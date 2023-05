Bekijk: Jason Statham bijt haai in ‘Meg 2'

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

Zon, zee, Jason Statham en prehistorische moordmachines: ‘Meg 2: The Trench’ belooft een perfecte zomerfilm te worden. Vijf jaar na het onderhoudende ‘The Meg’ krijgt diepzeereddingsduiker Jonas Taylor het wederom aan de stok met een meute megalodons, die al miljoenen jaren in een afgelegen stukje van de Marianentrog overleeft. In de regel kan een monster movie-sequel alleen slagen in de overtreffende trap, en naar de trailer te schatten heeft ‘Meg 2’ dat ter harte genomen. We krijgen meer monsters, grotere monsters en nog meer bloed. Als niet de meest geanticipeerde film van 2023, dan hopelijk wel de onnozelste.

Vanaf 24 augusus in de zalen.

4000 kandidaten wilden Sander Gillis opvolgen als Ketnetwrapper, het werd Nona ‘t Jolle

Sander Gillis, Nona ‘t Jolle Beeld Ketnet

Na tien jaar stopte Sander Gillis dit jaar als Ketnetwrapper en 4000 jonge talenten voelden zich geroepen om hem op te volgen. Heel gek is het niet dat die vacature zo gegeerd is, want veel carrières werden hier gelanceerd. Van Steven Van Herreweghe tot Sven Ornelis, van Peter Van de Veire tot Jelle Cleymans, van Erika Van Tielen tot Britt Van Marsenille en van Niels Destadsbader tot Gloria Monserez.

Het werd uiteindelijk Nona ’t Jolle, 18 jaar, afkomstig uit Antwerpen, nu al te zien in de jongerenreeks ‘wtFOCK’ en deze herfst ook nog te bekijken in de nieuwe fictiereeks ‘Hilly Skate’. Ook opmerkelijk: Nona is de kleindochter van Ivo Pauwels, alias ‘Nonkel Jef’ uit het gelijknamige VTM-programma. “Ik ben enorm vereerd dat ze mij gevraagd hebben als nieuwe wrapper. Van kleins af aan heb ik altijd een groot Ketnet-hart gehad. Het was mijn grootste droom om ooit wrapper worden, en die komt nu uit. Ongelofelijk zot!”

De eerste uitzending van Nona is op 15 mei.

Wie zit er allemaal in het pak van ‘Cashkoe’? Deelnemers ‘The masked singer’ krijgen 3.000 euro startpremie

Champignon, Raaf en Tovenaar in 'The Masked Singer'. Beeld VTM

Altijd al eens willen weten wat een kandidaat in ‘De slimste mens’ vangt? ’t Is gebeurd, want ’t ligt op straat: volgens ‘Gazet van Antwerpen’ krijgt elke BV - nu ja - 375 euro om een avondje te quizzen en tussendoor wat geforceerd te glimlachen bij de zoveelste voorbereide jurymop.

Niet mis, maar het kan uiteraard altijd beter: wie zich geroepen voelt om zich in een carnavalspak van ‘The masked singer’ te wringen, mag bij wijze van startpremie 3.000 euro bij schrijven op zijn bankrekening. Een bedrag dat nog aardig kan aandikken, afhankelijk van hoelang het duurt vooraleer de kandidaat in kwestie de nooduitgang heeft gevonden.

Top of the bill is een deelname aan ‘Expeditie Robinson’, wat goed is voor een startbedrag tussen de 10.000 en de 25.000 euro. Wij kennen alvast een paar BV’s voor wie wij maar wat graag op de redactie met de hoed rondgaan om ze een maandje naar een onbewoond eiland te sturen.

Omstreden ‘wraakporno’ van ‘The Idol’ komt volgende maand naar Streamz en Pedro Pascal gaat naar het oude Rome

5 mei 2023

Een ongure nachtclubeigenaar die bijklust als cultleider (The Weeknd) raakt geobsedeerd door een popster wiens imago moet herstellen van een zenuwinzinking (Lily-Rose Depp). Oorspronkelijk was dit bedoeld als een satirische reeks over roem en de seksuele zelfverkenning van popster Jocelyn, maar dat was buiten meneer The Weeknd gerekend, die het ‘te vrouwelijk perspectief’ hekelde. Hij en ‘Euphoria’-regisseur Sam Levinson gooiden de reeks dan maar over een compleet andere boeg, regisseur Amy Seimetz mocht plots beschikken. Het resultaat? Seksueel expliciete wraakporno, aldus misnoegde medewerkers eerder dit jaar.

En kijk: zowel de trailer als de vandaag geloste videoclip van ‘The Idol’ bevestigen dat beeld. De ster van de show is het nooit helemaal aangeklede lichaam van Lily-Rose Depp, waardoor ze veel weg heeft van een veredelde video vixen, een achtergronddanseres die sexy moet staan doen naast een niet-sexy rapper. In dit geval naast een kleurloze The Weeknd.

Vanaf 5 juni is ‘The Idol’ te zien op Streamz.

Internet-lieveling Pedro Pascal in Romeinse sandalen

Bella Ramsey en Pedro Pascal in 'The Last of Us'. Beeld HBO

Pedro Pascal, ster van ‘The Mandalorian’ en ‘The Last of Us’, krijgt een rol in de ‘Gladiator’-sequel van Ridley Scott. In de originele film, goed voor 12 Oscarnominaties, speelt Russell Crowe de op wraak beluste tot slavernij gedwongen Romeinse soldaat Maximus Decimus Meridius. Aangezien Maximus sterft aan het einde van ‘Gladiator’, richt het nog te betitelen vervolg zich op Lucius (Paul Mescal), de zoon van Lucilla (Connie Nielsen, die haar rol zal hernemen). Oudgediende Denzel Washington mag zich ook aan een toga wagen.

Vanaf november 2024 in de zalen.

Zand tussen de van anticipatie samengeknepen billen in ‘Dune:Part Two’

4 mei 2023

Beeld Photo News

Geduld is een schone zaak, maar de trailer van ‘Dune: Part Two’ – zandwormrijden! de love interest krijgt een persoonlijkheid! – stelt die volkswijsheid serieus op de proef. Kroonprins Paul Atreides (Timothée Chalamet) en woestijnkind Chani (Zendaya) zijn elkaar ten lange leste tegen het lijf gelopen en navigeren hun ontluikende liefde terwijl ze zich opmaken voor oorlog. Mogen ook in het zand komen spelen: een koninklijke Florence Pugh en witgekalkte Austin Butler (beter bekend als Elvis Presley in ‘Elvis).

De Dune-verfilmingen van regisseur Denis Villeneuve lijken zich tot het pantheon van onmogelijk geachte filmadaptaties te kunnen rekenen, in het kielzog van ‘Lord of the Rings’. Niemand durfde hopen op een eervolle, laat staan goede, adaptatie, niet na het rommelige en grotendeels geflopte ‘Dune’ (1984) van David Lynch, die niet met de cultfilm geassocieerd wil worden. De angst van veel fans was evenredig aan de passie voor het sciencefiction-epos van Frank Herbert, maar ongegrond. ‘Dune’ in 2021 had ontzag voor het bronmateriaal, bracht woestijnwereld Arrakis op adembenemend tastbare wijze in beeld en kwam tot leven door de score van filmmuziek-grootmeester Hans Zimmer. De film eindigt dan wel op een flauwe cliffhanger; we zijn bereid dat over het hoofd te zien als de sequel de beloftes van de trailer kan waarmaken.

‘Dune: Part Two’ verschijnt in november in de zalen.

Onverwacht drama in ‘Thuis’: niet enkel Stan Van Samang, maar ook slechterik Danny Timmermans moet verdwijnen

03 mei 2023

Chris en Harry Beeld VRT

Drama in ‘Thuis’, nog veel meer dan anders! Gisteren heeft niet enkel Harry (het personage van Stan Van Samang) het loodje gelegd, ook zijn aartsvijand Chris (gespeeld door Danny Timmermans) moest eraan geloven. En dat enkele weken vóór de seizoensfinale, die na dit onheil maar beter drie verkrachtingen, tien auto-ongelukken en een nucleaire ramp voor de kijkers in petto heeft.

Dat Harry naar de eeuwige jachtvelden zou worden gestuurd is geen verrassing. De aangekondigde exit van Stan Van Samang uit ‘Thuis’ stond, tot diens grote spijt, enkele weken geleden in alle kranten, en daarbij leek het bijzonder toevallig dat slechterik Chris even daarvoor plotsklaps weer was opgedoken in de soap. Chris heette ineens wel ‘Stieg’ en was tuinman geworden, maar zo makkelijk bedot je de ‘Thuis’-kijker niet. Chris leek teruggekomen om af te rekenen met Harry, en zo leek het of Danny Timmermans de plek van Stan Van Samang zou innemen op de ‘Thuis’-payroll. Niet dus, want de inmiddels aan een terminale hersentumor lijdende Chris wilde samen met zijn voormalige-boezemvriend-maar-nu-vijand Harry zijn laatste adem uitblazen.

Daarvoor nam hij mee: twee gifspuiten, en een pistool. Dat laatste bleek nodig, want snode Harry wilde ontkomen nadat hij Chris het dodelijke spuitje had toegediend. Met een welgemikt schot kwam de laatste wens van Chris alsnog uit: samen sterven met zijn bloedbroeder. En en passant moest ook hoofdinspecteur Patje Berghmans het bekopen: hij stierf bij een door Chris beraamde maar mislukte bomaanslag op agenten Tim en Dieter. RIP, Patje Boem Boem.

Hoe meer dode zielen, hoe meer vreugd, luidt de memo van de ‘Thuis’-scenaristen. Maar hoeveel doden telt thuis na 28 seizoenen en ruim 5.400 aflevering al? ‘Slechts’ 79, zo blijkt na de dood van Harry en Chris. Personages die vertrekken met de noorderzon of verhuizen naar het buitenland, tellen niet mee.

