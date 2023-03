Beestenboel bij The Wolfpack: ‘God is een hond! God is een varken!’

Soudal Quick·Step – of Quick·Step-Alpha Vinyl, zoals de ploeg toen nog heette – werd vorig jaar op de hielen gezeten door de wieltjeszuigers van Woestijnvis. De zesdelige achter-de-schermenreeks die er het resultaat van is, ‘Wolfpack’, is vanaf vrijdag te bekijken op Prime Video. Een betalend streamingplatform, inderdaad: coregisseur Tijl Verstraeten zal extra hard zijn best mogen doen om u over de streep te trekken.

TIJL VERSTRAETEN «Wat mij betreft de meest tekenende scène van de hele reeks, om daar maar eens mee te openen, is die waarin Yves Lampaert zojuist de eerste rit van de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen, en in de auto zit op weg naar het hotel. Yves, in z’n gele trui, zit vooraan, Patrick Lefevere achteraan. Vrijwel het eerste wat Yves doet, is over een contractvernieuwing beginnen. Patrick nam zijn vaste Calimero-rol aan – op zulke momenten heeft hij nooit geld – maar Yves bevond zich in zo’n sterke onderhandelingspositie dat ze er snel uit waren: daar, in die auto, hebben ze in plat West-Vlaams een nieuw contract onderhandeld. Toch fijn dat we dat op band hebben.»

HUMO Hadden jullie dan carte blanche gekregen?

VERSTRAETEN «Ja, we mochten overal bij zijn. Enfin, naaktbeelden van in de ploegbus mochten we niet gebruiken. En wat ook gevoelig lag, naast de ploegtactiek, waren de voedingssupplementen. Niet dat er iets verkeerds gebeurde, maar men geeft niet graag prijs aan de concurrentie hoeveel minuten voor de koers er wat wordt genomen. Bedrijfsgeheimen, zeg maar. Maar verder hebben we niks moeten knippen.»

HUMO Behalve dan de vloekwoorden van Davide Bramati, de heetgebakerde, onbedoeld komisch overkomende ploegleider.

VERSTRAETEN (lacht) «Klopt, ja. Davide is de emotioneelste mens van de wielerkaravaan, en in het heetst van de strijd flapt hij er weleens iets uit waar hij zich achteraf over schaamt. Vooral dan ‘dio cane’ en ‘porco dio’, blasfemische krachttermen die zoiets als ‘God is een hond’ en ‘God is een varken’ betekenen. Op zijn vraag hebben we die verwijderd. Maar verder is Davide op elk moment geheel zichzelf.»

HUMO Vooral wanneer Remco Evenepoel op weg is naar winst in Luik-Bastenaken-Luik: ‘Dai, moat! Keep-a-going now, moat! You gonna ween, moat!’

VERSTRAETEN «Quick·Step had door allerlei omstandigheden een uitzonderlijk slecht voorjaar gereden, dus de emoties waren extra tastbaar toen het in de laatste koers van dat voorjaar alsnog bingo was. Ook voor ons als makers was dat een droom, net als het feit dat Remco later in het seizoen de Vuelta won. Tegen de pers had Lefevere vooraf gezegd dat hij blij zou zijn met een plek in de top tien, maar in werkelijkheid had hij maar één doel: winnen. Je merkte dat aan de vooravond van de eerste rit: enkele stafleden moesten naar huis met corona, en Lefevere gaf een donderpreek aan zijn renners: ‘Mannekes, als jullie de komende drie weken niet uit de buurt van jullie vrouw kunnen blijven, dan zijn jullie het niet waard om profrenner te zijn!’ De stilte die toen viel: da’s goud voor een documentairemaker, hè.»

Wolfpack

Vanaf 17 maart op Prime Video