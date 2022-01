Bart Cannaerts is de Cycloop: ‘Wodka na elk optreden!’

Bij de speurders van ‘The ­Masked Singer’ viel zijn naam niet één keer, maar onder amateurdetectives op het internet was het een uitgemaakte zaak: comedian Bart Cannaerts was de man in het pak van Cycloop. Toch toeterde ­iemand op YouTube: ‘Fout! Het is Vincent Kompany!’

Bart Cannaerts «Vincent Kompany! Dat is wel heel cool. Ik vond het oprecht tof dat de speurders mij totaal niet herkenden, waardoor ik een tijdlang ben blijven hopen dat ook de kijkers het niet meteen zouden doorhebben. Maar mijn familie wist het onmiddellijk 2 miljoen procent zeker (lacht).

»Ik ben wel tegen iedereen blijven volhouden dat ik het niet was, want daartoe was ik contractueel verplicht. Een welgemeende sorry aan alle betrokkenen!»

HUMO Heb je lang getwijfeld over je deelname?

CANNAERTS «Voor het eerste seizoen was me gevraagd om in het speurdersteam te zitten. Toen heb ik nee gezegd, ook omdat ik het concept totaal niet snapte. Het gekke is: toen ik eenmaal begon te kijken, kon ik niet meer stoppen. Het slaat allemaal nergens op, het ziet er superonnozel uit – en toch wil je telkens weer weten hoe het verdergaat.

»Toen ik voor dit seizoen weer een appje kreeg van de makers, stuurde ik terug: ‘Mag ik in een pak? Mag ik in een pak?’»

HUMO En zo werd je Cycloop.

CANNAERTS «Het was wel even schrikken toen ik hem voor het eerst zag – ik had voorspeld dat ik een eekhoorn zou zijn, of een Kinder Bueno. Maar algauw was ik blij met die grappige en ietwat griezelige figuur.»

HUMO Wat was spannender: Erik Van Looy vervangen in ‘De slimste mens ter wereld’, zoals je eind vorig jaar deed, of meedoen aan ‘The Masked Singer’?

CANNAERTS «Dat laatste. Van de eerste seconde tot de laatste noot was ik telkens weer in blinde paniek. Plots moest ik in het Engels zingen, ik was voortdurend bang om mijn tekst te vergeten, er is dat wedstrijdelement, en in mijn pak kon ik bijna niks zien – aldoor dreigde ik van het podium te tuimelen. En het was zó ontzettend warm!»

HUMO Het Cycloop-pak leek inderdaad een kacheltje.

CANNAERTS «Het was afgrijselijk. We hebben er eens een thermometer in gelegd: dat ding gaf meer dan 50 graden aan! De ruimte in de kop was bovendien klein, waardoor alle verse lucht in geen tijd opgebruikt was.»

HUMO Begon het pak ook niet te stinken?

CANNAERTS «De mensen van de styling hadden daar een truc voor: na elk optreden werd er wodka over het pak gekapt. Dat verwijderde de stank zonder zelf een reukje achter te laten.»

HUMO Je hebt natuurlijk ook de andere kandidaten al kunnen zien. Wat staat ons nog te wachten?

CANNAERTS «Al bijna een jaar moet ik geheimhouden dat ik sommige bekende mensen nu persoonlijk ken. Dan hoor je in een gesprek met vrienden iemands naam vallen, maar mag je niks laten blijken.

»Dit kan ik wél kwijt: bij een aantal kostuums zitten de kijkers nog helemaal fout. In één pak zit echt een héél ­bekende naam, maar die heb ik nog nergens horen vallen. Blijven kijken, dus!»