Bart Cannaerts: ‘Ik doorzie tijdens het spelen de quizmakermechaniekjes gewoon sneller’

Geen gebrek aan sterke kandidaten in ‘De allerslimste mens ter wereld’, maar toch waren we de voorbije dagen lichtjes geïmponeerd door de souplesse waarmee Bart ‘Pluis’ Cannaerts zich door de quizrondes sloeg. Helemáál verrassend is dat niet, want de comedian bekleedde als enige mens ter wereld alle posities in ‘De slimste mens’: tientallen keren was hij jurylid, twee afleveringen was hij presentator en nu is hij bezig aan zijn derde reeks als kandidaat. Rijst de vraag: welk plekje zit het lekkerste?

BART CANNAERTS «Deze plek. Ik speel graag spelletjes, en ‘De slimste mens’ is een heel leuk spel om te spelen.»

HUMO Het speelplezier is zichtbaar.

CANNAERTS «De eerste twee afleveringen was ik heel zenuwachtig, maar dat ben ik als jurylid ook nog iedere keer. Dan voel je de druk: ik móét nu grappig zijn. Presenteren was trouwens ook heel intens en spannend, want ik wilde Erik (Van Looy, red.) en de redactie niet teleurstellen. Als kandidaat is het een stuk comfortabeler, de enige druk is de druk die je jezelf oplegt.»

HUMO Leg je jezelf veel druk op?

CANNAERTS «Niet heel bewust, maar ik ben wel competitief. Ik kan geweldig goed tegen mijn verlies, maar winnen is toch een klein beetje leuker. Vooral omdat ik weet: als ik win, mag ik nog eens terugkomen.»

HUMO Als kind ontwierp je je eigen quizzen al. Die liefde is nooit verdwenen.

CANNAERTS «Nee, ik vind zowel aan quizzen meedoen als ze bedenken keitof. Het voorbije jaar heb ik achter de schermen meegewerkt aan wel vier tv-quizzen. Het ineensteken ervan, de juiste vragen bedenken, het is natuurlijk wat nerdy, maar ik vind het allemaal heel leuk.»

HUMO Je bent stilaan aan het uitgroeien tot dé quizexpert van België.

CANNAERTS (lacht) «Dat is wel een verschil met toen ik tien jaar geleden aan ‘De slimste mens’ deelnam: toen had ik nog nooit aan een quiz meegewerkt. Hopelijk levert de ervaring me dit keer een voordeel op.

»Ik merk al dat ik tijdens het spelen sneller de quizmakermechaniekjes doorzie. Dat ik vijf trefwoorden moet opnoemen bij een bepaalde schrijver en ik al snel naar de essentie kan gaan: ze zoeken nu sowieso nog de titel van dat ene boek en die ken ik niet, dus ik ga niet alle andere dingen opsommen die ik nog weet over die schrijver.»

HUMO Ik noteer: het is een beginnersfout om direct al je kennis te willen etaleren.

CANNAERTS «Ja, je moet je niet laten afleiden door alles wat je over een onderwerp weet, maar denken aan wat de quizmakers willen horen. Zeker in de finale is elke seconde cruciaal, dus moet je zo weinig mogelijk praten en zo snel mogelijk ‘stop’ roepen.»

HUMO Dat bedoelde Erik dus toen hij voorafgaand aan jouw deelname zei: ‘Bart kent de truken van de foor.’ Zitten er nog lacunes in je algemene kennis?

CANNAERTS «Ik ben inmiddels de 40 gepasseerd, dus ik ben niet meer helemaal mee met wat de jeugd bezighoudt. Als je 30 bent, kom je meer op feestjes, ga je vaker naar de cinema, ken je de populaire muziek.

»Vorige lente heb ik vijf weken lang ‘De dag van vandaag’ mogen maken, toen heb ik nog veel opgestoken van de actualiteit. Dan hoorde ik dat Rihanna een kind kreeg met A$AP Rocky en dacht ik: ah ja, nu ken ik A$AP Rocky. Ik werk voor dat programma met een heel jonge redactie en dat houdt mij ook jong. (Blaast) Nu klink ik wel héél oud, hè?»

HUMO Als quizmaker kijk je ongetwijfeld veel andere quizzen. Naar welke kijk je op?

CANNAERTS «Ik ben een grote fan van ‘Pointless’ op de BBC. Dan wordt aan honderd Britten gevraagd om bijvoorbeeld een Griekse god te noemen en moet jij als deelnemer vervolgens een Griekse god noemen die nooit of zo weinig mogelijk gezegd is geweest. Dat is zo’n prachtig quizzerig dingetje: iets willen weten wat niemand weet. Het is vaak totaal zinloze kennis, maar in die quiz wordt juist dát beloond.»

