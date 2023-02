Belgische priester laat pubers in de club dansen met wereldhit op TikTok

TikTok is in de ban van... die zin kan je op véél manieren aanvullen. Koude douches. Liefdesromans. Kaneel eten. Socialisten uit Sint-Niklaas. Leegte, godverdomde leegte. Maar dus ook, blijkt sinds een paar weken, van Aurélien Saniko, een Belgische priester die zieltjes wint op TikTok met een vrolijk loflied op Onze-Lieve-Heer.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De Belgische priester Aurélien Saniko scoort met het nummer ‘Comment ne pas te louer’. Waar? TikTok. Waarom is het opvallend? Het is niet de eerste keer dat Belgische geestelijken de muziekgeschiedenis beïnvloeden.

Saniko, die de mis opdraagt in Sint-Jans-Molenbeek, bracht ‘Comment ne pas louer’ al uit in 2005. Hij was toen vijftien jaar oud en erg ziek. Toen hij op volgens hem wonderbaarlijke wijze genas, besloot hij Jezus te bedanken met een lied. ‘Quand je regarde autour de moi / Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis’, zingt Saniko: waar hij ook om zich heen ziet, ziet hij de glorie van de Here Jezus.

Blijkbaar zijn er meer mensen die dat zien, of blinden die in Saniko een soort morele opticien zien, want de laatste weken gaat het nummer viraal op TikTok. Er worden remixen van gemaakt, het wordt gecoverd door hippe jeugd met akoestische gitaren en er zijn zelfs clubs waar leken, heidenen en ander ongetoef zich verdringen rond het hemelse lied. ‘Deze titel heeft de religieuze sfeer overstegen om in nachtclubs te belanden’, zei Saniko opgetogen in La Libre. ‘Het is prachtig dat mensen zingen en dansen over de liefde.’

Het is toeval, maar Saniko is niet de eerste Belgische geestelijke die de muziekgeschiedenis in een andere plooi hebben gelegd. ‘Soeur Sourire!’ kreet iemand op de achterste bank, en dat klopt, maar het verhaal van Saniko is ook de perfecte kapstok om dat van Guido Haazen aan op te hangen.

Haazen was in de jaren vijftig een katholieke missionaires in Katango, waar hij verantwoordelijk werd voor de muziek. Voor zijn komst werd er in de plaatselijke school alleen maar westerse muziek vertolkt, maar Haazen stond erop dat ook Afrikaanse muziek een plaats zou krijgen. Hij begon een schoolkoor, dat onder de naam Les Troubadours de Roi Baudouin optrad op Expo 58. Voor de gelegenheid schreef Haazen een mis met Afrikaanse muziek waarover Latijnse teksten zouden geïmproviseerd worden: de Missa Luba. Leraar Joachim Ngooyi zorgde voor het leeuwendeel van de muziek en zong de solo.

De troubadours bleven zes maanden in België en gaven 130 optredens, waaronder eentje in het Koninklijk Paleis van Brussel met de Wiener Sängerknaben. De Missa Luba werd ook opgenomen.

Waarom dit allemaal zo boeiend is? Omdat de Missa al die jaren is blijven leven. Je hoort hem in ‘The Singing Nun’ en in ‘Il vangelo secondo Matteo’ van Pier Paolo Pasolini. The Clash zingt erover in ‘Car Jamming’, de hoes zit zelfs in ‘A Clockwork Orange’. En dan is er Jimmy Page van Led Zeppelin, die in 2010 voor muziekblad Mojo zijn grootste invloeden oplijstte. Muddy Waters zit erbij, maar ook synthpionier Wendy Carlos, Sly and the Family Stone, gitaargoeroe Les Paul en zijn al even begaafde vrouw Mary Ford... en dus ook de Missa Luba, als eerste van de lijst nog wel.

Het is wachten tot pakweg Yungblud of Alex Turner zich bekeert tot Aurélien Sinako.