‘De kijkers weten dat er in ‘Thuis’ hard geleefd wordt. En naast geboortes horen daar ook overlijdens bij, zoals in het gewone leven’, geeft ‘Thuis’-woordvoerder Hans Roggen tekst en uitleg aan VRT NWS. Om de haverklap een verkrachting, dan weer een ontvoering en plots een Duitse dubbelganger die je komt vermoorden: hard leven, indeed. En net echt.

VTM kondigt eindelijk een vastgoedprogramma aan

Vergeet ‘Huizenjagers’, ‘Huis Gemaakt’, ‘Ons Huis/Nieuw Huis’ - ja zelfs ‘Blind Gekocht’ - want VTM komt dit voorjaar met een nagelnieuw huizenprogramma. In ‘Miljoenenhuizen’ (ach, what’s in a name) kan de kijker zich wentelen in de warme gloed van andermans rijkdom. Drie Vlaamse vastgoedkantoren te Brugge, Knokke en Brasschaat, gespecialiseerd in luxepanden, gunnen ons een blik achter de vergulde schermen.

We spreken van het type villa’s waarvan u denkt: wat voor iemand woont daar in godsnaam, wanneer u de kinderen zondagochtend naar de voetbal chauffeurt. De vastgoedmakelaars zijn ook niet vies van een welgemikt kasteel en beschamend ruimtelijk penthouse hier en daar. Verwacht u aan prachtige huizen, veeleisende rijkaards, afgelikte verkopers en misselijkmakend betoverende weelde. ‘Geen idee is te gek of te groot’, zo belooft VTM. Wij houden onze adem alvast in.

Vanaf 18 mei op VTM.

Hollywoodscenaristen staken voor het eerst in vijftien jaar: wat betekent dat voor u?

Voorlopig geen 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' meer. Beeld Photo News

Vanaf vandaag zijn de schrijvers van de Amerikaanse film en televisie-industrie, na opgeblazen ego’s het grootste exportproduct van de Verenigde Staten, officieel in staking. De door Netflix ingezette opmars van streamingplatformen en bijbehorende graai naar originele content keldert de inkomsten van scenarioschrijvers.

In hoofdzaak wil de gilde doorlopende financiële compensatie voor de originele streamingcontent. Waar tien jaar geleden nog een derde van de schrijvers tegen het minumloon werkte is dat vandaag al de helft, zo zegt de vakbond. Het adagio mag dan luiden dat een kunstenaar moet lijden voor hun kunst, een deftige verhaalstructuur en sprankelende dialoog maken is verrekt moeilijk op een lege maag. In de tijd voor de kabelknip verdienden schrijvers nog wat aan de internationale verkoop van een serie. Nu alles meteen wereldwijd gelanceerd wordt vervalt dat appeltje voor de dorst.

Producenten zijn wel bereid tot ‘een genereuze loonsverhoging’, maar meer werkzekerheid bieden door schrijvers vast aan te werven voor hetzelfde project zien ze niet zitten. Angst voor artificiële intelligentie speelt ook een rol. Scenaristen willen zwart op wit dat ze niet vervangen worden door AI.

Geen schrijvers betekent in de eerste plaats geen laatavondtalkshows zoals ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’ of ‘Saturday Night Live’. Series die in de herfst verschijnen zijn al lang ingeblikt, dus daar ondervinden we voorlopig weinig last van de staking. Aangezien Netflix al jaren inzet op niet-Amerikaanse producties moeten Netflix-kijkers zich ook geen zorgen maken. En de televisiezenders hebben een bom aan realityshows klaarstaan voor het geval dat de Writers’ Guild of America de poot nog lang stijf houdt. De laatste schrijversstaking in 2007 heeft honderd dagen geduurd. Toen was de impact wel snel voelbaar voor de Belg: series als ‘Breaking Bad’ en ‘Dexter’ hadden legendarisch slechte seizoenen.

Teaser seizoen 3 ‘The Witcher’: bedroevend afscheid van Henry ‘daddy’ Cavill

Met een teaser en duidelijke releasedata is het weer warmlopen voor de veelbekeken fantasyreeks ‘The Witcher’ op Netflix. In het derde seizoen omarmt beefcake Geralt zijn identiteit als familieman en krijgt ook hij een interne gevoelswereld.

Netflix brengt het nieuwe seizoen uit in twee delen, op 29 juni en 27 juli respectievelijk, naar vermoeden om de stomende vertolking van Henry Cavill tot de laatste druppel uit te melken. De voormalige Superman-acteur moet de vettige witte pruik na dit seizoen noodgedwongen naast zich neerleggen, naar verluidt omdat de programmamakers het bronmateriaal geen eer aandoen.

Cavill, zelfverklaard fervente fan van de boeken van Andrzej Sapkowski en de games waarop de show gebaseerd is, zette een nagenoeg perfecte Geralt of Rivia neer. Bonkig en broeierig, gewelddadig, gracieus en bloedheet: geen enkele internetgebruiker vertrouwt erop dat opvolger Liam Hemsworth van ‘The Hunger Games’-faam dat zal kunnen evenaren.

Eén krijgt rebranding en wordt VRT 1: de doodsteek voor Canvas en Ketnet?

1 mei 2023

VRT 1 Beeld VRT 1

Moet er nog zout in de wonden van de ontslagen VRT’ers worden gestrooid? Onder de noemer ‘en dat met uw belastinggeld’ heeft de openbare omroep een rebranding van televisiezender Eén aangekondigd: Eén heet vanaf heden ‘VRT 1’ en krijgt een nieuw logo, vormgeving en stijl.

‘VRT 1 is van iedereen’, luidt het poëtisch op hun Instagram-pagina, maar in corporate lingo klinkt dat zo: ‘Met de nieuwe, kleurrijke omgeving wil VRT duidelijk maken dat de programma’s en verhalen die er gebracht worden garant staan voor de kwaliteit zonder compromissen van de publieke omroep.’

Nu doet het gebruik van het woord ‘kwaliteit’ in VRT-context al enigszins gniffelen sinds zogeheten toptransfer Niels Destadsbader werd binnengehaald, en de nieuwe plannen van CEO Frederik Delaplace lijken dat begrip nog meer uit te hollen. In lijn met eerdere aankondigingen wil Delaplace met de verandering naar VRT 1 het moedermerk VRT centraler zetten. De merken van de openbare omroep worden rond VRT georganiseerd en gecentraliseerd, ‘zodat het voor de Vlaming nog duidelijker wordt dat al de sterke VRT-merken één familie zijn en voor dezelfde waarden staan.’

Bij Canvas en Ketnet vragen ze zich allicht af of verloochening ook een waarde is, want die merken lijken met de nieuwe VRT-strategie aan hun dodenmars te zijn begonnen. Ontslagen redacteur Koen De Vos waarschuwde al voor die ontwikkeling in een Humo-interview met de afgedankte VRT’ers: ‘Ik vrees dat Canvas de zender van de restjes zal worden. De avond zal nog wel beginnen met ‘Terzake’ en ‘De afspraak’, maar voor het overige zal Sporza het kanaal steeds meer koloniseren’, klonk het. ‘Het zou me niet verbazen als we over enkele jaren gewoon kanalen krijgen met de namen Eén, Twee, enzovoort.’

De Vos zat er ‘enkele jaren’ naast, maar met VRT 1 is de stap naar het televisiebeleid van DPG Media, waar de zenders simpelweg VTM 1, 2, 3 … heten al gezet. Twitteraar Jan Seurinck ontdekte bovendien dat de domeinnamen voor VRT2.be en VRT.kids.be sinds kort al geregistreerd staan.

De VRT benadrukt dat Canvas en Ketnet voorlopig hun naam behouden.

Netflix plaagt met een nieuwe ‘Black Mirror’

28 april 2023

Seizoen 6 van ‘Black Mirror’ is een voldongen feit. Naar de teaser te oordelen zal het langverwachte nieuwe seizoen - 4 jaar is een eeuwigheid in streamland - niet afwijken van hun winnende formule. Bekende koppen, steeds andere schrijvers en regisseurs en een zeker geschift toekomstpessimisme.

In juni op Netflix

Verwacht u aan blazers, decorum en tochtige kastelen: Netflix lost eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘The Crown’

28 april 2023

Beeld Netflix

Het zesde en laatste seizoen van ‘The Crown’ stevent onafwendbaar op het heden af. Imelda Staunton speelt nog steeds de onverstoorbare Queen Elisabeth II die, helaas, sterfelijk is gebleken. De eerste beelden zijn van kekke twintigers Will en Kate aan het begin van hun ‘sprookjesachtige’ romance.

Beeld Netflix

We schrijven het begin van deze eeuw. Kroonprins William doet een gooi naar een soort van normaal studentenbestaan aan St. Andrews College in Schotland. Het is hier dat Wills zijn prinses tegen het lijf loopt: perfectie in vrouwvorm Kate Middleton. Het niet-controversiële koppel, gespeeld door debutanten Ed McVey en Meg Bellamy, is de toekomst van het Britse koningshuis. Benieuwd of Harry en Meghan - nestbevuilers volgens de een, slachtoffers van een repressief instituut volgens de ander - een even sprookjesachtige enscenering zouden krijgen.

Beeld Netflix

In de loop van het jaar op Netflix

Netflix blijft surfen op Koreaanse golf en pompt er nog eens 2,5 miljard dollar in

25 april 2023

Streaming-gigant Netflix heeft beloofd 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) te investeren in Zuid-Koreaanse producties, en dat voor de komende vier jaar. Zo vertelde co-CEO Ted Sarandos na een meeting met de president van Zuid-Korea in Washington DC.