HUMO Tijdens je eerste deelname aan ‘De slimste mens’, in 2008, speelde je Philippe Geubels al na één aflevering naar huis. Daarvoor moest je je in het finalespel eerst 40 seconden laten zakken. 40 lange seconden, want Geubels bleef roepen ‘wa ne loser’ je was.

CANNAERTS (lacht) «Ja, daar zag je hoe totaal verschillend wij onze deelname aanpakten: het verschil tussen een speler die heel graag wil winnen en de comedian die gewoon zijn grappige zelve is. Mijn enige plan was: ik moet dat spel hier gewoon winnen, want wie weet kan ik zo meer comedyfans bereiken. Ik was alléén maar bezig met quizzen en met niets anders. Intussen zat Geubels vooral zichzelf te wezen en was alles wat uit zijn mond kwam hilarisch. Hij deed wat een comedian moet doen: grappen maken. En dat deed hij op legendarische wijze.

»Ik bleef er zelf vier afleveringen in, ben nul keer grappig geweest en het heeft géén impact gehad op mijn carrière. Vier jaar later mocht ik nog eens meedoen omdat echt niemand zich mijn passage herinnerde (lacht).»

HUMO Na afloop van die finale vertelde Geubels dat hij een ‘komiek op zijn retour’ de overwinning wel gunde. Maar kijk, veertien jaar later ben je bekender dan ooit, met een eigen quiz op Eén, deelnames aan ‘De allerslimste mens’ én aan ‘The Masked Singer’.

CANNAERTS «Ik ben vooral in de breedte bekender geworden. Dankzij ‘The Masked Singer’ kennen bijvoorbeeld kinderen mij ineens. Op vakantie aan zee is afgelopen zomer het aantal selfies met kinderen van nul naar honderd gegaan (lacht).

»Mijn deelname aan ‘The Masked Singer’ en het feit dat ik Erik tweemaal mocht vervangen als presentator van ‘De slimste mens’, hebben er misschien wel toe geleid dat ik ook meer top of mind was bij de bazen. Dat ik daardoor de vraag kreeg om voor Eén ‘De dag van vandaag’ te presenteren en vervolgens ineens elke dag met mijn kop op tv kwam.

»Ik wil dit niet het hoogtepunt van mijn carrière noemen, maar het is waarschijnlijk wel het toppunt van mijn bekendheid.»

HUMO Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat je Humo’s Comedy Cup won. Heb je je in die tijd veel beziggehouden met carrièreplanning?

CANNAERTS «Nee, er zat nooit een uitgekiend plan achter, ik heb vooral de ongelofelijke chance gehad dat alles mij overviel of op mijn pad kwam. Natuurlijk schreef ik me in voor Humo’s Comedy Cup omdat je weet dat het deuren opent als je wint. Dat bleek ook zo: ik werd al gauw gevraagd voor televisie. Iets later belde Tom Lenaerts mij: ‘Wil jij ‘De pappenheimers’ presenteren?’ Awel, ja. Op een gegeven moment vroeg hij: ‘Wil je met mij een productiehuis oprichten?’ Awel, ja. VTM vroeg of ik wilde meedoen aan ‘The Masked Singer’, Het Geluidshuis vroeg of ik een hoorspel wilde schrijven... Awel, ja.

»Het waren allemaal geen grote dromen of dingen waar ik per se op zat te wachten, maar ik vond het stuk voor stuk supercool om te doen. De klont boter waarin ik gevallen ben, is gigantisch.»

HUMO Zit je behalve op het toppunt van je bekendheid ook op het toppunt van je geluk?

CANNAERTS (denkt na) «Het gaat goed met mij, maar ik stel mij de vraag niet zo vaak: hoe gelukkig ben ik nu? En is dat dan gelukkiger dan vorige week? Geluk zit in veel dingen, hè. Kun je dat echt meten?

»Ik bracht daarnet mijn 6-jarige dochter naar school, ze gaat nu naar het eerste leerjaar en er kwamen direct een paar vriendinnetjes op haar afgerend om samen te spelen. Het besef dat mijn dochtertje graag naar school gaat, vriendinnetjes heeft en gezond is, ook op dat vlak hebben we alle geluk van de wereld. Ja, ik kan je wel zeggen dat ik vanochtend met een grote smile op mijn gezicht naar huis ben gefietst.»

De allerslimste mens ter wereld

Play4, maandag tot donderdag, 21.00