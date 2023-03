‘Bad Sisters’ doen het goed: internationale remake van ‘Clan’ maakt kans op 5 BAFTA’s

Hiep, hiep, hoera! ‘Bad Sisters’, de internationale remake van de VTM-reeks ‘Clan’, maakt kans op vijf BAFTA’s, de belangrijkste Britse televisieprijzen en dat onder meer in de categorie voor beste nieuwe serie, beste drama en beste actrice in een dramareeks (Anne-Marie Duff). Eerder sprak Humo al met Malin-Sarah Gozins, de bedenkster van de originele reeks ‘Clan’.

Dit artikel verscheen voor het eerst op 15 augustus 2022.

Kent u ze nog, de vijf zusjes die in de onvolprezen VTM-­serie ‘Clan’ een ­eitje wilden pellen met hun volstrekt onuitstaanbare schoonbroer De Kloot? Als u diep moet graven: geen probleem, binnenkort kunt u hen allemaal opnieuw leren kennen, zij het met andere gezichten, andere namen – The Prick! – en een sappige ­Ierse tongval. Op ­Apple TV+ begint met ‘Bad Sisters’ tien jaar na het origineel eindelijk de ­Engelstalige remake van Malin-­Sarah ­Gozins geesteskind.

MALIN-SARAH GOZIN «De ­remake is trouw aan het origineel. Ik voelde dat showrunner ­Sharon ­Horgan, die zelf de rol van ­Barbara ­Sarafian vertolkt, oprecht van ‘Clan’ houdt en verliefd is geworden op de personages: zij ­praatte over Bibi, Bekka en co. alsof het echte mensen waren. Toen wist ik meteen dat het goed zat. Voor corona toesloeg, zat ik mee in de ­writer’s room in ­Londen. Daar hadden ze bij mijn aankomst het kantoor beplakt met enorme posters van de ‘Clan’-­personages. Daar zaten we dan, onder het goedkeurende oog van Ruth ­Becquart en ­Maaike ­Neuville, het lot van de nieuwe reeks te bepalen (lacht).

»Het is en blijft natuurlijk een remake. Er zijn andere accenten aangebracht: sommige personages worden meer uitgediept en in plaats van in een onooglijk Belgisch dorp speelt het verhaal zich nu af in de kleine kuststadjes ten noorden van Dub­lin.»

HUMO Mag ik zeggen dat ik ‘Clan’ een betere titel vind dan ‘Bad Sisters’, en De Kloot een betere naam dan The Prick?

GOZIN (lacht) «Van The Prick ben ik wel fan! Maar ‘Bad ­Sisters’: ik snap wat je bedoelt. In het keuze­lijstje droeg die optie ook zeker niet mijn voorkeur weg. Maar goed, ‘Clan’ kon niet als titel om de simpele reden dat ze in de Verenigde Staten dan automatisch aan de Ku Klux Klan denken. En daar denk je toch liever zo weinig mogelijk aan.»

HUMO Objectief goed nieuws: de titelsong wordt verzorgd door PJ Harvey, met de Leonard Cohen-cover ‘Who By Fire’.

GOZIN «Fantastisch, hè? Die song past perfect bij de reeks.

»Ik ben best wel trots op het resultaat. Uiteraard zijn er altijd dingen die ik zelf misschien wel anders had gedaan. Maar er is ook zoveel geestigs aan toegevoegd. Ik kon er in elk geval met afstand naar kijken. Toen we aan de remake begonnen, was ‘Clan’ al acht jaar oud: de navelstreng was al lang doorgeknipt.»

HUMO Nog even: klopt het dat er destijds vrouwen naar je toe zijn gekomen die zeiden dat ze óók hun schoonbroer over de kling wilden jagen?

GOZIN «Dat zijn ze inderdaad eens tegen regisseur ­Nathalie ­Basteyns komen zeggen, ja. Voor veel mensen bleek zo’n ongemakke­lijke familiesituatie erg herkenbaar te zijn. For the record: míjn schoonbroer is een crème van een gast.»

HUMO Hij mag blijven leven?

GOZIN «Oké, dan.»