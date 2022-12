Bekijk nu de winnaar van de Humo Award op het Kortfilmfestival: ‘La Chute’ van Sebastian Schaevers

Vergeet de Oscars, vergeet de Gouden Palm, vergeet de Ensors! De enige filmtrofee die er wereldwijd écht toedoet is de Humo Award, die op het jaarlijkse Kortfilmfestival in Leuven wordt uitgereikt. Dit jaar is de felbegeerde prijs voor ‘La Chute’ van Sebastian Schaevers en u kan als Humo-abonnee een week lang gratis genieten van deze hoogvlieger.

In een door de klimaatopwarming getroffen Zwitsers Alpendorpje ondervindt een paraglider aan den lijve dat het géén goed idee is om zelfgemaakte bommen in de valleien te werpen. Vrolijk gejodel, een fatale après-ski en camerabewegingen waarvan een mens zich afvraagt hoe de makers het voor elkaar hebben gekregen: ‘La Chute’ is een hoogvlieger.

Een hoogvlieger die het in Leuven haalde voor ‘Nocturnus’ van Harm Dens en Meltse Van Coillie, ‘Merci pour votre patience!’ van Simon van der Zande, ‘Finns Hiel’ van Cato Kusters en ‘Noisetrain’ van Pol De Plecker. De Humo Award is goed voor een aankoopprijs t.w.v. €600, geschonken door Humo en Dalton Distribution.

Kijk nu naar ‘La Chute’