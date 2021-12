Bervoets kraakt een bank: ‘Je mag me met George Clooney vergelijken’

Met onze excuses aan Kris Peeters: als ‘De kraak’ de Vlaamse ‘Ocean’s Eleven’ is, dan is Gene Bervoets de Vlaamse George Clooney. In de nieuwe Vlaamse serie speelt Bervoets de professionele oplichter Alidor Van Praet, die na een celstraf zijn boevenbende bijeenroept en – met de hulp van Tijmen Govaerts als de aardige computernerd Jeremy – de grootste bankroof aller tijden op touw zet. Vanaf 1 december op Streamz, later ook op VTM, maar eerst in Humo!

Gene Bervoets «Je mag me met George Clooney vergelijken, hoor, maar laat je niet misleiden door de klasse en stijl van Alidor. Hij komt in ‘De kraak’ met ethische regels aanzetten: ‘Steel alleen van mensen die het kunnen missen! Gebruik geen geweld!’ Maar hij is zelf de eerste die ze aan zijn laars lapt. Hij is een meedogenloze vent die mensen als zakdoekjes gebruikt.

»Niets leuker dan de slechterik te spelen. Ik heb op de set dingen mogen doen die ik in het echte leven nooit mag of wil. Ik mocht mijn duistere kant helemaal blootgeven.»

HUMO Maakt Alidor een fout door Jeremy te vertrouwen?

Bervoets «Natuurlijk. De jaren in de gevangenis hebben er bij hem ingehakt. Zijn methoden zijn achterhaald, hij is een dinosaurus geworden. Enter Tijmen Govaerts als Jeremy, een verlegen knul die met gemak de televoting van de Belgische missverkiezing kan manipuleren. Jeremy neemt deel aan Alidors bankkraak om zijn vader te wreken, die door het financiële systeem tot zelfmoord gedreven werd. Hij is de Robin Hood die Alidor denkt te zijn. Het zal onvermijdelijk botsen tussen die twee. Die spanning maakt van onze serie méér dan een variant op de ‘Ocean’s’-franchise.»

HUMO Heb je op de set veel bijgeleerd over hacken?

Bervoets «Nee, dat gaat mijn petje te boven. De mallemolen van het digitale tijdperk vermijd ik liever. Voor simpele computerkwesties moet ik al geregeld de hulp van mijn vrouw inroepen. Het meest thuis voel ik me in mijn huis in Zeeland, waar ik van de rust en de zee kan genieten.»

HUMO Jullie hebben ook in Hongkong en Tel Aviv gefilmd.

Bervoets «‘De kraak’ is gebaseerd op een waargebeurde overvalpoging die de internationale bankwereld heeft opgeschrikt. Alidor en zijn bende zien het dus groot. De opnames in Tel Aviv waren heerlijk: de ideale plek om aan de Belgische winter te ontsnappen. De Hongkong-scènes vroegen alleen om de aanwezigheid van Koen De Graeve. Niet iets om te benijden: een lange vlucht voor één opnamedag.

»We hebben trouwens een bendevergadering gefilmd tijdens een dinner in the sky. Op 50 meter hoogte snode plannen bekokstoven: ook tof!»

HUMO ‘De kraak’ is in Duitsland al verschenen als ‘The Bank Hacker’. Gekeken?

Bervoets «Nee. Achteraf heb ik wel een compliment gekregen van een collega – een goed teken, natuurlijk. Ik heb me echt geamuseerd tijdens de opnames, ik ben blij dat jullie het resultaat eindelijk kunnen zien.»

De kraak

Vanaf 1 december op Streamz