Netflix houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar over concrete producties, maar de samenwerking met het land van de K-pop heeft hen geen windeieren gelegd. De horrorserie ‘Squid Game’ uit 2021 is tot op heden de best bekeken serie op Netflix en realityprogramma ‘Physical 100’, een zoektocht naar de meest perfecte physique , was eerder dit jaar de best bekeken niet Engels-talige show wereldwijd.

Zuid-Korea is goed op weg om mastodont Verenigde Staten naar de kroon te steken wat betreft globale cultuur export. De gestaag groeiende populariteit van Koreaanse popcultuur wordt door journalisten allerlei liefkozend de ‘Koreaanse Golf’ genoemd.

***

Geen BOBBY meer: Aaron Blommaert gaat solo en tekent bij Universal

21 april 2023

Aaron Blommaert Beeld Geert Van de Velde

Acteur, presentator, zanger en tienerhartenveroveraar Aaron Blommaert gaat solo, nadat zijn boybandgroepje BOBBY in alle stilte uit elkaar is gegaan. Hij mocht een platencontract tekenen bij Universal Music, en aan HLN laat Blommaert weten dat we al een eerste single voor de zomer mogen verwachten. Of het nieuws toevallig net nú werd gedropt, op ‘The Masked Singer-dag’? Tv-kijkend Vlaanderen heeft Tovenaar al langer in de mot - kruipt de jonge zanger vanavond, met een platendeal op zak, uit het magische pak? Zet uw aluminiumhoedjes maar op...

Nieuwe Netfix-documentaire over Cleopatra met zwarte actrice zorgt voor ophef in Egypte

21 april 2023

Déjà-vu: de live-action van ‘The Little Mermaid’ is nog niet uit, of alweer zorgt de casting van een zwarte actrice voor controverse. Dit keer laat geen zeemeermin, maar Egyptische koningin Cleopatra het bloed van zowel Egyptenaren als twittertrollen koken. Actrice Adele James vertolkt Cleopatra in het nieuwe seizoen van Netflixreeks ‘African Queens’, en dat schiet in het verkeerde keelgat van archeologen: de koningin had een Grieks-Macedonische afkomst, hoewel ze in Egypte was geboren.

Volgens producer Jada Pinkett Smith is de casting een knipoog naar de ‘eeuwenlange discussie over het ras van de heerseres’, maar Egyptische archeoloog Zahi Hawass, zeker van zijn stuk over Cleopatra’s identiteit, vroeg Egyptenaren in opstand te komen. Aan het adres van Netflix regent het klachten en ook actrice Adele James kreeg heel wat racistische reacties te verduren.

Just FYI, this kind of behaviour won’t be tolerated on my account. You will be blocked without hesitation!!!



If you don’t like the casting don’t watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I’M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc — Adele James (@Adele_JJames) 13 april 2023

Netflix schakelde ondertussen de comments uit onder de trailer, maar maakt geen plannen om het nieuwe seizoen van de reeks alsnog niet te laten doorgaan.

Metejoor bedankt zijn fans oprecht en hoogstpersoonlijk met documentaire op Streamz

Metejoor Beeld Streamz

Lotto Arena’s, Sportpaleizen, MIA’s, nummer één-hits en een avant-gardistische cover door Daan: het houdt maar niet op voor Joris ‘Metejoor' Van Rossem, de turnleraar die Vlaanderens favoriete volkszanger werd. Nu springt ook Streamz mee over de bok met een vierdelige documentaire. ‘Met de Joris’ belooft naast hits en hoogtepunten ook een blik in de psyche van Van Rossem, die lang voor de roem met faalangst worstelde.

De documentaire is vanaf 27 mei te zien op Streamz, maar zo lang hoeft u niet wachten: op 25 en 26 mei organiseren de bioscopen van Kinepolis in Hasselt, Antwerpen, Kortrijk en Gent al screenings met Metejoor zelf vooraan in het rode pluche. Tickets bestelt u via hun website.

***

Influencer Anastasya Chernook aangesteld als nieuw panellid van ‘De Tafel van Vier’

17 april 2023

Gert Verhulst heeft wat kleingeld teruggevonden in een oude broek want ‘De Tafel van Vier’ heeft er een grotere tafel, een strakker decor en een fris nieuw panellid bij. Vanaf heden mag ook sociaalmediapersoon Anastasya Chernook in het stroperig West-Vlaams haar naar eigen zeggen uitgesproken mening verkondigen. De platinablonde influencer is naast podcastmaker ook een girlboss – ja, dat meent ze serieus – die cursussen zelfvertrouwen aan de man brengt.

De immer lauwwarme gastheer Gert verwelkomt telkens drie gasten om het over de actualiteit te hebben, aangevuld door drie leden van het panel. Enkele andere vastbenoemden: Herman Brusselmans, Erik Van Looy en Jelle Cleymans.

Van maandag tot donderdag om 22.00 op Play 4 .

Björn Soenens belicht zijn leven met longkanker in radiocolumns: ‘Mijn ziekte maakt me blij en opgewekt over al die uitingen van liefde en vriendschap’

14 april 2023

Björn Soenens Beeld Johan Jacobs

Björn Soenens, de Amerika-correspondent van de VRT, kreeg enkele weken geleden te horen dat hij longkanker heeft. Voor zijn behandeling keerde hij terug naar België, maar zijn radiocolumn in het Radio2-programma ‘Wat een weekend’ geeft hij niet op: die gaat niet nu niet over het leven in de Verenigde Staten, maar over wat kanker met hem doet.

‘Ik geef het niet graag toe, maar eigenlijk ben ik vooral lichaam nu’, staat in zijn tekst voor deze week te lezen. ‘Meer: soms ben ik alleen maar lichaam. Zonder lichaam is al dat andere menselijke niet meer mogelijk: presteren, functioneren, doen, zien, reizen, bespiegelen, discussiëren. Ikzelf ben enkel lichaam nu. Erg fijn vind ik dat niet, maar soms zegt het lichaam ‘stop’, ‘nee’. Je lichaam weet veel en het liegt zelden. Soms is dat vreselijk. Als je kanker krijgt bijvoorbeeld, is dat je essentie. Je vecht voor lijfsbehoud.’

In zijn vorige column sprak Soenens over de vele warme reacties die hij kreeg nadat zijn diagnose bekendraakte: ‘Ik heb nooit zulke lieve dingen gehoord, gelezen of vernomen van mensen die ik soms amper ken. Of van mensen die ik niet ken of van bekende of onbekende collega’s of oude en nieuwe vrienden die weer opduiken. De meeste mensen deugen ontzettend heb ik gemerkt. Hoe raar dat ook klinkt: mijn kanker maakt me blij en opgewekt over al die uitingen van liefde, genegenheid en vriendschap. Ik heb nooit zoveel sympathie gevoeld.’

Kinga en Bart krijgen het aan de stok met deelnemend koppel in tweede aflevering ‘Blind gekocht’

14 april 2023

Op de huidige onzekere vastgoedmarkt moet je pakken wat je pakken kan, moeten Mathias en Anoushka gedacht hebben. Voor een nieuwe thuis hebben ze 715.000 euro over, het oude doen ze voor 768.000 flappen van de hand. Ze willen dus aan de verkoop van hun huis een zakcentje kunnen overhouden. Dat mag, België is tot nader order een vrij land. Alleen zijn hun eisen zo goed als onhaalbaar voor het nochtans zeer capabele dreamteam van ‘Blind gekocht’.

Makelaar Kinga en interieurarchitect Bart - check de bijpassende outfits - vragen de wanhoop nabij of het echt niet 20 minuten verder rijden kan zijn. “Jullie willen voor 50.000 euro minder een huis dat net iets groter en beter is. Dat is absurd.” klinkt het. Wees toch redelijk, zeggen hun gefronste wenkbrauwen en handengewring. Het mag niet baten, Mathias en Anoushka wijzen elk compromis genadeloos af. Een bewonderenswaardig staaltje koppig doen, dat wel.

Elke donderdag om 21.00 op Play4.

‘Stranger Things’ krijgt geanimeerde spin-off gemaakt door dochterbedrijf van Studio 100

14 april 2023

Flying Bark Productions verzorgt onder andere de ‘Maya de Bij’-films voor Studio 100, dat de internationale animatiestudio al in 2008 in handen kreeg. Flying Bark heeft al series gemaakt voor Disney+ en Marvel en werkt nu voor het eerst samen met streamingdienst Netflix. Hans Bourlon meldt daar “bijzonder fier” op te zijn.

De broers Duffer, bedenkers van ‘Stranger Things’, droomden naar eigen zeggen al langer van een cartoonversie. Details over plot en personages zijn nog strikt geheim, maar als we de kwaliteit van de serie tot dusver mogen geloven wordt het weer smullen. Seizoen 5 van de populaire Netflix original begint dit voorjaar met filmen.

Warmlopen voor de Pinguïn

13 april 2023

Goed nieuws voor wie niet genoeg kan krijgen van Colin Farrell in een fatsuit, want de eerste teaser voor ‘The Penguin’ van HBO staat online. De serie is een spin-off van en ook meteen het vervolg op ‘The Batman’ (2022), dat eindigde met een machtsvacuüm in de criminele onderwereld van Gotham. Deze versie van de gevleugelde misdaadbaas ziet eruit als het getraumatiseerde kind van Tony Soprano en een Martin Scorsese-gangster.

Het is de eerste keer dat een van de bekendste Batman-schurken een stukje media voor zich alleen krijgt. Ook van de partij zijn Rhenzy Feliz (‘Teen Wolf’) en Christin Milioti (‘How I Met Your Mother’).

Nu nog in productie, in de loop van 2024 op uw scherm.

