Bart Schols openbaarde in ‘De afspraak’ waar het Wouter Verschelden echt om te doen was: Het Verhaal Over De Croo en De Pornoster

‘Porselein / Behandel mij heel zacht’ zong Bart Peeters aan het eind van ‘De afspraak’. Het was een eerbetoon aan Stefaan Fernande, de onverwacht overleden liedjesschrijver die de ook al betreurde Yasmine indertijd ‘Porselein’ cadeau deed. Maar de tekst klonk ook een beetje ironisch, wrang zelfs, want tevoren was het in het programma gegaan over de bepaald onzachte mores in de Belgische politiek, een biotoop waar de ploert beter gedijt dan de poreuze idealist.

Politiek journalist Wouter Verschelden kwam vertellen over ‘De doodgravers van België’, het boek dat hij schreef over de lange, door listen en lagen besmette formatieronde die uiteindelijk leidde tot de huidige Vivaldi-regering. Ondanks weinig persaandacht aan Vlaamse zijde vindt het werk gretig aftrek in de boekhandel, en lang kan het dan ook niet meer duren voor ‘Hij bracht de ontlezing tot stilstand’ onder het kopje ‘Varia’ aan Verscheldens Wikipediapagina wordt toegevoegd.

De man, met een nijdige doortastendheid ondervraagd door Bart Schols, wilde vooral in de verf zetten dat zijn boekwerk - gebaseerd op een hoop off the record-gesprekken die hij gevoerd had - een ambitieuze reconstructie was van de antireclamespot voor de Belgische politiek die die formatie is geweest, maar na een gedisciplineerd aanloopje openbaarde Schols toch waar het echt om te doen was: Het Verhaal Over De Pornoster. Alexander De Croo, nu premier, zou ooit contact gezocht hebben met een Italiaanse vrouw die in educatieve kortfilms een robuuste bijdrage levert aan het cultuurhistorisch patrimonium. Toen screenshots van dat WhatsApp-gesprek begonnen te circuleren en een website ze ook kortstondig online gooide, zou dat een grote invloed hebben gehad op de formatie. Voor Verschelden was dat het argument dat de onthulling rechtvaardigde: het kwam uit het privéleven van de - toen nog - vice-premier, maar het beïnvloedde wel zijn openbare functioneren. Gesteld dat dat klopt: maakt een wat pathetisch berichtje aan een porno-actrice anno 2021 iemand écht nog altijd chanteerbaar? Wie, behalve dan z’n intimi, kan het wat schelen waar de premier zijn leuter aanprijst? En welke onverlaat heeft het schouderophalende ‘Et alors?’ zoek gemaakt?

Schols wilde zich wat te gretig bewijzen als snedige vragensteller, terwijl Verschelden op te veel benen tegelijk huppelde. Zo haastte hij zich om te benadrukken dat de anekdote slechts een detail was in het hele verhaal, dat zijn volledige relaas in ogenschouw genomen moet worden, maar beklemtoonde hij tegelijkertijd het belang en de impact van de voetnoot. Ondertussen kreeg ik bezoek van apathie, en bood ik het een glas aan.

Ik vroeg me af wat professor huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer, het type man dat zelden Italiaanse porno aan z’n browsergeschiedenis toevertrouwt, van de boel vond. Hij had het eerste item volgepraat, over corona, met het soort eruditie dat geen gretig kijken naar ‘Temptation Island’ verraadt. Vermoedelijk tot zijn eigen genoegen gleed hij volkomen uit beeld zodra het bakkeleien over de chatgeschiedenis van De Croo begon.

Al bij al wilde Verschelden in deze aflevering van ‘De afspraak’ vooral zijn fascinatie voor de worstelpartijtjes achter de schermen besmettelijk maken, voor de shakespeariaanse drama’s en de cynische vendetta’s die onder de stolp van de Wetstraat blijven. Helaas: die Wetstraat is ook maar een worstenkraam op een braderie, en ik zorg ervoor dat ik al gegeten heb als ik er langs moet.