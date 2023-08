Average rob kruipt in het wiel van Remco Evenepoel: ‘We zijn vrienden, bij mij hoeft hij geen opgepoetste versie van zichzelf te zijn’

‘Vergeleken met Remco leid ik een doodnormaal, saai leven,’ aldus Average Rob (31). En dat terwijl het YouTube-fenomeen zich dit voorjaar in een recordtijd klaarstoomde voor zijn eerste ironman, deze zomer met Omdat Het Kan Soundsystem alle festivalweides platspeelt, dit najaar zowel de vrieskou van Groenland (‘De expeditie’, Play4) als de jurywitzen van ‘De slimste mens’ zal trotseren en tussendoor een driedelige docu over Remco Evenepoel draaide. Geloof die man niet!

HUMO Initieel zou je Remco Evenepoel tot het einde van de Giro volgen. Tot hij plots ziek moest opgeven.

AVERAGE ROB «Toen Remco de Ronde van Italië door corona moest verlaten, waren we even in paniek. Uiteindelijk hebben we besloten om hem verder te volgen in de loop van zijn regenboogjaar. Het was niet de bedoeling, maar zo heeft deze docu de spanningsboog van een film gekregen. Je volgt Remco van de teleurstelling van de Giro tot zijn nieuwe regenboogtrui op het WK tijdrijden eerder deze maand.»

HUMO Wat heeft jou het meest verbaasd tijdens de opnames?

AVERAGE ROB «Hoe hard hij voor alles gaat. Hoe alles in zijn leven in het teken staat van de beste worden. Hij zal niet lossen tot hij heeft bereikt wat hij wil.

»Het verbaasde me ook hoe weinig hij thuis slaapt, omdat hij altijd wel ergens op buitenlandse stage is. Ik had gedacht dat er af en toe ook weleens een weekje rust af zou kunnen. Niet dus (lacht).

»Ik hou ook van zijn zelfverzekerdheid. Remco durft luidop te zeggen: ‘Ik wil en zal dit winnen.’ En vervolgens doet hij er alles aan om dat waar te maken. Sommigen zien dat als arrogantie, maar we zijn gewoon niet gewend aan zo’n zelfvertrouwen. De meeste Belgische atleten maken liever niet te veel lawaai en doen gewoon hun ding.»

Lees ook: Average Rob en Arno The Kid: ‘Ik heb iemand nodig die achter mijn veren zit, iemand naar wie ik opkijk, en die persoon is Rob voor mij’ Average Rob: ‘In elke fase van mijn leven ben ik dom genoemd, of oppervlakkig, of ongetalenteerd’

HUMO Het verbaast je ‘hoe hard Remco voor alles gaat’, zeg je. Doe jij dan niet net hetzelfde?

AVERAGE ROB (grinnikt) «Ik wil doen wat ik graag doe, en dat is toevallig best veel. Remco wil vooral de allerbeste renner ter wereld worden en is bereid heel veel op te geven voor die droom. Dat is toch nog een ander paar mouwen. Ik zit sommige avonden gewoon in de zetel met mijn vriendin, terwijl Oumi (de vrouw van Evenepoel, red.) hem vaak op stage moet volgen als ze even bij hem wil zijn. Nee, in vergelijking met Remco leid ik een doodnormaal, saai leven.»

HUMO Naar verluidt was er iemand star-struck tijdens de eerste opnames.

AVERAGE ROB «Goh, echt starstruck zou ik niet zeggen, maar ik…»

HUMO Evenepoel, Rob. Evenepoel was starstruck. Hij wist heel goed hoeveel views je haalt en werd er blijkbaar zelfs wat timide van.

AVERAGE ROB «Ah, bon (lacht). Ik wist dat hij al onze video’s bekijkt. Want af en toe gooit hij er in onze gesprekken een detail tussen dat enkel trouwe kijkers kunnen kennen. ‘Hoe is het nog met je teen, Rob?’ ‘Hoezo?’ ‘Je had die toch gebroken toen je ging trainen met Nina Derwael.’ Daarom klikt het ook zo goed, denk ik. Er is een wederzijdse appreciatie en een vriendschap die ook wel in de docu naar voren komen. Je ziet hem op een andere manier, omdat hij zich op zijn gemak voelt. We sturen elkaar geregeld berichtjes. Weet je, ik ben geen journalist, hè. Bij mij hoeft hij geen opgepoetste versie van zichzelf te zijn. Ik poets zelf ook niks op.»

Beeld Streamz

HUMO Wat is het laatste berichtje dat jullie naar elkaar hebben gestuurd?

