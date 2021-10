Bekijk hier het fascinerende en visueel overrompelende docudrama ‘The Land of the Enlightened’

Hieronder kunt u gratis kijken naar het fascinerende en visueel overrompelende docudrama ‘The Land of the Enlightened’, waarvoor regisseur Pieter-Jan De Pue maar liefst zeven jaar lang in Afghanistan filmde. Weinig Belgen dus die het land zo goed kennen als hij, maar ook De Pue was verbijsterd toen de taliban er deze zomer in slaagden om in amper een paar weken tijd de macht te heroveren.

PIETER-JAN DE PUE «Het was een enorme shock. Twintig jaar lang hebben de VS en de NAVO immens veel geld en moeite gestoken in een beter Afghanistan, en van de ene dag op de andere is alles weer terug bij af. Mensen met wie ik jarenlang heb samengewerkt, zitten nu dik in de miserie.»

HUMO Wat voor mensen zijn dat?

DE PUE «In het begin werkte ik vooral met gidsen en locatiemanagers, maar na verloop van tijd ook met Afghaanse technici die een basisopleiding cinema hadden gevolgd. Zij zijn nu het doelwit van de taliban, simpelweg omdat ze hebben samengewerkt met buitenlanders. Ze proberen te vluchten, maar makkelijk is dat niet.»

HUMO In jouw film, die vijf jaar geleden in première ging, is de terugtrekking van de Amerikanen al een belangrijk thema.

DE PUE «Ik had verwacht dat de soldaten ooit zouden vertrekken, maar niet dat het zo snel zou gaan. Ik heb veel tijd doorgebracht met de Amerikanen op de vliegbasis van Bagram, waar op dat moment tienduizenden soldaten verbleven. Dat leek wel een kleine stad, met een McDonald’s, pizzabezorgers en showrooms van Harley Davidson. Vlak bij Kaboel werd toen gebouwd aan een groot nieuw hotel voor het ambassadepersoneel. De Amerikanen waren enorm overtuigd van zichzelf en van hun ideologie, zij zouden wel even vrede, democratie en welvaart brengen. In werkelijkheid zagen veel Afghanen hen als bezetters en begrepen ze onze opgelegde westerse waarden niet.»

HUMO Halverwege de film zit een pijnlijke scène waarin een Amerikaanse militair vraagt of een groep dorpelingen hem wil helpen de taliban te lokaliseren. Het blijft stil.

DE PUE «Toen ik er was, lukte het de Amerikanen meestal totaal niet om een connectie met de lokale bevolking te maken. Afghaanse soldaten vertelden me geregeld dat ze zich zelfs meer verbonden voelden met de taliban, met wie ze ten minste een geloof en een etniciteit deelden.

»De militaire operatie van de afgelopen twintig jaar kun je natuurlijk bekritiseren, maar er is ook veel humanitaire hulp geboden en voor vrouwen en kinderen was er structurele vooruitgang geboekt. Door de snelle terugtrekking van de Amerikanen lijken die investeringen tenietgedaan. De taliban zeggen wel dat ze veranderd zijn, maar het blijft afwachten. Ik hoor dat alle scholen voor meisjes al zijn gesloten. Dat stemt me heel pessimistisch.»

HUMO ‘The Land of the Enlightened’ is geen sombere film. Hij toont ook uitgebreid de schoonheid van het land.

DE PUE «Dat was een zeer bewuste keuze. Het westerse beeld van Afghanistan is er één van oorlog en middeleeuwse praktijken, maar het is ook een land met indrukwekkende landschappen, fiere mensen en zeer diepgaande vriendschappen.

»In een land waar de grens tussen leven en dood vaak heel dun is, moet je elkaar echt leren vertrouwen en heb je mensen nodig die voor je opkomen. Gedurende mijn jaren in Afghanistan hebben mensen meermaals mijn leven gered. Dat heeft me veel geleerd over menselijke waarden en dat was iets wat ik absoluut in de film wilde stoppen.»

Abonnees kunnen de film hieronder gratis bekijken: