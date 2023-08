‘Bardot’ op Netflix: een heleboel gehuil zonder dat de kijker daar echt iets bij voelt

Mocht u ooit iets presteren in het leven, pas dan op voor scriptschrijvers en regisseurs die zich over uw biografie ontfermen. Voor u het weet krijgt u iets als ‘Bardot’, een Franse serie die zich in de lange rij volstrekt overbodige biopics voegt.

‘Dit is een fictief verhaal, gebaseerd op echte feiten.’ Een dergelijke aankondiging voorafgaand aan een film of serie geldt zelden als aanbeveling. Het roept direct twee verdenkingen op. Ten eerste die van parasitair succesbejag: men wil wel de vruchten plukken van een bekend verhaal, maar zich in het creatieve proces niet laten beperken door de werkelijkheid. Ten tweede lijkt men zich juridisch in te dekken: geconfronteerd met beschuldigingen van smaad kunnen de makers hun handen wassen in onschuld. Nu is het best begrijpelijk dat het leven van Brigitte Bardot een aantrekkelijk decor vormt voor filmmakers – genoeg ruimte voor drama, maatschappelijke bespiegelingen en cinefiele onanie. Toch hadden de makers van ‘Bardot’ zich nog eens achter de oren moeten krabben toen ze het levensverhaal van hun hoofdpersoon onder handen namen.

‘Bardot’ vertelt grofweg de eerste tien jaar van haar carrière. We zien hoe de kleine Brigitte ontdekt wordt, zich ontworstelt aan haar strenge opvoeders en zich langzaam ontpopt tot een icoon van de Franse cinema. Dit gaat gepaard met de nodige strubbelingen: het juk van de roem valt haar zwaar en ze gaat voortdurend op zoek naar liefde en veiligheid bij de ene man na de andere. Heel af en toe wordt de kijker hierbij getrakteerd op een glimpje van de glans van de echte BB-films uit de jaren vijftig en zestig, in de vorm van een betoverende oogopslag of een zinnenstrelend shot. Vaker wordt de boel echter dichtgesmeerd met een heleboel gepraat zonder dat er echt iets gezegd wordt, en een heleboel gehuil zonder dat de kijker daar echt iets bij voelt. Interessante verhaallijnen, zoals die van Brigittes persoonlijke assistent die zijn hart verliest aan een persmuskiet, worden naar de achtergrond gedrukt.

Voor actrice Julia de Nunez is dit haar eerste professionele rol. Op school noemden klasgenootjes haar al Brigitte Bardot, vanwege de fysieke gelijkenis. Hoewel dat ook de voornaamste reden zal zijn voor deze casting, doet De Nunez het heel verdienstelijk – althans, voor zover het script dat toelaat. Dat presenteert Bardot namelijk als zo’n stereotype personage, dat het moeilijk is om geen misogyne conclusie te trekken: dat de actrice inderdaad weinig meer was dan een verwende, hysterische sekspop. Natuurlijk is dat bezijden de waarheid – sterker nog, dat lijken de makers van ‘Bardot’ ook te hebben begrepen, gezien de regelmatig terugkerende feministische leuzen die ze hun hoofdpersoon laten uitbraken. Het is vruchteloos zaad op dorre grond: voor zover de reputatie van BB nog niet door haar eigen handelen bezoedeld was, zorgt ‘Bardot’ voor het laatste zetje over de rand van de gierput.