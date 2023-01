‘Avatar 2’ bracht wereldwijd al 1,44 miljard dollar op, maar zelfs daarmee is James Cameron nog lang niet uit de kosten

Na een drietal weken in de bioscoop bracht het langverwachte ‘Avatar: The Way of Water’ wereldwijd al 1,44 miljard dollar op. Daarmee is de film nu al de op één na meest succesvolle film van 2022. Desondanks zijn regisseur James Cameron en Disney met dat gigantische bedrag nog niet eens break-even.

Van de 22 films die wereldwijd het meeste geld in het laatje brachten, waren er vier van Chinese makelij én voornamelijk succesvol in eigen land (9, 10, 19 en 21). Wat valt er verder op? Heel wat kinderfilms scoorden goed (5, 12, 18 en 22), al zal dat gezien de nostalgische insteek van ‘Lightyear’ en ‘Sonic the Hedgehog 2' niet alleen maar aan het kleine grut hebben gelegen. Verder is het bioscooppubliek de vele superheldenfilms die door Marvel en DC aan de lopende band worden uitgekotst blijkbaar nog stééds niet beu (4, 6, 7, 8 en 14). Veel grote filmsterren van weleer maakten vorig jaar ook een comeback, getuige Brad Pitt in (17) en Tom Cruise in (1).

Hét succesrecept van 2022? Gewoon de kliekjes van voorgaande jaren weer opwarmen. Na corona bleken de filmstudio’s vooral op veilig te spelen, en dat brengt op. Als we de Chinese films even weglaten, blijkt de voltallige top tien van meest winstgevende films immers uit sequels (en met 7 ook de zoveelste remake) van eerdere kassuccessen te bestaan. Geeuw!

MEEST WINSTGEVENDE FILMS VAN 2022 (WERELDWIJD)

22. ‘DC League of Super-Pets’

203 miljoen dollar

21. ‘Nice View’

211 miljoen dollar, Chinese film

216 miljoen dollar

19. ‘Too Cool to Kill’

217 miljoen dollar, Chinese film

226 miljoen dollar

239 miljoen dollar

16. ‘The Bad Guys’

250 miljoen dollar

286 miljoen dollar

391 miljoen dollar

401 miljoen dollar

12. ‘Sonic the Hedgehog 2'

402 miljoen dollar

405 miljoen dollar

10. ‘Moon Man’

460 miljoen dollar, Chinese film

9. ‘Water Gate Bridge’

626 miljoen dollar, Chinese film

760 miljoen dollar

770 miljoen dollar

821 miljoen dollar

5. ‘Minions: The Rise of Gru’

939 miljoen dollar

955 miljoen dollar

1 miljard dollar

1,44 miljard dollar

1,48 miljard dollar