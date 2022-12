‘Bake Off Vlaanderen’ lijkt bedacht om Wim Opbrouck vrij te laten improviseren, af en toe met een krullenpruik op

Buiten was het onbeschaafd beginnen misten, en een vuistdikke nevel ontnam gebeurlijke avondstappers elk zicht op hun omgeving. In sommige gezelschappen is zoiets een zegen. Ik maakte het evenwel niet mee, want binnen zag ik eens te meer de zomer blaken buiten de tent waaronder ‘Bake Off Vlaanderen’ sinds jaar en dag tot voltrekking komt. Mijn timing was onberispelijk, want ik sloot aan tijdens ‘nostalgieweek’. Nostalgie is, zoals ervaren nostalgici weten, een artificiële zoetstof die bij hoge inname tot verslaving kan leiden, en waar je dus maar beter mee uitkijkt. Tegelijk is nostalgie volgens mij ook dikwijls gelieerd met het culinaire, want zoals vroeger thuis de boter siste, sist ze nergens meer.

De deelnemers aan deze jaargang zagen me er eens te meer stuk voor stuk geschikte mensen uit. Ook nu verdacht ik niemand ervan stiekeme wreedheden te begaan jegens kleine huisdieren, of de onbedwingbare drang te herbergen waarmee je de poten uit een vlieg rukt als niemand kijkt. Eén iemand bleek een vinger gebroken te hebben sinds de vorige aflevering. Wellicht iets te hevig een poes geaaid. Ik vraag me af of zulke geschikte mensen vanzelf tot ‘Bake Off Vlaanderen’ aangetrokken worden, of dat het programma gewoon het beste in ieder naar boven baggert, desnoods middels uitgekiende beeldenselectie. Mogen zulke mensen alleszins nooit ten prooi vallen aan Nigeriaanse scammers die hen per briefwisseling een voorschot op een denkbeeldige erfenis afhandig proberen te maken, noch opgebeld worden door een Oost-Europees type dat hen in naam van hun bank met hoogdringendheid om de code van hun bankkaart verzoekt. Ik vraag me soms af wat er zou gebeuren mocht het gezelligheidscomité dat ‘Bake Off Vlaanderen’ zo onvermoeibaar vormgeeft, eens een ongerijmde galbak opstellen in hun deelnemersschaar. Met zulke vragen kom je wel nooit in aanmerking voor deelname.

De nostalgie waarvan sprake kwam in de uitwerking slechts gedeeltelijk naar voren in de te presteren baksels. Meer bepaald: een sneeuwster met advocaat, een favoriet onder grootmoeders blijkbaar, en een eetbaar gezelschapsspel, wat dan weer bedacht leek om Wim Opbrouck een kans te bieden tot vrije improvisatie rond het woord ‘spel’. Eerder hadden we Opbrouck geheel in thema en krullenpruik een bijzonder getrouwe nabootsing zien neerzetten van de generiek van ‘Keeping up Appearances’: moeite die nergens voor nodig was, maar die naar mijn aanvoelen nu eenmaal het verschil maakt in een programma als ‘Bake Off Vlaanderen’, waarvan de eigenlijke bereidingen gewoonlijk minder mijn aandacht prikkelen dan de inkleding.

Voor het spektakelstuk maakte Fatima een buste van Oprah Winfrey Beeld SBS

Dat brengt me ook nu weer naadloos tot bij de verschijning van Regula Ysewijn, want ook haar inkleding draagt nu eenmaal wel vaker aanzienlijk bij tot mijn kijkplezier. Ik weet wel beter dan tv-gezichten van de vrouwelijke kunne aan te spreken op basis van hun vestimentaire keuzes, dat hoort nu eenmaal niet, maar toch wil ik even stilstaan bij het beeldige stuk waarin Ysewijn woensdag tijdens het jureren haar weegs fladderde van baksel tot baksel. Het deed me een beetje denken aan het Songfestival - nostalgie, kun je maar denken - want je zou het zomaar kunnen aantreffen rond de schouders van een Baltische deelneemster, schat ik: een op folklore ingestelde sopraan die als podiumact voor de ogen van kijkend Europa demonstratief een koe begint te melken tijdens het zingen. Zonder Regula geen ‘Bake Off Vlaanderen’, wat ik je zeg. En tot op zekere hoogte zou ik dat nog altijd zonde vinden.