Opnieuw gedoe in Westeros

13 april 2023

Nog meer lekkers van HBO: een tweede spin-off van ‘Game of Thrones’ staat in de steigers. ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ gaat over de avonturen van Ser Duncan the Tall en zijn schildknaap Egg, een jonge Aegon Targaryen, een eeuw voor de onfortuinlijke dood van Ned Stark. Een Targaryen-kont zit op de IJzeren Troon en men kan zich de laatste levende draak nog herinneren.

De serie is gebaseerd op korte novelles van George R.R. Martin, die zich wederom meer dan nuttig maakt als schrijver en uitvoerend producent voor de nieuwe serie. Hopelijk kan dit het lange wachten op ‘The Winds of Winter’ - sluitstuk van A Song of Ice ad Fire - een beetje verzachten.

Het kot in brand: keert Fyre Festival terug?

12 april 2023

In 2017 kon het internet zich genoegzaam wentelen in schadenfreude toen bleek dat het peperdure luxueuze muziekfestival Fyre Festival pure oplichterij was. Organisator Billy McFarland peuterde miljoenen los bij investeerders en klanten, maar de luxe was onbestaand en elke artiest gaf verstek. Billy werd veroordeeld voor fraude, maar kwam vorig jaar vrij. Nu acht hij de tijd rijp voor Fyre Festival II, zo laat hij weten op Twitter. De aankondiging werd op memes en hoongelach onthaald, maar hij zou het zo maar eens kunnen menen.

🔥 Fyre Festival II is finally happening.



Tell me why you should be invited. — Billy McFarland (@pyrtbilly) 10 april 2023

Huiveringwekkend: Kim Kardashian slaat aan het acteren

12 april 2023

Beeld Getty Images for LACMA

Sidder en beef, want realityster/cultureel fenomeen/ex-van-Kanye-West Kim Kardashian kan binnenkort ook ‘serieuze actrice’ op haar oeverloos CV zetten. Ze zal aan de zijde van terugkerende ster Emma Thompson de hoofdrol voor haar rekening nemen in seizoen twaalf van ‘American Horror Story’. Het seizoen is gebaseerd op de nog niet verschenen roman Delicate Condition, een feministische update van Rosemary’s Baby, over een vrouw die gedwongen wordt de antichrist te baren. Wij houden onze adem alvast in, maar misschien niet om de juiste reden.

‘Stukken van mensen’ zet twee dealers aan de deur

11 april 2023

Het is tijd voor vernieuwing in het aankomende negende (!) seizoen van ‘Stukken van mensen’. Maar voor u denkt dat de makers éindelijk de moeite hebben genomen om Paul De Grande en verpleegster terug naar zijn kasteel te begeleiden: de schelm blijft van de partij. Ook Sofie Van de Velde, Carlo Bonte, Frank Van Laer, Bie Baert en Yves Chung tekenen weer present om te onderhandelen in de Verbeke Foundation, maar twee andere dealers verlaten wel het gezelschap. Boris Devis en Paulette Van Hacht, die vorig jaar nog nieuw geïntroduceerd werd in het programma, zullen ‘wegens andere projecten’ niet meer te zien zijn in het nieuwe seizoen.

Hun plek zal ingenomen worden door een zogenaamde mystery dealer, een onbekende die het programma opnieuw van spanning moet voorzien. ‘Want op den duur weten de ‘originele dealers’ wie interesse heeft in welke voorwerpen’, aldus presentatrice Evy Gruyaert in Het Laatste Nieuws. ‘Ook de verkoper kan één van de ‘originele dealers’, waarvan hij merkt dat die minder interesse heeft in het object, inruilen voor de geheime koper die er sowieso voeling mee heeft’, klinkt het. Wij zitten op het puntje van onze Eames lounge chair.

Coely en Pommelien Thijs vervoegen de jury van ‘The Voice Kids’

11 april 2023

Ook bij ‘The Voice Kids’ is er sprake van een (draaiende) stoelendans: weg met Duncan Lawrence en K3 in de jury, enter Coely en Pommelien Thijs. De Belgische hiphopkoningin en de rijzende #LikeMe-ster nemen in het komende seizoen van ‘The Voice Kids’, dat momenteel in volle opname is, plaats naast oudgedienden Laura Tesoro en Metejoor.

Wanneer het nieuwe seizoen van ‘The Voice Kids’ op het scherm komt, is nog niet bekend.

Stan Van Samang betaalt het gelag voor terugkeer Danny Timmermans in ‘Thuis’

11 april 2023

Beeld © VRT

Dramatische plotwendingen, schrikbarende verrijzenissen en veel verderf in onze favoriete soap na de pensioensaga van Siegfried Bracke en Herman De Croo, ‘Thuis’: slechterik Chris (gespeeld door Danny Timmermans) blijkt dan tóch niet omgekomen bij een ongeluk in Thailand. In de ‘Thuis’-aflevering van vorige vrijdag dook Chris plots weer op in België, uitgedost in werkmansplunje, met een snoeischaar in de hand en onder de schuilnaam van tuinman ‘Stieg’. Dat is goed nieuws voor de liefhebbers van opschudding en een moord op tijd en stond, maar slecht nieuws voor de fans van Stan Van Samang, want hij betaalt het gelag voor de terugkeer van Timmermans op de payroll van de VRT.

Van Samangs personage Harry ligt al een tijd in de clinch met zijn voormalige beste vriend Chris en deed de laatste afleveringen weinig anders dan zijn vrees voor een vergeldingsactie uiten. Een teken aan de wand dat zijn ‘Thuis’-avontuur dra zou eindigen, want nu Chris ook echt blijkt teruggekeerd, lijkt de afloop voorspelbaar. Harry verdwijnt dus binnenkort uit ‘Thuis’, zo bevestigden de scenaristen aan Het Laatste Nieuws, maar het is nog onduidelijk hoé en waarom. Wij hopen alvast dat die snoeischaar er iets mee te maken heeft.

Margot ‘Barbie’ Robbie krijgt het gezelschap van Helen Mirren, Dua Lipa en Will Ferrell

5 april 2023

Alsof de wereld nog niet genoeg naar de knoppen is komt de film over ‘Barbie’, het intussen al 63-jarig oude stuk plastic dat miljoenen meisjes met een laag zelfbeeld en de aandeelhouders van fabrikant Mattel met bankrekeningen in belastingsparadijzen heeft opgezadeld, almaar dichterbij. Dat Margot Robbie gestalte zou geven aan de blondine die haar dagen vult met rondsjeezen in een gesponsorde cabrio en dat ze tussendoor lief en leed deelt met Ryan ‘Ken’ Gosling, was al even geweten en te zien in een eerste trailer. Nu loste Warner Bros ook een tweede voorsmaakje én een heuse nieuwe lading namen. Zullen onder anderen ook te zien zijn in een film ver-ver-van-hier: America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrell (of wat had u gedacht), Emma Mackey, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Dua Lipa (als zeemeermin, want waarom ook niet) en Helen Mirren.

De film komt uit op 21 juli, tijd genoeg dus om nog naar Mars te vluchten.

Warner Bros doet het denkbare: een tv-serie maken over ‘Harry Potter’

4 april 2023

Filmstudio Warner Bros is in gesprek J.K. Rowling (57), schrijfster en bedenker van de tovenaarsfranchise om een tv-serie te maken, zo schrijft de website Deadline. Rowling zou als producer betrokken worden bij het project en waakt over de creatieve lijn van de serie.

De laatste film, ‘The Deathly Hollows Part 2’, dateert alweer van 2011 en bracht wereldwijd meer dan 1 miljard euro op. Daarnaast bracht Warner Bros in februari nog de videogame ‘Hogwarts Legacy’ uit, de role-playing game (RPG) was een groot verkoopsucces en zou ook al meer dan een miljard dollar hebben opgebracht. Reden genoeg om nu aan een serie te beginnen. Over elk boek, zeven in totaal, zou een apart seizoen verschijnen, zo meldden ingewijden. Als de serie definitief doorgaat zou deze te bekijken zijn op streamingdienst HBO Max en in België dus wellicht op Streamz.

VRT-correspondent Björn Soenens heeft longkanker en is al zeker tot juni niet meer te zien op het scherm

VRT-correspondent Björn Soenens (54) zal enkele maanden niet meer te zien zijn op tv. Er werd longkanker bij hem vastgesteld, laat VRT weten.

Bij een scanonderzoek werd een verdacht gezwel gevonden in de rechterlong van Björn Soenens. Dat meldt de VRT. De longkanker werd in een vroeg stadium ontdekt, klinkt het. ‘Snel ingrijpen met een operatie verhoogt volgens de artsen de kans op een totale genezing.’

Daarvoor komt Soenens tijdelijk terug naar België. Hij zal behandeld worden in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Er wordt gehoopt dat hij begin juni weer aan de slag zal kunnen gaan als correspondent. Soenens woont en werkt al sinds 2017 in de Verenigde Staten waar hij voor VRT verslag doet. Daarvoor was hij drie jaar hoofdredacteur van het tv-journaal.

Ondanks mindere kijkcijfers kondigt ‘Arcadia’ tweede seizoen aan

24 maart 2023

Het eerste seizoen van ‘Arcadia’ is nog maar net van start gegaan, of actrice Lynn Van Royen kondigt al een tweede seizoen van de nieuwe fictiereeks aan. Hoewel de kijkcijfers en de recensie van Onze Man (★★☆☆☆) niet denderend waren, deed de hoofdrolspeelster vanochtend in ‘Goeiemorgen Morgen!’ op Radio2 het nieuws uit de doeken.

