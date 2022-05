Benedict Cumberbatch: ‘Ik wilde Doctor Strange eerst niet spelen. In de strips was hij een onuitstaanbare seksistische macho’

‘Doctor Strange volgt Iron Man op als het anker van het Marvel Cinematic Universe,’ aldus studiobaas Kevin Feige. Het is aan Benedict Cumberbatch om dat statement kracht bij te zetten in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, dat in twee weken tijd al meer heeft opgeleverd dan de eerste ‘Doctor Strange’-film uit 2016.

BENEDICT CUMBERBATCH «Ik had niet verwacht dat er zo’n populaire superheld in Doctor Strange zou schuilen. Ik was zelfs niet zo happig om de rol aan te nemen, want in de strips uit de jaren 70 is hij een onuitstaanbare seksistische macho. Maar kijk, ik heb me vergist. Hij blijkt een slimme kerel te zijn, zelfingenomen maar onbaatzuchtig, ijdel en tegelijk bereid om zichzelf op te offeren. En hij is natuurlijk ontzettend machtig.»

– Was het de eerste rol die Marvel je heeft aangeboden?

CUMBERBATCH «Ze hadden me eerder gevraagd voor Malekith, een vijand van Thor. Ik heb vriendelijk geweigerd: ik wilde op iets beters wachten.»

– Doctor Strange heeft de poorten van het Multiversum geopend, waardoor monsters uit parallelle universa hun weg naar ons vinden. Mag ik deze film de engste in de Marvel-franchise noemen?

CUMBERBATCH «Zeker. Regisseur Sam Raimi heeft trucs gebruikt uit zijn horrorklassieker ‘The Evil Dead’ uit 1981, maar angsthazen hoeven zich geen zorgen te maken, dit is niet iets als ‘The Shining’ of ‘The Exorcist’. Ik kijk zelf ook niet graag naar horror, want ik ben te goedgelovig. De echte wereld is al eng genoeg.»

– Haal je evenveel voldoening uit zo’n Marvel-film als uit je hoofdrol in Oscarwinnaar ‘The Power of the Dog’?

CUMBERBATCH «Nee, het verschil is groot. Op de set van ‘The Power of the Dog’ bleef ik de hele tijd in mijn rol van klootzak, waardoor ik helemaal in het verhaal opging. Ik zou dat onmogelijk kunnen tijdens een Marvel-project: soms sta ik vier uur te wachten voor ik me aan een stunt kan wagen.

»Mijn favoriete Marvel-herinnering moet mijn eerste vliegstunt zijn. Ik zweefde boven de set en zag in de verte de autosnelweg liggen. Best geweldig.»

– Beslecht eens een internetdiscussie: wie is de knapste Marvel-superheld?

CUMBERBATCH «Chris Hemsworth, natuurlijk. Zijn armspieren zijn groter dan mijn hoofd. Ik zit hem vaak aan te staren, en denk dan: bestaat hij écht?»

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ is nu te zien in de bioscoop.