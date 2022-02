Average Rob interviewt filmster Tom Holland: ‘We have a special pastry in Belgium, it’s called ‘koffiekoeken’’

Wie Robert Van Impe, zo wordt Average Rob door zijn moeder genoemd, volgt op Instagram zag afgelopen week al dat hij naar Parijs afzakte voor een interview met een mysterieuze gast. Vandaag bleek die gast niemand minder dan Spiderman te zijn, de jongste althans. Naar aanleiding van de première van zijn nieuwe film ‘Uncharted’, naar het gelijknamige videospel, sprak Rob met tieneridool Tom Holland. Hij had het met de jonge filmster over snorren, Zorro en het allerbelangrijkste: koffiekoeken natuurlijk. ‘I think your brother could fit in your luggage.’