Actrice Lynn Van Royen speelt Luz, die ergens op het autismespectrum zit. Om zich helemaal in het personage te verplaatsen, zocht ze contact met ouders die een kind hebben met een vorm van autisme. ‘De kenmerken zijn voor elk individu zo specifiek, dat ik echt stukjes kon kiezen die passend waren voor Luz. De scène met de oorringen die je in de eerste aflevering ziet, is uit het leven gegrepen’, vertelde ze in datzelfde radioprogramma.

Ingeborg trekt naar een onbewoond eiland en neemt mee: 50 Belgen, 50 Hollanders en 1 miljoen euro

Beeld VTM2

Binnenkort zendt VTM 2 het gloednieuwe survivalprogramma ‘Million Dollar Island’ uit. Het sociaal experiment kent zowel een Vlaamse als een Nederlandse presentator: onze eigen Ingeborg Sergaent (56) en noorderbuur Dennis van der Geest (47).

In ‘Million Dollar Island’, bedacht door John De Mol, worden 100 deelnemers op een onbewoond eiland gedropt met elk een armbandje dat 10.000 euro waard is. Totale prijzenpot: 1.000.000 euro. Aan de hand van opdrachten kunnen de deelnemers ambandjes winnen, of verliezen. Wie opgeeft, mag z’n polsbandje doorgeven aan een andere kandidaat naar keuze. Het smeden en breken van vriendschapsbanden lijkt dus essentieel.

‘Met mijn achtergrond als psychotherapeut móést ik wel volmondig ‘ja’ zeggen tegen dit programma. Het is ook voor mij een onvergetelijk avontuur geworden. Al moet ik toegeven dat dat avontuur een pak intenser werd dan ik had verwacht. Als mensen in een competitieve omgeving moe zijn, honger hebben en hun plekje in de groep niet vinden, worden heel wat boeiende dynamieken zichtbaar. Die zullen de kijker zeker en vast verrassen en voor heel wat discussie in de huiskamers zorgen’ vertelt Ingeborg in HLN.

‘Million dollar island’, is later dit voorjaar te zien bij VTM 2

Netflix schrapt kinderreeks ‘na kritiek op non-binair personage’

Netflix heeft de stekker getrokken uit de animatiereeks ‘Ridley Jones’. Volgens bedenker Chris Nee heeft dat te maken met een van de personages, die bekendmaakte non-binair te zijn. ‘Het verbaast me niet dat Netflix heel stilletjes de eerste kindershow waarin een non-binair personage te zien is, gedumpt heeft’, klonk het.

‘O, en ja: dit is het einde van de reeks. Ze hebben ons gecanceld na wat ze net uitgebracht hebben. Ze hebben gewoon alle specials - waaronder de kerstspecial, de filmspecial en de Cindy Lauper-aflevering - stilletjes online gezet. Dit is het dus.’

In de animatiereeks is te zien hoe Fred, de bizon, aan hun grootmoeder vertelt dat die non-binair is. Daar kwam best wel wat kritiek op, van kijkers die vonden dat de reeks te woke was. Desondanks was ‘Ridley Jones’ erg populair bij critici. Zo was de reeks genomineerd voor een Emmy Award, een GLAAD Media Award en een Kidscreen Award.

Netflix heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Spanning, drama, stomende seks en nog meer drama in de eerste teaser van ‘Déjà Vu’ seizoen 2

21 februari 2023

Wie heeft niet ooit terug willen keren in de tijd en de loop der gebeurtenissen willen veranderen? En wat als je een tweede kans zou krijgen? Wij horen Adriaan Van den Hoof tot op onze kantoren met zachte snik instemmend knikken, maar we moeten hem teleurstellen: het gaat enkel om de premisse van het tweede seizoen van Streamz-reeks ‘Déjà Vu’. Net als in het eerste seizoen staat terug in de tijd reizen om je fouten te herstellen ook nu opnieuw centraal, al is het spijtige levenslot in kwestie hier niet de zelfmoord van een dochter maar wel een stukgelopen relatie.

Yassine Ouaich (vooral bekend van ‘Grond’) speelt Halim, een advocaat die de breuk met Eva (Lauren Versnick) ongedaan probeert te maken, en als hij dan toch het verleden kan manipuleren wil hij in één klap zijn carrière en dysfunctionele familie redden. Loopt dat goed af? U raadt al van niet, en op basis van de eerste beelden wordt u vast nog minder hoopvol. De teaser van ‘Déjà Vu: Alles is Voorbestemd’ belooft drama, niet mis te verstane uithalen (‘Ik hoop dat ge crepeert') en naaktscènes in een serie die hopelijk even goed blijkt als het eerste seizoen.

‘Déjà Vu - Alles is Voorbestemd’ verschijnt vanaf 7 april in twee afleveringen per week op Streamz.

VRT heeft opvolger van Frank Deboosere al klaarstaan: Jacotte Brokken vervoegt vanaf 3 april het weerteam

17 maart 2023

Vlaanderen heeft nog maar amper de tranen kunnen drogen na de aankondiging dat Frank Deboosere op pensioen gaat, of VRT komt al met een vervanger aanzetten.

Jacotte Brokken zal vanaf maandag 3 april het weerteam van Sabine Hagedoren en Bram Verbruggen versterken. De dertiger, afkomstig uit het Waasland, haalde een master Chemie aan de UAntwerpen en volgde daarna het postgraduaat Digital Content Creation aan de Arteveldehogeschool. Wetenschapsjournalistiek naar het brede publiek brengen doet ze op alle mogelijke manieren, zoals TikTok en podcasts. Volgens de aankondigingsvideo die VRT deelde, heeft ze naar eigen zeggen drie passies: katten, reizen en TikTok-filmpjes maken. Dat belooft!

Jacotte maakt op maandag 3 april haar televisiedebuut op Eén om 20.10 uur.

‘How I’m Feeling now’: Nieuwe Netflixreeks covert het leven van Lewis Capaldi

Vorige maand stond Lewis Capaldi nog in het Antwerpse Sportpaleis, en binnenkort krijgt de schotse zanger na Taylor Swift, BLACKPINK, Jennifer Lopez, Beyoncé, Lady Gaga en Angèle ook zijn eigen netflixreeks. In ‘Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now’ geeft het genie - volgens sommigen - achter ‘Someone You Loved’ en ‘Before You Go’ een inkijk in zijn leven.

Fans kennen Lewis Capaldi als iemand die ieders hart steelt bij elke noot die hij zingt en elke grap die hij maakt, maar in de documentaire krijgen we ook een volledig andere kant van de zanger te zien. Vorig jaar maakte huh bekend dat hij aan het syndroom van Gilles de la Tourette lijdt, nadat er vele video’s verschenen op sociale media waarin zijn tics te zien waren. Met deze eigen reeks brengt Lewis daar duidelijkheid rond en krijgen we een heel persoonlijke en emotionele inkijk in zijn mentale gezondheid.

De tics die zich voordoen zijn niet het enige waarmee de 26-jarige Schot te maken heeft. In de trailer van ‘How I'm Feleing Now’ vertelt hij eveneens over zijn onzekerheden en angststoornis, die steeds groter worden omdat fans meer van hem blijven verwachten. ‘Het voelt als een race tegen de klok om mijn mentale gezondheid op orde te brengen. Andere mensen rekenen op mij om beter te worden en ik weet dat ik het kan.’

‘Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now’ is vanaf 5 april te zien op Netflix.

Na de exit van Béa heeft ‘Blind gekocht’ nieuwe experte, die al twee keer ‘Huizenjagers’ won

Kinga Kantorska - blind gekocht Beeld Play4

Goed nieuws voor de kijkers van ‘Blind gekocht’, want Play4 heeft de eerste veelbelovende beelden van het gloednieuwe vijfde seizoen vrijgegeven. Nieuw in het programma is experte Kinga Kantorska, opvolgster van Béa Vandendael die na vorig seizoen door VTM weggekaapt werd. Dat Kinga van grote waarde zal zijn in het programma is een zekerheid. Haar expertise zorgde er namelijk al voor dat ze tot tweemaal toe ‘Huizenjagers’ won.

In ‘Blind gekocht’ gaan kandidaten op zoek naar een nieuwe woonst, met als twist dat ze hun lot volledig in handen leggen van enkele experts. In het vijfde seizoen voegt Kinga Kantorska zich bij Kelly Claessens en Bart Appeltans die ook in vorige seizoenen al te zien waren.

Het vijfde seizoen van ‘Blind gekocht’ is binnenkort te zien op Play4.

Het grote geheim van Ben Crabbé ontrafeld: ‘Het gebeurt al eens dat Ben een plasje moet doen’

Dat het boegbeeld van ‘Blokken’ en drummer van ‘De Kreuners’ genaamd Ben Crabbé al jarenlang enkele geheimen voor ons achterhield: wie had dat ooit durven denken? Voor u denkt te weten dewelke: neen, de 1m72 grote presentator staat achter zijn Blokken-desk niet op een krukje.

Neen, het grootste geheim moet u ergens anders zoeken, in het kleinste kamertje om precies te zijn. In de allereerste aflevering van ‘Achter de schermen’, een podcast met Supercontent-mannen Pieterjan Marchand en Jeff Bronder, deed Elisabeth Lucie Baeten het uit de doeken: ‘Toen Ben groter begon te worden, qua naam dan, wilde hij niet meer door de publieksruimte heen om naar de wc te gaan. Want die oude mensen die daar altijd zaten, klampten zich op den duur elke keer vast aan hem als hij langsliep. Ben wilde zijn eigen wc in het gebouw van ‘Blokken’, en daarvoor was maar één oplossing: ‘Breek dat hier open en maak mij mijn eigen trap.’ Nu heeft Ben in het gebouw van Videohouse dus zijn eigen privé-trap van zijn loge naar de studio en de wc.’

Of hoe Crabbé de term ‘het gemak’ een geheel eigen invulling heeft gegeven.

