Bekijk hier de prachtige prijswinnende kortfilm ‘Binge Loving’ over een binge-etende privédetective

Op het Kortfilmfestival Leuven ging de Humo Award, het vrijpostige neefje van de Oscar, afgelopen woensdag naar Thomas Deknop (30). Met ‘Binge Loving’ – bekijk hem onderaan – maakte hij een prachtige kortfilm over een vrouw die een privédetective inhuurt om het overspel van haar man te documenteren.

De kortfilm is onder het interview een maand lang te bekijken

THOMAS DEKNOP «De kiem voor de film ligt bij een interview met een privédetective dat ik ooit las. Die man vertelde dat hij tijdens het lange wachten – een niet onaanzienlijk deel van de job – voortdurend aan het eten was. Ik zag dat beeld meteen voor mij, en dus propt Otis, de detective in ‘Binge Loving’, zich ook de hele tijd vol met zowat alles waar Pascale Naessens hartkloppingen van krijgt.

»Ik wilde een beetje spelen met de genreconventies. In films heeft zo’n detective vaak een verslaving, en meestal is dat drank. Maar Otis verkiest dus de snackbar boven de kroeg. Dat was het perfecte alibi om een eigenaardigheidje van Brussel – de film speelt zich af in en rond een hotel aan het Zuidstation – te tonen: op élke straathoek word je er verleid door fastfood. Ik vind de opdringerige kleuren van die snackbars – je kent het wel: dat vette rood, dat glimmende geel – ook zo verleidelijk.»

HUMO Nooit eerder zag ik in een film kroketten zo sensueel in beeld gebracht.

DEKNOP «Het gaat ook een beetje over mijn eigen relatie met eten. Wees gerust: het is nooit zo extreem geweest als in de film, maar ik vond het wel boeiend om iets te doen met dat idee van onmiddellijke verzadiging. Ik zie ook een parallel met overspel. Binge-eten is eigenlijk vreemdgaan met jezelf: je eet, en vervolgens zwijg je over dat eten, want je voelt je schuldig en leeg.»

HUMO Kathleen en Otis lijken bedroefde, wat eenzame figuren. Maar ze vinden elkaar.

DEKNOP «Otis is goed in zijn job, net omdat hij door haast niemand opgemerkt wordt. Ook Kathleen voelt zich onzichtbaar. Het overspel van haar man brengt hen samen, en na verloop van tijd zíén ze elkaar.»

HUMO Sofie Decleir schittert als altijd, maar David Mutamba – voortreffelijk als Otis – kende ik niet.

DEKNOP «Logisch: het is zijn allereerste rol. Toen Davey (Snoek, co-scenarist, red.) en ik een acteur zochten, tipte een vriend ons David – die vriend was zijn leraar Nederlands geweest. Aanvankelijk kreeg ik David niet te pakken: zijn gsm-nummer was niet meer in gebruik, zijn e-mailadres ook al niet, en hij reageerde niet via Facebook. Maar een week later redde het toeval me: in een Brussels metrostation spotte ik David. Hij dook plots op uit de menigte! Ik heb ’m meteen aangesproken: ‘Ik ben Thomas, en ik zou je in mijn film willen.’ De rest is geschiedenis…»

HUMO ... bekroond met een Humo Award. Gefeliciteerd!