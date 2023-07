‘Barbie’ liet ons in tegenstelling tot ‘Oppenheimer’ verzaligd, klaarwakker en zelfs lichtjes ontroerd achter

De kracht van Barbie: met de teleurstelling over ‘Oppenheimer’ nog vers in onze bloedsomloop slenterden we de bioscoopzaal binnen, om twee uurtjes later verzaligd, klaarwakker en zelfs lichtjes ontroerd - jawel! - op een roze wolk weer naar buiten te drijven. ‘Laten we allemaal naar Barbieland trekken en van roze glijbanen glijden!’ zo riepen wij op de Brusselse Anspachlaan tegen iedereen die het horen wilde. ‘Zoek rollerblades en begin te rollen! Ja, ook jij, Robert J. Oppenheimer!’

Om maar te zeggen dat we ons achteraf weer helemaal opgekikkerd voelden - met dank aan dezelfde pop die wij totnogtoe verantwoordelijk hielden voor het negatieve zelfbeeld waarmee miljoenen kleine meisjes worstelen! De schitterende persiflage op ‘2001: A Space Odyssey’ waarmee het langverwachte live action-’Barbie’-filmfeest opent (en die vorig jaar reeds als teaser op het Internet werd vrijgegeven) zet onmiddellijk de toon: regisseuse Greta Gerwig goes meta, en ze zal zich daarbij niet inhouden. Een voorbeeldje? Wanneer Ken (Ryan Gosling) te kennen geeft dat hij graag eens bij Barbie (Margot Robbie) zou willen blijven slapen, vraagt ze met het naïefste stemmetje ooit wat ze dan ‘s nachts precies zouden doen. Waarna Ken met een al even naïeve oogopslag naar een onbestemd punt in de verte tuurt en na enig nadenken antwoordt: ‘Tja... dat weet ik niet precies’. De grap is natuurlijk dat Barbie en Ken niet weten wat ze zouden moeten doen omdat er nu eenmaal geen seks bestaat in de knalroze onschuldige bubbel die Barbieland heet. Het metagehalte neemt nog toe wanneer Barbie om onverklaarbare redenen last krijgt van doodsgedachten én van platvoeten, iets wat door alle andere Barbies en Kens in alweer een hilarische scène wordt onthaald op luide kotsgeluiden (niet door ons: wij waren opgetogen dat we iets gemeen blijken te hebben met Barbie, met name platvoeten).

En dan nu: pinky spoilers! Zodra Barbie voet zet in de Echte Wereld, waar ze op aanraden van Rare Barbie (de geinige Kate McKinnon) op zoek gaat naar nieuwe voeten, krijgt ze af te rekenen met priemende blikken, vulgaire commentaren op haar lijf en een klets op haar derrière: welkom in de hel van het patriarchaat, Barbie! Barbies mond zakt open van afgrijzen, maar de meegereisde Ken verwondert er zich daarentegen over dat er zowaar een wereld bestaat waar mannen de baas zijn. Behalve een groter wordend genderverschil wordt nog iets anders zichtbaar: de ravissante Robbie zet als Barbie een verrassend beheerste (want zich nooit aan uitzinnige overacting bezondigende) en zelfs gevoelige vertolking neer, maar het is Gosling - en hopelijk verdenkt u ons nu niet van mannelijke vooringenomenheid - die met opvallend groot komisch gemak met de meeste scènes aan de haal gaat.

‘Maar wacht,’ zo horen wij sommigen onder u grommen, ‘Horen wij dat goed? Heeft die vermaledijde Gerwig de hele Barbie-mythologie aangegrepen om een onversneden feministische film te maken die de vloer aanveegt met het mannendom?’ Het antwoord: ooooooooh ja! Er werd de voorbije maanden veel gespeculeerd over het verhaal van ‘Barbie’, maar nu de film in de zalen zit, mogen de maskers en de pumps eindelijk afvallen: de mannen hebben het wel degelijk vlaggen in ‘Barbie’. Gerwig laat mannen afgaan als gieters, maar gelukkig doet ze dat meestentijds op hoogst grappige én spitante wijze (‘Ik ben een man zonder macht. Maakt dat een vrouw van mij?’). Wij zeggen: respect voor Gerwig.

Heel even vreesden we dat Gerwig, een cineaste die al langer dan vandaag bekendstaat om haar feministische inborst, zich in haar eerste écht dure studiofilm zou laten inkapselen door het studiosysteem. En dat ze de handpop zou worden van Mattel, niet alleen de fabrikant van de Barbiepoppen maar ook co-producent van de film. Blijkt dat het net omgekeerd is: ‘t zijn Barbie en Ken die hier fungeren als de handpoppen van Gerwigs feministische agenda. Diep in de tweede helft ontaardt een monoloog zowaar in een messcherpe rant tegen het patriarchaat: dát hadden we niet zien aankomen, maar het patriarchaat vroeg er natuurlijk wel om. Een pijnpuntje is wel dat Gerwigs raid op het mannendom - ze legt het tussen haar tanden, bijt het doormidden, en slokt het op met huid en haar - de fun soms volledig uit het verhaal dreigt te zuigen. Anderzijds is Gerwig wel zo vrijgevig en zo vergevingsgezind om de showstopper van ‘Barbie’ te gunnen aan een man: het is Gosling die, gehuld in dezelfde uitzinnige witte nertsmantel die Sylvester Stallone droeg in de jaren ‘80, al zingend en dansend voor het absolute hoogtepunt zorgt met het geweldige lied ‘I’m Just Ken’.

Nog één dingetje: in één van de allerlaatste scènes pakt een onverwacht personage uit met een ontroerend zinnetje over de speciale band tussen moeders en dochters, en het is met díe magnifieke oneliner dat ‘Barbie’ definitief ons hart veroverde. De weg naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen is lang en hobbelig, maar met de hulp van Barbie en Ken komen we er wel.