Jeroom reist in ‘Boris’ naar laatste rustplaats van z’n broer, samen met Jonas Geirnaert en Bockie de repper

Jeroom, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper in 'Boris' Beeld GoPlay/Streamz

Jeroom Snelders kennen we ongetwijfeld allemaal als Humo’s huiscartoonist en jury-lid in ‘De Slimste mens ter wereld’ maar in ‘Boris’ bewandelt hij een totaal ander pad. Jonas Geirnaert en Bockie de repper vergezellen hem op zijn reis naar Canada. Na toestemming van zijn moeder zal hij daar ‘de roadtrip van zijn dromen’ samen met zijn broer Boris.

Boris Snelders, de oudere broer van Jeroom, kreeg op jonge leeftijd te horen dat hij kanker had. Hij droomde ervan om een roadtrip door Canada te maken, maar kreeg daar nooit de kans toe. Jeroom neemt zijn oudere broer niet enkel mee in zijn gedachten, maar ook fysiek. Het hele plan van de reis is om op het einde de assen van Boris te verstrooien in Canada.

Binnenkort is ‘Boris’ te zien op Streamz, Play4 en GoPlay.

Strijd om de streamer: Netflix verliest jonge kijkers in Vlaanderen, Disney+ loopt uit op Streamz

'Wednesday' Beeld Photo News

In de nieuwste imec.digimeter, het jaarlijkse onderzoek naar het multimediagebruik in Vlaanderen, lezen we vandaag, niet echt onverwacht, dat jongeren in 2022 dagelijks weer net wat minder live naar televisie keken en dat streaming aan populariteit blijft winnen. Wél interessant: ondertussen heeft 25% van de Vlamingen toegang tot meerdere streamingdiensten (+2%), bij de 44-minners is dat al 30% tot 35%.

Welke streamingdiensten dan, vraagt u? Ook dat werd bevraagd in het onderzoek. Netflix blijft de populairste dienst, ondertussen heeft precies de helft van de Vlamingen een abonnement. Disney+ volgt op afstand, met 19%, maar groeide wel harder (+3%) dan Netflix (+1%). Streamz moet het stellen met 12% (+1%), Amazon Prime groeit naar 8% (+2%) en Apple TV+ blijft steken op 3%. Opmerkelijk: Netflix groeide enkel bij de kijkers ouder dan 45 jaar, bij de jongeren ging het aantal abonnementen zelfs lichtjes achteruit. Bij Disney+ zien we eerder het omgekeerde: bij de jongste kijkers (18-24 jaar) groeide de dienst van 28 naar 38 procent. In die kijkersgroep staat Netflix overigens nog altijd op 74%.

Nog eens op een rijtje:

1. Netflix - 50% (+1%)

2. Disney+ - 19% (+3%)

3. Streamz - 12% (+1%)

4. Amazon Prime - 8% (+2%)

5. Apple TV+ - 3% (-1%)

Owen Wilson wordt Bob Ross in eerst ‘Paint’-trailer, maar dat mogen we niet zeggen

Beeld RV

Een pittoresk geschilderd landschapje, een eigenaardig permanent en een outfit die uit de grabbelbakken van de sixtieswinkel op de hoek komt. Dat kan niemand anders dan onze favoriete televisieschilder Bob Ross zijn! Of misschien toch wel: Owen Wilson in de huid van Bob Ross voor zijn nieuwste film ‘Paint’.

Maar dat mogen we eigenlijk niet zeggen, want hoewel het levensverhaal van Ross ook een film verdient (er bestaat nu enkel een erbarmelijke Netflix-reeks over), is ‘Paint’ de kroniek van de fictieve kunstschilder Carl Nargle – zeg dat maar eens vijf keer na elkaar. Nargle is een gevierd tv-schilder uit Vermont die plots uit zijn spotlight wordt verdreven door een een jongere, hippere kunstenares, waarna hij terugslaat met zijn penseel én totebags. Daar merk je het grote verschil, want zelfs dertig jaar na zijn dood is dat Ross nog niet overkomen, kijk er de miljoenen Youtube-streams maar op na.

Dus laten we die opzichtige gelijkenissen met Ross gewoon happy little accidents noemen. Dat zullen de filmbonzen vast ook proberen in de rechtszaal.

‘Paint’ zal op 7 april in première gaan in de Verenigde Staten. In België moeten we het momenteel stellen met enkel de trailer.

7 maart 2023

Donatello, Michelangelo, Leonardo en Raphael komen terug in ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’ (en Post Malone speelt de slechterik)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Beeld Paramount Pictures

Paramount Pictures en Seth Rogan brengen in augustus een nieuwe film met Donatello, Michelangelo, Leonardo en Raphael naar de cinemazalen. Op de Nickelodeon Kids’ Choice Awards werd het nieuws onthuld dat ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem’ vanaf 4 augustus 2023 in de bioscoop zal verschijnen. Paramount Pictures gaf in de tussentijd de trailer al vrij.

Zeer opmerkelijk aan deze nieuwe ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’-film: een voice cast vol wereldberoemde namen. Paul Rudd (Mondo Gecko), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Rose Byrne (Leatherhead), Jackie Chan (Master Splinter), Seth Rogen en John Cena (Bebop en Rocksteady), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edibiri (April O’Neil), Ice Cube (Superfly), Post Malone (Ray Fillet) en Hannibal Buress (Genghis Frog).

Wie alvast een beschrijving wil van de inhoud: ‘In Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem gaan de Turtles erop uit om de harten van New Yorkers voor zich te winnen en geaccepteerd te worden als normale tieners door hun heldhaftige daden. Hun nieuwe vriendin April O’Neil helpt hen om een mysterieuze groep van criminelen te bestrijden, maar ze komen al snel in de problemen wanneer een leger van mutanten op hen wordt losgelaten.’

Cowboylaarzen, cactussen en koetsroven: dit weten we tot dusver over ‘De Mol’ 2023 na nieuwe teaser

De Mol - Gilles De Coster Beeld SBS BE

Dag vrienden, oftewel dear friends: vanaf 19 maart zendt Play4 opnieuw elke zondag een nieuwe aflevering van ‘De Mol’ uit. Hier en daar werd er al een tipje van de sluier opgelicht, maar wat we kunnen verwachten van het elfde seizoen blijft - toepasselijk - giswerk. Wij lijsten hieronder nog even op wat we nu al weten.

Eerst: de bestemming. De kandidaten trekken in het nieuwe seizoen op roadtrip door de Verenigde Staten. Het woestijnlandschap van Arizona wordt de startplaats, zo kregen we vorige week te zien in een langverwachte eerste teaser. Daarin zegt presentator Gilles De Coster mysterieus: ‘Dit hebben we nog nooit gedaan’ en vraagt hij aan de mol: ‘Zie je het zitten?’.

Op zondag 12 maart, dat is over één week dus, kennen we de kandidaten. Zij worden voorgesteld in ‘Café de Mol’, dat net als vorig jaar opnieuw gepresenteerd wordt door Dennis Xhaët. In een nieuwe teaser zien we enkele kandidaten uitgedost in cowboyoutfit, en geven de makers al een korte preview van wat een eerste proef lijkt te zijn.

De grote finale van ‘De Mol’ staat ten slotte ingepland op 7 mei. U kunt afzakken naar Kinepolis Antwerpen om in aanwezigheid van de kandidaten de mol ontmaskerd te zien worden, of u volgt gewoon mee in uw luie speurderszetel. Aan u de keuze!

‘Succession’: Streamz lanceert nieuwe trailer van vierde en laatste seizoen

Vanaf 27 maart kan je wekelijks terecht op Streamz om het vierde en laatste seizoen van de razend populaire HBO-reeks ‘Succession’ te bekijken. Om het publiek warm te krijgen, lanceert Streamz alvast de trailer. De reeks won niet alleen een hoop internationale prijzen, maar kreeg van Onze Man als kers op de taart een topscore van ★★★★★. Zeker de moeite als je het ons vraagt.

De Emmy-winnende HBO-serie, geschreven door Jesse Armstrong, debuteerde in 2018 met een eerste seizoen van 10 afleveringen. De reeks verkent thema’s zoals macht en familiedynamiek door de ogen van Logan Roy, gespeeld door Brian Cox. Samen met zijn vier kinderen, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) en Connor (Alan Ruck), raakt hij in een machtsstrijd verzeild wanneer de verkoop van mediaconglomeraat Waystar Royco aan tech-visionair Lukas Matsson steeds dichterbij komt.

Dit vierde seizoen zal ook plaatsmaken voor enkele nieuwe gezichten. Zo krijgen Annabeth Gish (‘Gone Mom’), Adam Godley (‘The Great’), Eili Harboe (‘Thelma’) en Jóhannes Haukur Jóhannesson (‘Vikings: Valhalla’) nu ook een rol in de reeks.

‘The Last of Us’: HBO werkt stiekem foutjes weg én lijkt haast te zetten achter seizoen 2

Pedro Pascal is de man van het moment: de release van ‘The Mandalorian’ was groot nieuws, maar misschien nog groter, was de absurde Starbucksbestelling waarmee Pascal op TikTok viraal ging. Ook vandaag staat onze ‘internet Daddy’ weer in de belangstelling.

In een interview met de nieuwssite Collider werd Pascal gevraagd naar de eventuele plannen voor het tweede seizoen van ‘The Last of Us’. Na wat ingehouden gemompel om zijn mond niet voorbij te praten, gaf hij uiteindelijk toe dat er een kans bestaat dat dat tweede seizoen nog in 2023 gefilmd wordt. Wat er in het vervolgseizoen te zien zal zijn is nog niet bekend, maar fans gaan er alvast vanuit dat de verhaallijn gebaseerd wordt op de tweede game uit de ‘The Last of Us’-reeks. Wij zijn alvast groot fan van het eerste seizoen en gaven de reeks ★★★★½.

