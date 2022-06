Bekijk hier de emotionele auditie van Elliott uit ‘E.T.’

Steven Spielberg mag vandaag 40 kaarsjes uitblazen voor de legendarische sciencefictionprent ‘E.T.’. Op 11 juni 1982 verscheen de film voor het eerst in de Amerikaanse zalen, vier decennia later smelt de vriendschap tussen Elliott en de buitenaardse E.T. nog steeds harten. Dat de jonge Henry Thomas perfect was in zijn rol, is trouwens geen verrassing: zijn auditie was zó overtuigend dat ze hem maar meteen hebben aangenomen.