Bekijk hier de ‘BOOS’-aflevering die alle stinkende geheimen van ‘The Voice’ onthult

Afgelopen weekend barstte er een bom in Nederland: ‘The Voice of Holland’, net als de Vlaamse versie bij ons een kijkcijferkanon bij onze noorderburen, zou een stinkende beerput van grensoverschrijdend gedrag zijn. Zender RTL nam de vlucht vooruit en haalde het programma van de buis, juryleden stapten op en Linda De Mol verbrak haar relatie met beschuldigde bandleider Jeroen Rietbergen. Maar voor het grote publiek was het nog wachten op de gortige onthullingen, tot nu. Bekijk hier de YouTube-aflevering van ‘BOOS’ over het #MeToo-schandaal in ‘The Voice’.

