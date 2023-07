‘Babyproof’ op VRT MAX blijkt een tot leven gekomen folder, terwijl er veel meer had in gezeten

‘Geniet van jullie roze wolk!’, krijgen kersverse ouders Nora en Viggo te horen wanneer ze bij het begin van ‘Babyproof’ met hun boreling door de gang van het ziekenhuis wandelen. Dat de radio vlak daarna onheilspellende berichten over de klimaatverandering en de inflatie uitspuwt, laat meteen vermoeden dat de meteorologische omstandigheden de volgende weken bij hen thuis meer zullen lijken op een waterbom die heel hun leven overhoop haalt.

Zeggen dat ‘Babyproof’ - nu te zien op VRT MAX - herkenbare televisie brengt, is als zeggen dat Wout Van Aert goed met de fiets kan rijden. Jonge ouders of mensen die de herinneringen aan de hectische eerste maanden met een baby nog niet uit hun geheugen hebben verdrongen zullen in de miniserie namelijk heel veel vinden dat hen vertrouwd voorkomt. Het goedbedoelde maar opdringerige advies van anderen over de eet- en slaapgewoontes van het kindje. De dokter bij Kind & Gezin die je een schuldgevoel geeft omdat de baby net onder ‘De Curve’ scoort. De aarzelende pogingen om je normale leven weer op gang te duwen, op het werk, op café en in bed. De bezorgdheid en angst dat dat weerloze schepsel iets zou overkomen.

Lees ook: ‘Anne?’ klonk Koen Wauters bijna onzeker in ‘Zomerhit’, een programma dat al vijftig jaar vorm zonder inhoud biedt ★★☆☆☆ De tienerserie ‘Knokke Off’ is spannender, gewaagder en simpelweg beter dan alle andere VRT-fictie van dit voorjaar ★★★★☆

In zeven afleveringen van telkens zowat tien minuten overschouwt de reeks de periode van de bevalling tot de eerste dag op de crèche, en de torenhoge impact van het nieuwe leven op Nora en Viggo. Nochtans geloofden zij, zoals elke aanstaande moeder of vader, dat er met de komst van de baby niets zou veranderen, dat hun kindje niet zou huilen en dat zij ‘chille’ ouders zouden zijn die hun geduld nooit zouden verliezen.

Wanneer de twee bij de start weg stappen uit het ziekenhuis en de realiteit langzaam over hen neerdaalt, zien ze trouwens een paar meter verder een koppel dat alles perfect onder controle lijkt te hebben. Ze lopen die twee daarna nog een paar keer tegen het lijf, op straat, bij Kind & Gezin of in het nachtleven, als een soort vertegenwoordigers van het ideaalbeeld. Het zal wel geen te grote spoiler zijn als we verklappen dat uiteindelijk blijkt dat ook dat ‘Perfecte Koppel’ de zaakjes minder goed voor elkaar heeft dan gedacht.

Het kindje van Nora en Viggo komt pas helemaal op het einde in beeld - daarvoor houden de acteurs een pop vast - en krijgt ook nooit een naam: ouders, grootouders en vrienden spreken de boreling enkel aan met ‘Baby’. Dat moet het universele karakter benadrukken, maar tegelijk wijst het op de grootste zwakte van ‘Babyproof’. Het is een charmante minireeks met goede scenario’s en acteurs, maar de personages, ook degenen die wel een naam kregen, worden weinig meer dan de functie die ze in het verhaal hebben: de Jonge Moeder, de Beste Vriendin, de Grootvader enzovoort. Zo blijft het een beetje een tot leven gekomen folder over de lastige eerste maanden met een baby, terwijl je het gevoel hebt dat er meer in had gezeten.

‘Motherland’, de Britse comedy die ook op VRT MAX te zien valt, heeft tenslotte al bewezen dat er rond kinderen krijgen en opvoeden een uitstekende serie te maken valt.