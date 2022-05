Begin het weekend goed: zes topfilms, series en programma’s die u vanavond niet mag missen op tv

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dunkirk’

Indrukwekkend historisch drama van Christopher Nolan, over de evacuatie van meer dan driehonderdduizend geallieerde soldaten van het strand van Duinkerke in 1940. Een spectaculair schouwspel waarin Nolan – noblesse oblige – weer duchtig speelt met de tijdlijn van zijn verhaal.

Om 21.20 uur op Canvas

‘Stranger Things (seizoen 4, deel 1)’

De langverwachte comeback van één van de grootste successen van Netflix: ‘Stranger Things’, dat in het vierde seizoen de eindsprint richting grote finale inzet. Dat de serie steeds duisterder wordt, is volgens de makers geen toeval: “Vergelijk het met de boeken en films over Harry Potter: die werden ook donkerder naarmate Harry en zijn vrienden opgroeiden.”

Nu op Netflix

‘Obi-Wan Kenobi’

Loop heen, Mandalorian, en schuif op, Boba Fett: hier komt Obi-Wan! Op de ‘Star Wars’-tijdlijn situeert de spiksplinternieuwe zesdelige miniserie ‘Obi-Wan Kenobi’ zich tien jaar na ‘Revenge of the Sith’, het uit 2005 daterende sluitstuk van de prequel-trilogie: de bebaarde Jedi-ridder Obi-Wan (Ewan McGregor) is na de val van de Republiek in vrijwillige ballingschap gegaan op de woestijnplaneet Tatooine, alwaar hij over de piepjonge Luke Skywalker waakt.

Nu op Disney+

‘Murdered by a Mob: the Killing of Bijan Ebrahami’

De Iraanse vluchteling Bijan Ebrahimi onderging jarenlang pesterijen en bedreigingen van zijn buren in Bristol en zocht herhaaldelijk hulp bij de autoriteiten. Tevergeefs: in 2013 werd hij, na valse beschuldigingen over pedofilie, aangevallen en in brand gestoken.

Om 21.30 uur op NPO3

‘The Voice Kids: finale’

Zeven meisjes Karista, Marie-Émilie, Sien, Gloria, Anne, Lina, en Jinthe, en één jongen, Jan Alexander Pohlodko (met de voor de hand liggende en toch sterke artiestenaam J.A.P.), staan vanavond in de finale van het muziekprogramma. Lees ter voorbereiding alvast ons interview met co-presentator Maksim Stojanac: ‘Er lag een contract van Beerschot op tafel, maar ook één voor ‘#LikeMe’, en ik heb voor de muziek gekozen’

Om 20.35 uur op VTM

‘The Great Gatsby’

Baz Luhrmann verfilmt de klassieker van F. Scott Fitzgerald, met Leonardo DiCaprio als excentrieke miljonair die tijdens het interbellum decadente feesten organiseert om zijn ex-lief (Carey Mulligan) terug te zien. Hyperkinetisch en kleurrijk, met een knappe, anachronistische soundtrack vol eigentijdse hits.

Om 20.35 uur op Play4

