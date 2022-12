Behalve een Gouden Roos heeft James Cooke nog iets dat Karl Vannieuwkerke niet heeft: veel kijkers

Nu de Rode Duivels weer op één of ander strand rondwandelen in plaats van op een voetbalveld in Qatar, is de gemiddelde Vlaming teruggekeerd naar zijn eerste sportieve liefde: mannen die op de fiets rondjes trekken in de modder.

Ware het niet van de match tussen Engeland en Senegal, dan was de Scheldecross in Antwerpen - waar Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het eerst opnieuw tegen elkaar koersten - het best bekeken sportevent van deze week geweest.

Misschien moet Karl Vannieuwkerke in ‘Villa Sporza’ ook wat meer aandacht besteden aan de exploten van Wout van Aert en co., want de kijkcijfers van die talkshow gaan steeds meer in dalende lijn. De best bekeken uitzending - op dinsdag na Portugal versus Zwitserland - haalde nog 352.364 kijkers, maar in de rest van de week bleef het programma meestal onder de 300.000.

Op de voetballoze donderdag klokte ‘Villa Sporza’ af op nauwelijks 219.000 kijkers en moest Eén ook het leiderschap over de hele tv-avond afgeven aan twee nieuwkomers, die allebei boven het half miljoen uitkwamen: ‘James, de musical’ op Play4 (★★★½☆) en ‘Erfgenaam gezocht’ op VTM.