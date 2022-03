Bea uit ‘Blind Gekocht’: ‘De woningprijzen kunnen niet blijven stijgen’

Vooraleer het vierde seizoen van ‘Blind gekocht’ start, gaat nieuwbakken presentator Jani Kazaltzis eerst nog eens een kijkje nemen bij de kandidaten uit de vorige seizoenen. Wonen ze nog altijd graag in het huis dat makelaar Béa Vandendael destijds achter hun rug om voor hen heeft gekocht?

BEA VANDENDAEL «De meesten gelukkig wel. Er waren wel enkele verrassingen: babykamers die er zijn bij gekomen, of koppels die verbouwingen hebben gedaan. Maar in veel gevallen zag alles er nog precies zo uit als interieurarchitecten Bart Appeltans en Kelly Claessens het hadden ingericht. Zelfs in de bewuste ‘Villa Kakelbont’, destijds een veelbesproken aflevering omdat die mensen aanvankelijk niet heel enthousiast waren, was alles hetzelfde gebleven. Hadden we het blijkbaar toch goed aangevoeld.»

HUMO De opnames van het vierde seizoen zijn ook achter de rug. Hoe was het?

VANDENDAEL «Heftig. De woningprijzen zijn gigantisch gestegen, in de provinciehoofdsteden betaal je zo’n 20 procent meer dan een paar jaar geleden. Dat is enorm, hè. Het was echt niet evident om voor iedereen nog een geschikt pand te vinden, zeker niet als mensen een instapklare woning zochten, want vooral die zijn de voorbije jaren veel duurder geworden.»

HUMO Hoe komt dat?

VANDENDAEL «Corona. We zijn ons de voorbije twee jaar veel bewuster geworden van hoe we wonen. We waren veel thuis, tekortkomingen vielen hard op. Zoals een gebrek aan ruimte om werk en gezin te combineren. Mensen wilden hun situatie verbeteren, en ze wilden dat metéén, ze hadden geen tijd om te verbouwen. En als de vraag groot is, schiet de prijs omhoog, dat is altijd zo.

»We merkten in seizoen 4 trouwens ook dat corona de trends heeft beïnvloed. Er is veel meer vraag naar een afgesloten bureauruimte. En ook de tuin is belangrijker geworden.»

HUMO Kunnen jonge gezinnen met een doorsneebudget van pakweg 300.000 euro nog een huis betalen?

VANDENDAEL «Nee. In 2021 was de gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen 329.747 euro. Voor dat budget kun je dus wel een huis kopen. Maar in de meeste gevallen zullen daar nog een pak kosten bovenop komen om het basiscomfort in orde te krijgen, zoals elektriciteit en verwarming. Voor veel mensen is dat niet meer betaalbaar. Veel hangt natuurlijk ook af van de regio: de rand rond Brussel blijft populair en is een stuk duurder dan een klein gehucht in West-Vlaanderen.»

HUMO Hoe moet dit verder?

VANDENDAEL «De prijzen kunnen niet blijven stijgen. Als de coronasituatie stabiliseert, zullen ook de huizenprijzen dat doen, al denk ik niet dat de stijging helemaal zal stoppen. Het is op dit moment ook afwachten of de oorlog in Oekraïne een invloed zal hebben op de woningmarkt. Het is onzeker hoe alles zal evolueren.»

Blind gekocht: jaren later

Play5, dinsdag 15 maart, 21.50