Diezelfde fans merkten na het bekijken van aflevering 6 (‘Kin’) een zeer opzichtige fout op. Tijdens een overhead-shot zagen enkele aandachtige kijkers een aantal crewleden staan aan de rand van hun beeldscherm. Al snel corrigeerde HBO de scène door ze uit het beeld te verwijderen. Daarbij werd ook gelijk een tweede fout hersteld. Zo was de hand van een crewlid te zien die het hoofd van het paard Shimmer ondersteunde.

‘Star Wars’ spin-off ‘The Mandalorian’ krijgt derde seizoen, en kondigt zelfs vierde aan

27 februari 2023

Op Youtube is sinds vandaag een nieuw promofilmpje te zien voor het nieuwe seizoen van ‘The Mandalorian’. Daarin zullen onder andere acteur Pedro Pascal (The Mandalorian) en baby Yoda weer zij aan zij staan. Voor fans van de ‘Star Wars’ spin-off is het aftellen tot 1 maart, want vanaf dan kan je wekelijks terecht op Disney+ voor een nieuwe aflevering. De seizoensfinale staat ingepland voor 19 april.

Het derde seizoen zal naast de gekende cast plaatsmaken voor enkele nieuwe castleden. Zo zullen ook Christopher Lloyd (‘Back to the Future’) en Tim Meadows (‘The Goldbergs’) een rol krijgen in de tv-serie van filmmaker Jon Favreau. Bij het bekendmaken van het derde seizoen gaf diezelfde meneer Favreau direct mee dat hij ook het script van het vierde seizoen al neergeschreven heeft.

20 jaar na de eerste ‘The Lord Of The Rings’-trilogie kondigt Warner Bros een vervolg aan

24 februari 2023

Goed nieuws voor ‘The Lord of the Rings’-fans: Warner Bros en New Line hebben aangekondigd dat de filmreeks wordt aangevuld met enkele nieuwe titels. De eerstvolgende film zal de naam ‘The War of the Rohirrim’ krijgen. Dit heuglijke nieuws bracht David Zaslav, CEO van Warner Bros Discovery inc., tijdens een bedrijfsgesprek over de inkomsten van het vierde kwartaal van vorig jaar. De eerste trilogie van filmregisseur Peter Jackson won 17 Oscars, waaronder 11 stuks voor de grote finale van de trilogie, ‘The Return of the King’.

In de nieuwe films word je opnieuw ondergedompeld in de mysterieuze wereld van schrijver J.R.R. Tolkien waar elven, hobbits en mensen samenleven.

Voor de originele trilogie moeten we de tijd meer dan 20 jaar terugdraaien. De eerste kwam uit in 2001 onder de naam ‘The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’. Een jaar later volgde ‘The Two Towers’ en in 2003 kwam ‘The Return of the King’ uit.

Het is nog wel even wachten tot de eerste nieuwe film te zien is. ‘The War of the Rohirrim’ komt namelijk pas uit op 12 april 2024. Laten we hopen dat die ons de spectaculaire miskleun genaamd ‘The Rings of Power’ op z'n minst kan doen vergeten.

“Tulpen uit Antwerpen’ te slecht om uit te zenden in Nederland’

23 februari 2023

'Tulpen uit Antwerpen' Beeld Play

‘Tulpen uit Antwerpen’, een muziekprogramma waarin Nederlandse artiesten Belgische hits coveren en vice versa, zou eigenlijk niet alleen wekelijks op Play4 worden uitgezonden, maar ook op het Nederlandse RTL4. Alleen: in de programmering van die Nederlandse commerciële zender ontbreekt momenteel elk spoor van de show.

Bij onze noorderburen leidt dat tot de nodige speculaties, zo schrijft de website Mediacourant. Oud-zenderbaas Tina Nijkamp laat weten dat de show voorlopig is verplaatst naar de kijkcijferluwe zomermaanden. ‘Heel raar, want het is een competitieprogramma en dus zijn de winnende songs weldra al bekend voordat het hier uitgezonden is.’

Volgens mediajournalist Marcus den Blanken van het dagblad AD zou de Nederlandse zender het programma van presentatoren Kat Kerkhofs en Buddy Vedder echter beter meteen in de prullenbak gooien. ‘Ik heb naar misschien wel de meest afgrijselijke show van de afgelopen vijf jaar zitten kijken. Het was echt niet om aan te gluren. Het was verschrikkelijk.’

Ook het RTL 4-programma ‘RTL Boulevard’ deelt die mening. Rob Goossens: ‘In Hilversum is het minst gebruikte apparaat de shredder. Terwijl er echt wel wat vaker een beroep op gedaan mag worden. Dit lijkt me een goed geval.’

Onder de deelnemers van ‘Tulpen uit Antwerpen’ vinden we onder meer Bart Peeters, Clouseau, René Froger, Willy Sommers en Helmut Lotti. Lees ook onze ★★½☆☆-recensie: ‘twerken op ‘Domino’ en uiteráárd een mop over Dries Mertens’.

‘Tulpen uit Antwerpen’, elke donderdag om 21 uur op Play4

Graham Norton vervolledigt drietal aan presentatoren in finale van Eurosongfestival 2023

Nu iedereen ongetwijfeld de data voor de halve finales en de finale van het Songfestival 2023 in zijn agenda met stip heeft aangeduid, is nu ook de naam van de vierde presentator bekend.

De drie liveshows worden aan elkaar gepraat door vier presentatoren. Hiervoor rekent de organisatie op de Britse zangeres Alesha Dixon, de Britse actrice Hannah Waddingham en de Oekraïense zangeres Julia Sanina. Voor de finale worden ze bijgestaan door de bekende tv-presentator Graham Norton.

Het Eurosongfestival van 2023 gaat dit jaar door in Liverpool. Opvallend, want logischerwijs strijkt de internationale zangshow neer in het land van de laatste winnaar. Maar vermits dat Oekraïne is, valt het maar te begrijpen dat er naar veiligere oorden werd gezocht.

De eerste halve finale vindt plaats op 9 mei met onder meer Nederland, Zweden, Noorwegen en Finland. De tweede halve finale is twee dagen later, op 11 mei. Hierin zullen België, Polen, Israël en Kroatië hun plek in de grote finale proberen te bemachtigen.

Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd-Koninkrijk zijn als organisatoren automatisch geplaatst voor de grote finale op 13 mei, alsook Oekraïne die door de winst van vorig jaar niet aan voorrondes hoeft mee te doen.

‘Stop looking at us, we want our privacy!’: Meghan Markle en Britse prins Harry zijn dé nieuwe sterren van ‘South Park’

22 februari 2023

In een nieuwe aflevering van ‘South Park’ genaamd ‘The Worldwide Privacy Tour’ passeren twee wel heel bekende gezichten de revue, namelijk Meghan Markle en de Britse prins Harry. Ze zijn naar het rustige ‘South Park’ verhuisd om er een welbepaalde boodschap te verspreiden. De personages die sprekend op het koppel lijken, houden borden met ‘Stop looking at us, we want our privacy!’ in de lucht.

De acties die ze vervolgens ondernemen staan in groot contrast met wat er op hun protestborden te lezen staat. Zo komt er vuurwerk aan te pas om de aandacht te trekken en roepen ze ‘s nachts iedereen wakker met de boodschap ‘laat ons met rust’.

Naast de absurde acties om ieders aandacht promoot prins Harry zijn boek ‘WAAAGH’, uitgesproken als een krijsende baby. Hiermee lachen de makers met Harry’s boek ‘Spare’. Met deze ‘South Park’-behandeling stuurt de VS een duidelijke boodschap naar het koppel dat ook de Amerikanen het met hen gehad hebben.

Een insider meldt bij DailyMail dat Megan Markle niet is opgezet met hoe zij en prins Harry worden afgebeeld in de recente aflevering van ‘South Park’ en dat ze enkele fragmenten heeft gezien maar weigert de volledige aflevering te kijken.

Opnames western ‘Rust’ na schietincident hervat, mét Alec Baldwin

Alec Baldwin (64) blijft een van de hoofdrollen behouden in de Hollywoodfilm ‘Rust’. Hoewel er nog rechtszaken lopen tegen Baldwin, wordt hij komende lente verwacht op de set om de opnames te hervatten. Die werden in januari 2021 stopgezet nadat hij beschuldigd werd van het onvrijwillig doodschieten van beeldregisseur Halyna Hutchins.

‘Ook al is het bitterzoet, ik ben dankbaar dat een briljant en toegewijd nieuw productieteam dat zich bij de voormalige cast en crew voegt, zich inzet om te voltooien wat Halyna en ik zijn begonnen’, aldus regisseur Joel Souza in een verklaring. ‘Alles wat ik doe voor deze film zal gewijd zijn aan het eren van Halyna’s nalatenschap en haar trots maken. Het is een voorrecht om dit namens haar mogelijk te maken.’

Het productiehuis achter ‘Rust’ is naast de film ook bezig aan een documentaire rond het leven van Halyna Hutchins. Hierin zal te zien zijn welke impact haar overlijden heeft op familie, vrienden, collega’s en de gehele filmindustrie.

‘Julie’s Dance Academy’ op VTM GO leert BV’s Tiktok-dansjes

16 februari 2023

Wie op 18 februari na het kijken van ‘De Vermeires’ maar niet genoeg krijgt van het idyllische gezin - dat overigens al in aflevering één een verjaardagsfeestje voor de labradoodle des huizes organiseert -, kan diezelfde dag bij VTM GO terecht voor danstips van Julie Vermeire. In enkele korte afleveringen leert ze negen BV’s een Tiktok-dansje aan dat echt bij hen past.

