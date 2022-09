Balen voor Gert Verhulst: ondanks alle ophef kijkt er niemand naar ‘De tafel van vier’

De eerste volledige week van het nieuwe tv-seizoen zit erop. Wij maken de balans op: wie wint, wie verliest?

‏Verliezer: iedereen

Ligt het aan de nazomer? Komt het door het aanbod? Zetten meer mensen hun toestel ‘s avonds uit om te besparen op energie? Wat ook de oorzaak is, met een openingsweek waarin slechts één programma boven het miljoen eindigt, is het nieuwe tv-seizoen niet meteen glorieus begonnen. Bij sommige programma’s vallen de lagere kijkcijfers nog te verklaren: ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ opende met 745.000 kijkers, terwijl ‘De Slimste Mens’ vorig jaar bij de start nog meer dan een miljoen had, maar dat was wel dik een maand later in het jaar. Maar bijvoorbeeld ‘Thuis’ had een jaar geleden een maximum van 1.020.000 kijkers en scoorde toen elke dag beter dan deze week.

Winnaar: Eén

Bij de openbare omroep kunnen ze desondanks de champagne openen en hun schoenen aantrekken om een overwinningsdansje te doen in het decor van de ‘shiny floor show’ die ze er aan het maken zijn. In prime time had Eén eigenlijk maar één concurrent de afgelopen week: ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’. In het weekend - dankzij de sterke zondagavond en het groeiende succes van ‘Homo Universalis’ - is de zender zelfs autoritair leider, en het experiment om ‘Vive le vélo’ (457.000) uit de winterslaap te halen is, mede door de groeiende hype rond Remco Evenepoel, goed uitgedraaid.

Verliezer: VTM

Bij Play4 kunnen ze zich optrekken aan ‘De Allerslimste’, maar voor VTM is het - ‘Het Nieuws’ of ‘Familie’ buiten beschouwing gelaten - ver zoeken naar een lichtpuntje. ‘I can see your voice’ (384.000) deed het op vrijdag minder goed dan ‘Belgium’s Got Talent’ (510.000) vorig jaar, ‘Lego Masters’ (212.000) zag op zaterdag zijn score gehalveerd in vergelijking met seizoen in het voorjaar, ‘Blind getrouwd’ (400.000) kon op maandag niet op tegen ‘Down the road’ en ‘De Allerslimste’, ‘Beste kijkers’ haalde op woensdag slechts 212.000 kijkers en ook ‘Het jachtseizoen’ (287.000) brengt niet wat je ervan zou kunnen verwachten.

Winnaar: Maaike Cafmeyer

Het is geen voor de hand liggende reeks maar de link met ‘Eigen Kweek’, de populariteit van het West-Vlaams en de redelijk onbekende maar sterk acterende cast trokken ‘Chantal’ toch over het miljoen. Koning Tom Waes is zijn plekje even kwijt, er is een nieuwe koningin op zondagavond.

Verliezer: Pascale Naessens

Je had op voorhand kunnen denken: ‘Pottenbakken, wie is daar nu in geïnteresseerd?’ En dan had je ook gelijk gekregen, want met 173.000 kijkers is ‘De schaal van Pascale’ wel héél voorzichtig van start gegaan. Nochtans was net op dinsdagavond de concurrentie op Eén, waar de laatste afleveringen van ‘De noodcentrale’ staan, het slapst. Opmerkelijk: Paul Jambers scoorde later diezelfde avond met ‘Jambers, back to the nineties’ (184.000) net iets beter dan zijn echtgenote. Als dat maar niet voor hommeles zorgt!

Winnaars: Erik Van Looy en Dieter Coppens

‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ opende minder sterk dan ‘De Slimste Mens’ elf maanden geleden (1.011.603‏) maar het was wel elke avond het best bekeken programma in primetime. Behalve op maandag: ‘Down the road’ moest in vergelijking met de start vorige week wel inleveren (977.000) maar Dieter Coppens bleef Erik Van Looy met 818.000 kijkers nog net voor.

Verliezer: Gert Verhulst

Dat ‘De tafel van vier’ de hele week in het middelpunt van de belangstelling stond, is een understatement à la ‘Charles heeft een tijdje moeten wachten voor hij de troon kon bestijgen.’ Maar alle controverse heeft de talkshow niet meteen hoge kijkcijfers opgeleverd. ‘De tafel van vier’ startte maandag met 201.000 kijkers, steeg dinsdag naar 214.000 - ruwweg 500 extra kijkers per keer dat het ‘n-woord’ in de eerste aflevering viel - maar zakte dan weer naar 180.000 en op donderdag 142.000 kijkers. In tijden van belangrijk nieuws, zoals de dood van een koningin, blijken mensen ook richting Canvas te trekken: ‘De afspraak’ haalde donderdag de beste score van de week, met 249.000 kijkers.

Verliezer: Ella Leyers

‘De ideale wereld’ was vorige week goed uit de startblokken gekomen met een maximumscore van 275.000 kijkers, maar in week twee bleef daar nog slechts de helft van over: op dinsdag, de best bekeken aflevering, haalde het programma 137.000 kijkers. Voor de - eenmalige - best of van week één op zondagavond na de afloop van ‘Chantal’ bleven wel ruim 400.000 mensen zitten.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 2 tot en met donderdag 7 september. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHANTAL EEN 1.046.145‏

2 THUIS EEN 965.068‏

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 831.000

4 DOWN THE ROAD EEN 818.352‏

5 HOTEL ROMANTIEK EEN 808.819‏

6 DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 805.454‏

7 IEDEREEN BEROEMD EEN 736.618

8 SPORTWEEKEND EEN 628.754‏

9 HOMO UNIVERSALIS EEN 621.891‏

10 FC DE KAMPIOENEN EEN 621.501

11 OVER ETEN EEN 593.124‏

12 DE NOODCENTRALE EEN 565.940‏

13 HET NIEUWS (19U) VTM 562.115‏

14 FAMILIE VTM 524.811‏

15 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 508.942‏

16 BLOKKEN EEN 502.281‏

17 VIVE LE VELO EEN 457.399‏

18 THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 446.319‏

19 THE REPAIR SHOP EEN 442.594

20 VUELTA EEN 438.785‏

21 HET JOURNAAL (13U) EEN 438.158

22 HET OUDSTE BEROEP EEN 415.088‏

23 TIEN OM TE ZIEN VTM 411.827‏

24 DE IDEALE WERELD EEN 406.445‏

25 BLIND GETROUWD VTM 400.621