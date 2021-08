Basil Fawlty in Hawaï: ‘In ieder van ons zit een klootzak, en niet alleen op reis’

De HBO-reeks ‘The White Lotus’ op Streamz lijkt wel een update van ‘Fawlty Towers’, maar dan in een Hawaïaans luxeresort met verwaande rijkelui. Murray Bartlett (50) is de John Cleese van dienst. De hotelmanager met een valse glimlach strooit met gouden raad voor zijn werknemers, zoals: ‘Je hoort onze gasten te behandelen als gevoelige kinderen.’

HUMO Jennifer Coolidge (‘American Pie’) vond haar rol als hooghartige en veeleisende vakantieganger herkenbaar. Heb jij je op reis al ergerlijk gedragen?

MURRAY BARTLETT «Nee, al ligt dat vooral aan mijn vakantievoorkeuren. Ik vind mensen leuk, maar ik vind het nog leuker om ze tijdens mijn vakantie te vermijden. Ik ga dus niet naar resorts zoals The White Lotus. Een hut in een bos, dat klinkt pas als een droombestemming.

»Tijdens de opnames dacht ik weleens: waar haalt Mike White (regisseur en schrijver, ook van ‘Enlightened’ en ‘School of Rock’, red.) die karakters toch vandaan? Maar toen het resort waar we filmden weer openging, herkenden we onze personages in de toestromende vakantiegangers.»

HUMO Zou jij een hotelmanager willen zijn?

BARTLETT «Nee! Dan moet je dagelijks omgaan met irritante en zelfgenoegzame mensen. Als beginnende acteur had ik jobs in de horeca als bijverdienste. Ik was vaak gechoqueerd door het wangedrag van klanten, alsof ik plots geen mens meer was. Deze serie houdt je een spiegel voor: in ieder van ons zit een klootzak, en die laat zich vooral zien als je je in een geprivilegieerde situatie bevindt. Het is niet alleen een probleem in de reissector, maar in de hele samenleving. Hopelijk leert ‘The White Lotus’ ons met z’n allen ons gedrag bij te sturen.»

HUMO Mag ik jouw rol vergelijken met die van John Cleese in ‘Fawlty Towers’?

BARTLETT «Ik heb tijdens de opnames niet aan John Cleese gedacht, maar ik snap de vergelijking wel. Wanneer de hotelgasten manager Armond de oren van het hoofd zagen, reageert die als Basil Fawlty: met een veel te grote glimlach en zorgvuldig vermomde verwijten.»

HUMO Is ‘The White Lotus’ dan gewoon een serie over onaangename mensen?

BARTLETT «Dat is te kort door de bocht. Mike White deed iets interessants in het script: hij schiep karakters die niet in een hokje passen. Armond kan hypocriet, passief agressief en echt onuitstaanbaar zijn. Hij kijkt ook neer op zijn werknemers, net zoals hotelgasten hem als een vod zien. Maar op kalme momenten komt zijn kwetsbaarheid tevoorschijn en krijg je medelijden: hij moet vreemden gelukkig maken, terwijl hij dat niet eens voor zichzelf kan klaarspelen.»

The White Lotus

Nu te zien op Streamz