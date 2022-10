Bart Cannaerts na de uitschakeling in ‘De allerslimste mens’: ‘Ja, de redactie had mijn zwakke plek gevonden’

Schijnbaar moeiteloos vermorzelde Bart Cannaerts de voorbije weken de ene na de andere topkandidaat in ‘De allerslimste mens ter wereld’. Zo stormde hij richting het absolute deelnamerecord van achttien uitzendingen dat op naam van Ella Leyers staat. Maar op de drempel van de eeuwige faam, met nog slechts één spelletje te overleven, stond zusje Olga Leyers klaar met geslepen messen. ‘This is for the honor of my family,’ sprak ze ‘The Godfather’-gewijs, waarna ze Cannaerts vlijtig naar huis timmerde.

HUMO Toch wel indrukwekkend, die zeventien deelnames.

Bart Cannaerts «Maar toch ook nét niet, hè! (lacht)»

HUMO Baalde je erg?

CANNAERTS «Tijdens de opname zelf viel de teleurstelling wel mee. Na zeventien keer spelen was ik oprecht meer dan voldaan. Vooraf had ik stiekem wel gehoopt de finaleweken te halen, maar een deelnamerecord kwam niet in me op. Ik vroeg me gaandeweg ook af: zal de kijker het wel trekken, zoveel opeenvolgende dagen diezelfde sjarel in de studio?

»Pas nu de afleveringen op televisie komen en ik er met meer afstand naar kan kijken, heb ik wel een keer gevloekt. Ja, het is toch best spijtig!»

HUMO In de uitzending leken Danira Boukhriss en Olga een soort moordpact te hebben gesloten. ‘Straks is het niet Bart Cannaerts, maar Bart Kan-naar-huis,’ smaalde Danira.

CANNAERTS «Ze kennen elkaar blijkbaar al vanaf hun 10de en omdat ik al zo lang in ‘De allerslimste mens’ zat, was ik natuurlijk de gedroomde tegenstander. Voor het verhaal klopte het ook mooi, hè, dat Olga dan Ella verdedigde.

»Ach ja, ik heb daar eigenlijk geen extra stress door ondervonden, ik ben eruit gevlogen omdat ik gewoon te weinig wist.»

HUMO Hoe zit het ondertussen met je kennis van Ierse schrijfsters?

CANNAERTS (lacht) «Ik heb het boek ‘Normale mensen’ van Sally Rooney sindsdien al cadeau gekregen. Dat schijnt dus een bijzonder goed boek te zijn.»

HUMO In de diepgravende analyses in Het Laatste Nieuws merkte de redactie op dat de programmamakers gaandeweg jouw zwakte ontdekten: films en series op de streamingdiensten.

CANNAERTS «Ja, ze hebben één van mijn gaten ontdekt. Ik had het eigenlijk niet door tijdens het quizzen, maar het klopt dat ik veel van die vragen heb gekregen. Ik weet niet in welke mate de redactie het bewust doet, maar ik begrijp sowieso wel dat ze mij moeilijke vragen geeft. Je moet als kijker zeker niet het idee krijgen dat ik daar steeds win met mazzelvragen.

»Ik heb in ieder geval niet het idee dat de redactie mij er per se uit wilde werken met onmogelijke fragmenten over obscure dingen: het waren uiteindelijk altijd vragen die een slimste mens wel zou mogen weten. ‘Euphoria’, uit de laatste aflevering, dat is eigenlijk een superbekende reeks waarover ik toevallig niets weet. In een andere aflevering kwam met ‘Trainwreck’ zelfs een serie voorbij die ik twee weken daarvoor nog had gezien, en waarover ik toch maar een paar antwoorden kon geven.»

HUMO In de krochten van het internet vond ik ook mensen die juist een complot in de andere richting vermoedden: ‘Zo snel de antwoorden geven, dat kan niemand, Bart krijgt hulp van binnenuit.’

CANNAERTS «De redactie heeft ook een paar mails van die strekking gekregen. Want ‘De hoofdstad van Madagaskar kennen, dat kan helemaal niet.’»

HUMO Sterk argument.

CANNAERTS «Als kind heb ik ooit, vraag me niet waarom, alle hoofdsteden uit mijn hoofd geleerd. Maar goed, moeten verdedigen waarom je dingen weet, daar kun je beter nooit aan beginnen.

»Wat kan ik dan wel zeggen? (Samenzweerderig) Ik heb de quiz vorig jaar even gepresenteerd en ik heb toen een tijdelijke login gekregen van de database. Ik kan je nu verklappen: zo tijdelijk was die niet! (lacht)»

HUMO Heb je zelf ook veel reacties gekregen op je daverende reeks overwinningen?

CANNAERTS «Op straat werd geregeld ‘succes!’ of ‘goed bezig!’ geroepen, maar in mijn kennissen- en familiekring is niet al te zot gereageerd. Mijn moeder stuurde na elke aflevering een berichtje, maar soms was zij de enige.

»Mijn lief bekijkt de afleveringen ook trouw, maar omdat ik het moeilijk vind om mezelf terug te zien, ga ik dan meestal naar boven.»

HUMO In je laatste uitzending gaf je jezelf 33,3 procent kans om de finale te winnen. Maar is het tactisch eigenlijk wel zo gunstig om er pas in de laatste uitzending weer bij te komen?

CANNAERTS «Nee, er rust een beetje een vloek op de deelnemer die er als laatste weer bijkomt, die is er slechts zelden in geslaagd om vervolgens ook te winnen. Statistisch gezien maak ik dus eigenlijk bijna geen kans.»