijkt, was heel die periode bijna een cadeau. Hoeveel vaders kunnen dat zeggen?

»Billie is een daddy’s girl. Hoe druk Bram het ook heeft, tussen zes en acht ’s avonds gaat zijn gsm uit, en gaat al zijn aandacht naar zijn dochter. Dat is het voordeel als je wat later aan kinderen begint. Je hebt veel meer rust: je hebt je carrière opgebouwd, en hebt stabiliteit in je relatie.»

HUMO Heeft het moederschap jou veranderd?

NUYENS «Ik was altijd al een bemoederend type. Voor de coronaperiode kwamen er vaak vrienden op bezoek, en dan deed ik niks liever dan voor hen te koken, of de logeerkamer in te richten. Maar mama worden doet natuurlijk wel iets met een mens. Mijn prioriteiten liggen nu elders, ik zeg veel sneller nee. En ik ben rustiger.»

HUMO Ik zag foto’s van Billie-Ray op Instagram. Ze lijkt op jou.

NUYENS «Ze heeft mijn ogen, en mijn handen en voeten. Haar blonde haartjes heeft ze van Bram: hij was tot zijn 15de helemaal blond.

»Ook in haar karakter zien we eigenschappen van ons twee. Ze danst keigraag en heeft een goed gevoel voor ritme – dat heeft ze sowieso van Bram. Haar fijne motoriek heeft ze van mij. En haar eetlust! Ze zou heel de dag kunnen eten, en ze eet echt alles: olijven, sushi, garnaalkroketten… Wat ze ons ziet eten, wil ze proeven.»

24/7 MILK BAR

HUMO Begin maart won je de rechtszaak tegen je ex-manager. Hij zou je hebben opgelicht voor 550.000 euro.

NUYENS (blaast) «Laten we het daar niet over hebben. Er is al zoveel inkt over gevloeid. Het vraagt allemaal veel energie.»

HUMO Hij is in beroep gegaan.

NUYENS «Klopt. Het leek achter de rug, maar is het helaas nog niet.

»Ik heb op sociale media veel steun gekregen tijdens die zaak. Dat deed deugd. Ik heb altijd haters en lovers gehad, maar er is wel een vaste fanbase, mensen die me zijn blijven volgen en mee zijn geëvolueerd van twintigers tot jonge mama’s. Zeker 80 procent van mijn volgers is vrouw. Dat is opvallend: de meeste actrices of modellen hebben vooral mannelijke volgers. Ik denk dat mensen genieten van de foto’s en filmpjes van Billie-Ray. Dat zeggen ze ook: ‘Je tovert een glimlach op ons gezicht in deze donkere tijden.’»

HUMO Je bent ook professioneel actief op Instagram.

NUYENS «Het is een marketingtool, hè. Ik werk samen met bepaalde merken. En ook voor de kledinglijn die Bram en ik hebben ontworpen, is Instagram handig.»

HUMO Vertel eens iets over jullie collectie.

NUYENS «De beste ideeën ontspruiten uit een gemis. Wij kleden Billie graag wat stoerder – niet zo girly-girly – maar babykleding is ofwel lichtroze ofwel lichtblauw, met af en toe iets in het grijs. We hebben dan maar zelf een unisekslijn ontworpen – soms willen mensen het geslacht van hun kind niet verklappen voor de bevalling. Plus: de tijden zijn veranderd. Wij willen geen selectie maken op basis van gender.

»Veel mensen denken dat ik de designer ben, maar Bram heeft een zeer groot aandeel. Hij is een fervent surfer – in Amerika was het strand zijn habitat. Vandaar het strandhuisje op Billie-Ray’s geboortekaartje, dat terugkomt in de collectie. De stoffen zijn geïnspireerd op de surfvibes van de jaren 70, en de quotes hebben we samen bedacht. Ik vind die zo leuk: ‘Crawl walk surf’, of: ‘24/7 milk bar’. Zo voelde ik me vaak als ik de borst gaf (lacht).

»De collectie heet Billie-Ray x Woody. Dat maakt van Billie de jongste entrepreneur van België: nog geen 2 en al een eigen lijn. Hoe cool is dat?»

HUMO Jullie wilden Billie-Ray uit de media houden, maar voor deze collectie lieten jullie haar poseren?

NUYENS «Ja, omdat het klopt: het is háár collectie, ze draagt haar naam.

»We hebben de shoot onder ons drieën gedaan, in Griekenland – intussen alweer een paar maanden geleden. Bram maakte de foto’s, ik deed de styling. Het was keileuk, maar vermoeiend. We hebben er geen vakantie aan kunnen koppelen.»

HUMO Blijven jullie in België?

NUYENS «Bram gaat vaak terug naar Amerika voor zijn werk, en ik zie het nog wel gebeuren dat we samen voor een langere periode terugkeren. Hadden wij daar nog gewoond, dan waren wij al lang gevaccineerd geweest. We zouden naar daar kunnen vliegen, maar dat gaan we niet doen.

»Ik heb nog steeds de Amerikaanse nationaliteit, Billie-Ray is ook Amerikaanse, en Bram heeft een greencard. We kunnen teruggaan wanneer we willen.»