Met de winst in ‘Dancing with the Stars’ in 2019 en zo’n 450.000 Tiktok-volgers op zak is de goedlachse blonde nepo baby dé ideale persoon voor een nieuwe reeks op VTM GO, zo becijferden de tv-bonzen aan de Medialaan enthousiast. De komende weken leert ze negen BV’s enkele dansjes aan die hen op het lijf geschreven zijn. Nadat vader Jacques Vermeire al vaak op haar profiel te zien was, zal ze nu haar expertise doorgeven aan enkele andere bekende gezichten in Vlaanderen. Kortom: exact waar u op zit te wachten.

Julie zal zelf de dansjes in elkaar knutselen en maakt elke choreografie op maat van de bekende Vlaming in kwestie. Weinig verrassend duikt Andy Peelman in de serie op: de ex-politieagent is tegenwoordig fulltime tv-figuur en staat onderhand in de pixels van uw beeldscherm gebrand. Andere deelnemers zijn ‘Familie’-actrice Jools Jutta Janssens en Jamie-Lie Six.

Tussendoor nodigt Julie ook enkele echte ‘Tiktok-kenners’ uit die haar dansjes mogen uitproberen, zoals het koppel Steffi Mercie en Gerben Tuerlinckx - dikke Gen Z-punten als u weet wie dié mensen in godsnaam zijn. In de eerste aflevering komt Julie samen met influencers Céline Dept en Stien Edlund te weten of Karen Damen acht jaar na K3 het dansen nog onder de knie heeft. Wij wachten alvast nagelbijtend af.

‘Julie’s Dance Academy’ is vanaf zaterdag 18 februari wekelijks te zien op VTM GO.

VTM-versie van ‘Kamp Waes’ stoomt George-Louis Bouchez klaar voor het front

13 februari 2023

Beeld Thomas Geuens

Ook Vlaanderen krijgt een gloednieuw tv-programma waarin BV’s zich wagen aan de zwaarste opleiding ter wereld: die van de Special Forces. In ‘Special Forces: Wie Durft Wint’, dat sterk lijkt op Kamp Waes, trekken 11 bekende gezichten naar Marokko waar ze op zoek gaan naar hun fysieke fitheid en hun mentale weerbaarheid. Het concept komt overgewaaid uit Groot-Brittannië (SAS: Who Dares Wins) en bleek eerder al een succes in Amerika, Australië, Finland en Nederland. Wie op VRT Tom Waes bezig zag in ‘Kamp Waes’, verwacht bij VTM natuurlijk Koen Wauters. Dat is dan ook de eerste van drie kandidaten die we in legeruniform kunnen verwachten. Daarnaast neemt MR-politicus George-Louis Bouchez deel, die hierbij ongetwijfeld aan populariteit zal winnen in Vlaanderen. De derde en laatste kandidaat die al werd bekendgemaakt is ex-basketbalster Ann Wauters. Het programma is binnenkort te bekijken op VTM, een exacte datum is nog niet bekend. De overige 8 kandidaten worden later bekendgemaakt.

VTM kaapt ‘Blind gekocht’-gezichten Bart en Béa weg, Play4 haalt snoeihard uit: ‘Bloedarmoede bij VTM’

U zag de vredesduif al vrolijk voorbijvliegen toen VTM, Play4 en Eén de krachten bundelden bij de uitzending van ‘De Kastaars!’? Het karkas van dat beest ligt intussen te rotten op het trottoir van de Medialaan, want van de illusie van pax media is geen sprake meer na het nieuwste offensief van VTM. De zender heeft Bart en Béa, olijk duo en publiekstrekkers van Play4-programma ‘Blind gekocht’, weggekaapt voor eigen verbouwingsprogramma ‘Huis gemaakt’.

Makelaar Béa Vandendael kondigde enkele maanden geleden nog aan dat ze na vier seizoenen afscheid nam van ‘Blind gekocht’, bungelend op de rand van een burn-out na de onmogelijke eisen - studio’s! badkamers! - van sommige kandidaten. Interieurarchitect Bart Appeltans bleef aan boord en startte recent nog de opnames van het vijfde seizoen, tot hij plots een telefoontje kreeg van VTM. Of hij ‘Blind gekocht’ niet bij het bouwafval wilde gooien om als jurylid te fungeren in ‘Huis gemaakt’? Uiterst toevallig had zijn vaste compagnon Béa enkele dagen voordien al hetzelfde aanbod gekregen, en dat aanvaard. ‘Slechts een paar opnamedagen per maand. En buiten de opnames geen overvolle agenda aan werk voor het programma’, verklaart Béa haar snelle wederoptreden op televisie na haar exit uit ‘Blind gekocht’ aan Het Laatste Nieuws. ‘Het kriebelde te hard om nee te zeggen. En het is een haalbaar alternatief voor mij.’

Zo is het trio dat de fundamenten legde voor het succes van ‘Blind gekocht’, presentatrice Dina Tersago en Bart en Béa, nu plots weer herenigd bij de concurrentie. ‘Huis gemaakt’-juryleden interieurarchitect Gert Voorjans en makelaar Hadisa Suleyman moeten baan ruimen. ‘Ik ben een beetje bang dat mensen ons misschien overlopers gaan vinden’, uit Béa een terechte vrees. ‘Terwijl ik niet bezig ben met dat tv-gegeven op zich. Ik had ook geen contract, hé. Het is gewoon zo verlopen.’

In de kantoren van Play4 weerklinkt intussen luid gevloek en het gerinkel van gebroken glas nadat enkele veiligheidshelmen en de stock rode haarverf van Béa vakkundig uit het raam werden gekieperd. ‘We beschouwen het als een compliment dat de marktleider opnieuw bij de uitdager talent komt weghalen’, klinkt het eerst nog lichtjes passief agresssief in een reactie van Play Media-woordvoerder Kristof Demasure. Om vervolgens betonhard uit te halen: ‘Al wijst het op bloedarmoede bij VTM. Het betekent dat we de ultieme kweekvijver zijn, maar van een commerciële marktleider zou je wel mogen verwachten dat ze de creativiteit in huis hebben om eigen talenten te ontwikkelen.’

‘We weten niet welk voorstel Bart en Béa hebben gekregen. Onze wegen scheiden in alle liefde, net zoals dat destijds gebeurde toen Dina Tersago als eerste weggehaald werd bij ‘Blind gekocht’. Intussen blijven we op zoek naar nieuw talent. Dat zal onder meer te zien zijn in het nieuwe seizoen van ‘Blind gekocht’, maar ook in ons nieuwe dagelijkse verbouwprogramma dat deze zomer start.’ Tip voor Play4: Gert Voorjans en Hadisa Suleyman zijn dringend op zoek naar een nieuwe tv-job.

‘Winnie the Pooh’-horrorfilm vanaf volgende week in ons land te zien: Knorretje is uit op bloed

8 februari 2023

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, het is alvast de beste titel in lange tijd. De slasher-film van regisseur Rhys Waterfield waarin Pooh samen met Knorretje - we hebben die roze flurk nooit vertrouwd - zijn bloeddorst stilt op onschuldige mensjes is al een hit sinds de aankondiging. Nu is het eindelijk zo ver! Vanaf volgende week is hij te aanschouwen in ons land! Onze kaartjes voor de achterste rij zijn al besteld, daar ziet niemand ons snikken.

De officiële beschrijving luidt: ‘Aan de dagen van avonturen en vrolijkheid is een einde gekomen, want Janneman Robinson, nu een jonge man, heeft Winnie The Pooh en Knorretje aan hun lot overgelaten. Naarmate de tijd verstrijkt, voelen ze zich boos en verlaten. Nadat ze de smaak van bloed te pakken hebben gekregen, gaan Winnie-The-Pooh en Knorretje op zoek naar een nieuwe voedselbron. Het duurt niet lang voor hun bloedige rooftocht begint...’ Dat kan toch enkel een topfilm worden?!

De film zal op donderdag 16 februari te zien zijn op de Horror Night van Kinepolis en vanaf dan ook in selecte Kinepolis-filialen. Maar voor u toezegt, test eerst of u de lunch kan binnenhouden bij de trailer.

Trouwens, heeft iemand Tijgertje en Iejoor gezien?

‘Fawlty Towers’ krijgt vervolg: John Cleese en zijn dochter spelen de hoofdrollen

Fawlty Towers, de fenomenale Britse comedyserie uit de jaren zeventig, krijgt een vervolg. Hoofdrolspeler en schrijver John Cleese, ondertussen 83 lentes jong, keert terug, en ook zijn eigen dochter speelt een rol. Dat meldt Variety.

Van Fawlty Towers werden tussen 1975 en 1979 twaalf afleveringen uitgezonden. In de komische reeks probeerde hoteleigenaar Basil Fawlty met wisselend succes zijn zaak, huwelijk en mentale gezondheid onder controle te houden.

John Cleese bedacht en schreef de reeks en vertolkte zelf de hoofdrol. Nu wil hij de reeks nieuw leven inblazen, samen met productiemaatschappij Castle Rock Entertainment. Nieuwe afleveringen zullen draaien om hoe Basil Fawlty in de moderne wereld navigeert.

Cleese zal opnieuw zowel schrijven als acteren. Ook zijn dochter, Camilla Cleese, krijgt een rol, als dochter van Basil Fawlty die recent achter haar bestaan is gekomen en terwijl ze samen hun onderlinge relatie proberen uit te dokteren, openen ze een nieuw hotel.

Het is nog niet bekend waar en wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn.

Verrassend: In 2009 had John Cleese in een interview op de BBC nog uitgesloten dat er ooit nieuwe afleveringen zouden komen van de reeks. ‘Iets opnieuw doen dat als enorm goed wordt beschouwd, zorgt voor een verschrikkelijk probleem: hoe kun je het overtreffen? De verwachtingen zullen zó hoog liggen.’