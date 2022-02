Ben Weyts mag fier zijn: een slachtpartij op school voert deze week de Netflix-ranglijsten aan

In de Netflix-top 10 is de grote lenteschoonmaak alvast begonnen: slechts twee titels die ook vorige week in de lijst stonden keren terug.

Het vierde seizoen van ‘Ozark’ en horrorreeks ‘Archive 81' voerden vorige vrijdag de Netflix-top 10 nog aan en sluiten de lijst nu gezamenlijk af. De rest van de rangschikking bestaat uit nieuwkomers, met bovenaan ‘All of us are dead’, een Zuid-Koreaans zombiedrama waarin een middelbare school te maken krijgt met een virus dat mensen verandert in levende doden. De tieners in het gebouw - Ben Weyts zou trots zijn - vluchten echter niet weg, maar houden de school open en bieden weerstand tegen de zombies.

Het tweede seizoen van de superheldenreeks voor kinderen ‘Raising Dion’ eindigt op de tweede plaats, misdaadparodie ‘The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window’ sluit de top 3 af. Nog meer misdaad, zij het minder om mee te lachen, vinden we op plaats 4 met de documentaire ‘The Tinder Swindler’, over een oplichter die via de datingapp onschuldige vrouwen verleidde en daarna beroofde.

Ook nieuw: de serie ‘In from the cold’, een mix tussen spionagereeks en sciencefiction, het Holocaustdrama ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’, het tweede seizoen van de Mexicaanse erotische thrillerreeks ‘Oscuro Deseo’ en ‘Soy Georgina’, een docusoap over het leven van Georgina Rodríguez, ook bekend als mevrouw Cristiano Ronaldo.

De Netflix-top 10 van vrijdag 4 februari

1 ‘All of us are dead’

2 ‘Raising Dion' - seizoen 2

3 ‘The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 ‘The Tinder Swindler' (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

5 ‘In from the cold’

6 ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

7 ‘Oscuro deseo' - seizoen 2

8 ‘Soy Georgina’

9 ‘Ozark’ - seizoen 4, deel 1 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

10 ‘Archive 81' (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)