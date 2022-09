Beste Jambers, het is niet omdat ‘boer Charel’ bekend is als schertsfiguur dat je hem de laatste waardigheid op zijn sterfbed moet ontnemen

‘Vandaag kennen we de problematiek allemaal’, sprak Paul Jambers bij het begin van ‘Jambers - back to the nineties’, maar 26 jaar geleden behandelde ik ze al in een van mijn reportages.’ Had hij in de jaren 1990 de energiecrisis voorspeld? Het gevaar van virussen die overspringen van vleermuis op mens? De steeds vaker voorkomende droogtes? Neen, het ging over eenzaamheid onder boeren, een thema dat hij destijds had belicht aan de hand van het verhaal van Karel Declerck, genoegzaam bekend als ‘boer Charel’.

Dankzij talloze seizoenen ‘Boer zoekt vrouw’ weten we nu hoeveel moeite boeren kunnen hebben met het vinden van een levenspartner, aldus Jambers, maar dertig jaar geleden ging iedereen er vanuit dat achter de muren van elke hofstee een mooi liefdesverhaal verscholen zat. Niet zo in het Oost-Vlaamse Lotenhulle, waar de reportagemaker in 1995 het erf van Karel Declerck opwandelde, een zo goed als tandeloze zestiger die sinds de dood van zijn ouders al achttien jaar moederziel alleen leefde. In niet bepaald hygiënische omstandigheden: binnen in de boerderij was alles vervallen en vuil, en als Karel op zijn fornuis dat bedekt was onder vet en viezigheid een eitje bakte, kwamen zijn katten vrolijk mee uit de pan eten. Het was, kortom, een omgeving waar je Dina Tersago nog met geen honderd tractoren binnen had gekregen.

In ‘Jambers - back to the nineties’ zoekt Jambers, die de reportages introduceert terwijl hij voor een wand vol met tijdschriftcovers met zijn jongere zelf staat, de getuigen van toen weer op. Zo ging hij in de aflevering van deze week langs bij zijn ‘goede vriend Steven Gonnissen’, een man met het syndroom van Down die hij al in 1993 bezocht, en bij Sylvie, een fotomodel dat op haar 21e zwaar verbrand raakte en 29 jaar later in Monaco woont. In het geval van ‘boer Charel’ lag een blij weerzien moeilijker, want de immers goedlachse landbouwer hing bijna tien jaar geleden de riek voorgoed aan de haak. Op de boerderij die vandaag Charelshof heet woont nu Vera, een vrouw die ooit met de motor in Lotenhulle passeerde, Karel een gebit heeft gegeven en zijn huis heeft gerenoveerd en uiteindelijk ook met de boer is getrouwd. Dat huwelijk is nooit geconsumeerd, benadrukte Vera meermaals, want zij zag hem ‘enkel graag als mens’. ‘Ik wil niet dat mensen denken dat wij een echte relatie hebben gehad’, zei ze tegenover een zoals altijd stoïcijns blijvende Jambers.

Na de passage van Jambers in 1995 groeide ‘boer Charel’ eventjes uit tot een bekende Vlaming. Er stopten bussen vol nieuwsgierigen op zijn erf, hij nam een plaat op en kreeg een rubriek in het VTM-programma ‘Hart van Vlaanderen’, waarvoor hij de wereld rondtrok en onder meer met Eddy Wally in Las Vegas en met Koen Crucke aan de Middellandse Zee vertoefde - in de jaren 1990 lag de lat voor wat op tv mocht komen blijkbaar nog lager dan vandaag. Om te tonen hoe Karels leven buiten de schijnwerpers was verlopen sinds zijn bezoek had Jambers de hand kunnen leggen op enkele ‘unieke amateurbeelden, die een intiemere kijk geven dan veel professioneel gemaakt materiaal’. We zagen het huwelijksfeest, waar Vera en Karel tijdens hun openingsdans qua ongemakkelijkheid alle koppels uit ‘Blind getrouwd’ makkelijk naar de kroon staken. Er was zijn begrafenis, waarop Jambers himself de afscheidsrede hield, gelukkig ditmaal niet voor een wand met tijdschriftcovers. En er passeerden helaas ook beelden van ‘s mans sterfbed, met ‘boer Charel’ die zieltogend en nu opnieuw tandeloos zijn laatste adem uitblies.

De toegevoegde waarde van zeker die laatste beelden ontging me een beetje: het is niet omdat ‘boer Charel’ bij het publiek bekend is geraakt als schertsfiguur dat je hem het laatste restje waardigheid op het einde van zijn leven nog moet ontnemen. Maar eigenlijk is het me ook onduidelijk wat heel ‘Jambers - back to the nineties’, een programma als een plaat waarop een oude rocker zijn grootste hits nog eens in een nieuw leren jasje probeert te stoppen, vandaag nog bijbrengt.