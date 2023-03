Bear Grylls als oorlogsreporter, een burgemeester die het niet meer weet en Barbra Streisand die een verjaardag viert

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘War Zone: Bear Grylls meets president Zelensky’

Er zit meer in Bear Grylls dan u denkt. De survival-expert die zijn eigen urine voor de camera binnenslurpt alsof het een Duvel is ontpopt zich in het door oorlog verwoeste Oekraïne tot een soort Rudi Vranckx door niet alleen met Volodymyr Zelenskyy te spreken, maar onderweg ook Yaroslav en Olga met de pet te interviewen.

Om 20.30 op Discovery Channel

‘Alice et le maire’

Er zit minder in mijn hoofd dan ik dacht, denkt de burgemeester van Lyon (Fabrice Luchini) als hij na dertig jaar politiek mentaal vast komt te zitten. Bij gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, essentieel om pakweg Humo te lezen, huurt hij een jonge filosofe (Anaïs Demoustier) inhuurt om hem van nieuwe ideeën en inzichten te voorzien. Niet het beste scenario, maar Luchini en Demoustier trekken de boel al acterend recht.

Om 22.35 op Canvas

‘Up here’

Er zit meer talent achter ‘Up Here’ dan u denkt. De personeelslijst is een wie-is-wie van talentvolle liedjesschrijvers en scenaristen uit musicalland. Regisseur Thomas Kail was de rechterhand van Lin-Manuel Miranda bij ‘Hamilton’ en ‘In the Heights’, en songsmeden Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez hebben Oscars en een Grammy op de schoorsteenmantel staan voor hun liedjes voor ‘Frozen’ en ‘Coco’. Samen schetsen ze het New York van de jaren 90, waarin een jong verliefd koppel de hele tijd ongewenst advies krijgt van hun innerlijke stemmen.

Nu op Disney+

Andrew Lloyd Webber met de cast van 'Starlight Express' Beeld BBC

‘Andrew Lloyd Webber at the BBC’

Er zit meer musical in deze tv-avond dan u denkt. De Britten vieren namelijk de 75ste verjaardag van Andrew Lloyd Webber, het brein achter ‘Evita’, ‘Cats', ‘Phantom of the Opera’ en nog een musical of twintig. Lloyd Webber zorgt voor de verhalen, grote namen als Diana Ross en Barbra Streisand vertolken zijn mooiste liedjes.

Om 22.55 op BBC Two

‘Hellraiser’

Er zit meer angstzweet onder uw vel dan u denkt en wees maar zeker dat het er allemaal uit gutst bij deze horrorfilm van Clive Barker. De plot is, zoals vaker in dit genre, vrij simpel: een man ontsnapt uit de hel en heeft bloedoffers nodig om zijn lichaam terug te krijgen.

Om 23.10 op Play6

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids