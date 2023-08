‘Barbie’ is nu al de meest succesvolle film ooit voor Warner Bros.

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het regent records voor roze film ‘Barbie’. Nadat de film in eigen land al scoorde en ‘Super Mario Bros. Movie’ overtrof voor meest succesvolle film van het jaar in de Verenigde Staten, is ‘Barbie’ nu ook wereldwijd een groot succes voor Warner Bros. Zeg maar de meest succesvolle film ooit voor het filmbedrijf: met een opbrengst van 1,342 miljard dollar (1,24 miljard euro) haalde ‘Barbie’ ‘Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2’ in, dat in 2011 1,31 miljard dollar opbracht.

Daarmee is ‘Barbie’ nu naar plek 17 gestegen van meest succesvolle films ooit, maar het lijkt erop dat de film nog enkele plekjes zal stijgen en ‘Super Mario Bros. Movie’ ook wereldwijd zal inhalen voor meest succesvolle film van het jaar. De nummer één aller tijden blijft ‘Avatar’ uit 2009, die 2,923 miljard dollar (2,7 miljard euro) in het laatje bracht.