AVERAGE ROB «Ik heb hem vorige week nog gecomplimenteerd met zijn eerste YouTube-filmpje. Hij heeft nu zijn eigen kanaal. Goeie vibe, lekker veel random shit ertussen en zijn intro was gelijk nen echte. ‘Ik heb het dan ook geleerd van de beste,’ antwoordde hij. Ik denk dat er veel potentieel in zit: topsporters gebruiken YouTube nog te weinig. Remco is vlot, funny en iedereen wil toch weten hoe hij z’n dagen vult?»

HUMO Wanneer zag je hem voor het laatst? Op het WK in Glasgow?

AVERAGE ROB «Na zijn overwinning, ja. We sliepen in hetzelfde hotel. Ik heb er ook voor het eerst met Wout van Aert gepraat – zalige gast. Nu goed, ik heb nog nooit een slechte ervaring gehad met een atleet. Vooraf zie je ze altijd als een soort superhelden, maar uiteindelijk blijken het altijd gewone mensen te zijn, met gevoelens en humor (lacht).»

HUMO Heb je nog atleten op het oog die je voor een langere periode wilt volgen? Je ongedwongen aanpak werkt wel.

AVERAGE ROB «Van Aert? Van der Poel? Pogacar? Pidcock? Dat lijken me allemaal toffe gasten. Maar ik weet niet per se of ik nog zo’n docu wil maken. De video’s die ik zelf maak, zijn vaak even persoonlijk, maar gelukkig ook net iets minder intensief. Af en toe iets voor tv maken is oké, maar YouTube blijft mijn grootste prioriteit.»

HUMO Ondertussen raas je samen met Omdat Het Kan Soundsystem door de festivalzomer. Aan hoeveel shows zit je ondertussen? Ik kreeg kramp halverwege het turven.

AVERAGE ROB «Aan het eind van de zomer zullen we 43 dj-sets op 75 dagen hebben gedraaid. Heftig, maar fun. En een beetje bizar. We mogen op Tomorrowland, Rock Werchter en Pukkelpop staan, én we worden ervoor betaald. Dat voelt nog altijd een beetje als een glitch in the matrix.»

HUMO Wat was de meest memorabele show van de zomer?

AVERAGE ROB «Tomorrowland, denk ik. Het was het jaar van de bevestiging: vorig jaar stonden we op een te kleine stage, maar deze keer mochten we bewijzen dat we het waard waren om ’s middags The Library, één van de grootste podia, te vullen. (Droog) Dat is netjes gelukt. Iedereen ging megahard mee in onze muzikale trip. Achteraf hoorde ik dat er nog nooit zoveel volk aan The Library had gestaan op dat uur.»

HUMO Hoe hard stijgt zoiets naar het hoofd? Of, anders gesteld: hoe vreemd voelt het als je aan de Delhaizekassa ‘chaud’ roept en de rest van de rij antwoordt met een uitgelaten ‘patate’?

AVERAGE ROB (lacht) «Het kost me echt geen moeite om met de voeten op de grond te blijven. Ik ben op het podium ook véél extraverter dan in het echte leven. Op zo’n festival draai ik de knop om en is het gewoon gáán – bloednuchter trouwens, ik hoef daar niks voor te drinken. (Denkt na) Ik heb ook niet het gevoel dat ik het al heb ‘gemaakt’, ik heb nog alles te bewijzen. Als je het zo bekijkt, kún je niet gaan zweven.»

HUMO Je lijkt je carrière beet te pakken met de gretigheid van iemand die oprecht gelooft dat het morgen weer allemaal voorbij kan zijn.

AVERAGE ROB «Dat is exáct hoe ik denk. Met de dj-sets zitten we stilaan waar we willen zijn: we hebben al op alle grote Vlaamse festivals gestaan, maar we hebben geen ambitie om in het buitenland door te breken. Veel te ver rijden, dat buitenland. Maar op YouTube-vlak heb ik het gevoel dat we nog maar aan het begin van de berg staan. Daar is echt nog veel mogelijk.»

HUMO Wanneer mag de pees er even af?

AVERAGE ROB «Als ik ooit papa word, of zo? Als de natuur me echt dwíngt.»

HUMO Ik bedoelde eigenlijk: in september, dan wel oktober?

AVERAGE ROB «Ah, nee. In oktober staat er nog een halve ironman in Portugal op het programma (grinnikt). Ik hou wel van een leven in dit hoge tempo.»

‘RAINBOW REMCO’, Vanaf 24 augustus op Streamz