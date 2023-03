Bericht uit de ‘The Masked Singer’-kosmos van Siska Schoeters: ‘Ik heb Tomas meteen verteld dat ik meedeed’

Aura’s, chakra’s, namasté’s en nog meer spirituele prietpraat in ‘The Masked Singer’: het universum leek te willen vertellen dat Ingeborg Sergeant schuilging in het pak van Kosmos. Maar wie even de oren spitste, ontwaarde een stem die al twintig (!) jaar dartel de ether vult: die van radioroyalty Siska Schoeters.

HUMO Verward worden met Ingeborg, een unicum?

SISKA SCHOETERS «Goh, dat gebeurt vaker dan je denkt (schatert). Nee, het is de eerste en waarschijnlijk ook laatste keer. Maar ik neem niemand iets kwalijk na al die misleidende tips, want persoonlijk heb ik helemaal niets met yin of yang.»

HUMO Dé tip die je identiteit prijsgaf, was je gekende haat voor gerbera’s. Wat heeft die mooie bloem je toch misdaan?

SCHOETERS (lacht) «Ik hou van bloemen, maar het is gewoonweg grof als floristen gerbera’s in hun boeketten steken. (Windt zich op) Zo ordinair en goedkoop, het verpest álles. Ik wil de ongetwijfeld goedbedoelende gerberakwekers niet tegen de borst stuiten, maar dat onnozel bloemetje doet mijn bloed koken.»

HUMO Snel over naar de volgende tip dan: ‘Als Kosmos draag ik alle zorgen van de wereld, dus drink ik af en toe een glaasje.’

SCHOETERS «O, God! Ik dronk nooit vóór ik moest zingen, met als voornaamste reden dat ik niet mocht van de productie (lacht). Backstage heerst enige ongerustheid dat er op een dag eens BV’s van het podium gaat donderen. Dus ik wilde de crew geen extra hartkloppingen bezorgen. Plus, ik merkte dat ik steeds zong met mijn ogen toe, dus misschien hadden ze wel gelijk.

»Dat imago van zuipschuit is trouwens een gimmick, hoor. Mijn laatste glas dateert alweer van zeven weken geleden, schrijf dat maar op!»

HUMO Dat getatoeëerde glas wijn op je pols geeft nochtans een ander signaal.

SCHOETERS (lacht) «Dat was een impulsieve beslissing, die ik trouwens bloednuchter maakte — en waar ik tot op vandaag geen spijt van heb.»

HUMO Waarom kroop je uitgerekend dit seizoen in zo’n pak. Heeft het ermee te maken dat je boezemvriend Niels Destadsbader van VTM naar VRT is overgestapt?

SCHOETERS «Ik was al eerder gevraagd, maar nu dacht ik: fuck it, ik ga ervoor. Maar daar heeft Niels niks mee te maken. Eén aflevering zat hij met zijn neefje in het publiek, en ik kreeg meteen een berichtje: ‘Ik heb jou gezien, Kosmos’. Gelukkig kon ik me met enkele welgekozen emoji’s van de domme houden (imiteert schouderophalende emoji).»

HUMO Wie kende je geheim wel?

SCHOETERS «Mijn management natuurlijk, want zij moesten de helse puzzel leggen met ‘The Greatest Dancer’, ‘De wonderjaren’, ‘De Warmste Week’ én dit. Die uitpuilende agenda was trouwens het best denkbare excuus: ik kón onmogelijk in dat pak zitten!

»En ook aan Tomas (De Soete, red.), de vader van mijn kinderen, vertelde ik het meteen. Ik wilde dat Lucien en Minnie na mijn ontmaskering zagen dat hij niet uit de lucht viel. Zo weten ze dat mama en papa nog veel met elkaar praten, en altijd deel van elkaars leven blijven uitmaken.»

HUMO De ontmaskering oogde verrassend fris, want in vergelijking met de anderen zag jouw pak er vrij comfortabel uit.

SCHOETERS «Absoluut! Mijn pak was niet warm, zwaar of beklemmend. Ik was dus het zonnetje in de backstage! Na de show deed ik steeds een rondje bij de collega’s: ‘Amai, hard gezweet precies!’ (lacht)»

HUMO Jij zegt weleens: ‘Bij twijfel denk ik: wat zou Bart Peeters doen?’ Maar hem kregen ze nooit in zo’n pak.

SCHOETERS «Correctie, hem kregen ze nooit in zo’n pak in de eerste twee seizoenen (knipoogt).»

HUMO Vertel!

SCHOETERS «Wel, in aflever… (wordt hardhandig afgevoerd door de VTM-security).»

THE MASKED SINGER

VTM, vrijdag 17 maart, 20.35