Bibberen en beven tot uw oogkassen het begeven: Humo’s Huiveringwekkende Horror Honderd

De pompoenen zijn uitgehold en de hoektanden aangescherpt, rest u enkel de vraag: ‘Waar zult u deze Halloween naar kijken?’ Humo presenteert de beste horror – series en films – die u op de streamingdiensten en via video on demand kunt vinden. Veel griezelplezier!

100. HOCUS POCUS (1993)

Te zien: Disney+

We openen Humo’s Huiveringwekkende Horror Honderd met de gezelligste film in de lijst: ‘Hocus Pocus’. Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy spelen de kwaadaardige en oliedomme Sanderson-zussen: heksen die alle kinderen in Salem willen vernietigen. In 1993 een flop, in 2022 een cultfilm met een kersverse sequel: ‘Hocus Pocus 2’. Horrorvertier voor de hele familie.

99. PARANORMAL ACTIVITY (2007)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Acht jaar na het succes van ‘The Blair Witch Project’ (zie hoger op onze lijst), dook een andere hyperpopulaire found footage-film op. ‘Paranormal Activity’ had een budget van amper $15.000 en was zo’n groot succes dat er nog zes vervolgfilms kwamen. Noodzakelijk? Niet echt, maar de eerste film blijft wel griezelig genoeg om in deze lijst te vermelden.

98. FEAR STREET (2021)

Te zien: Netflix

Goed nieuws: bij Humo krijgt u meteen drie films voor de prijs van één. Vorige zomer bracht Netflix ‘Fear Street: 1994’, ‘Fear Street: 1978’ en ‘Fear Street: 1666’, gebaseerd op de ‘Kippenvel’-boeken van R.L. Stine, telkens slechts een week apart uit. De trilogie is een geinige tienerhorror die véél leent van andere franchises (de openingsscène in ‘1994’ lijkt rechtstreeks geplukt uit ‘Scream’, ‘1978’ kan perfect thuishoren in het rijtje van ‘Friday the 13th’-films, …), maar heeft genoeg unieke en vooral ranzige kills (de broodsnijmachine!) om slasherfans te bekoren.

Te zien: Streamz

2008 was het jaar van de sexy vampiers. ‘Twilight’ deed tieners (m/v/x) smachten naar Robert Pattinson, de bleke jongeman met scherpe hoektanden. De HBO-hitreeks ‘True Blood’ voegde triootjes, bloedorgies en extreem geweld aan de succesformule toe. Alan Ball, de man achter ‘American Beauty’ en ‘Six Feet Under’, bedacht deze sappige serie over de integratie van vampiers in de samenleving. Een reboot is in de maak.

96. YUMMY (2019)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

51 jaar na George A. Romero’s pionierende zombiefilm ‘Night of the Living Dead’ pakt regisseur Lars Damoiseaux uit met de allereerste Vláámse zombiefilm. Maaike Neuville gaat samen met lief Bart Hollanders naar een louche Oost-Europese kliniek voor een goedkope borstverkleining. In een van de kamers ligt een vastgebonden dame, geïnfecteerd met een dodelijk virus. Uit de Humo-review: ‘‘Yummy’ is een heerlijk vermakelijke, liefdevol ironische hommage aan het soort splatter dat de videoboer in de jaren 80 onder de toog verhandelde.’

'Yummy' - Bart Hollanders (Michael), Maaike Neuville (Alison), Benjamin Ramon (Daniel) Beeld /

Te zien: Netflix, Telenet, Proximus

Veertig jaar nadat John Carpenter de wereld liet kennismaken met boeman Michael Myers, laat hij de gemaskerde moordenaar terugkeren in een sequel die alle andere vervolgen netjes negeert. Final girl uit de originele film Laurie Strode (Jamie Lee Curtis in haar debuutrol!) leeft al die tijd met een stevige portie PTSS en waarschuwt haar familie dat Myers ooit zal terugkeren om af te maken wat hij nooit kon. Minder pakkend dan het origineel, maar wat zijn we toch blij om het herkenbare Halloween-deuntje nog eens te kunnen horen.

94. CANDYMAN (1992)

Te zien: Streamz

Zeg zijn naam vijf keer in de spiegel en Candyman ramt zijn haak door uw lijf. Die urban legend onderzoekt studente Helen (Virginia Madsen) voor haar scriptie, en hoewel ze eerst sceptisch is, brengt Candyman Tony Todd haar dan toch een bezoekje. Wie dieper kijkt dan het slasher-uitgaanspunt vindt ook thema’s als gentrificatie en ras, wat nog extra in de verf wordt gezet in de reboot/sequel uit 2021. De bijen die Candyman – spoiler – uit zijn borstkas en mond liet vliegen, waren trouwens echt: Todd werd 23 keer gestoken tijdens het filmen en vertelde in een interview dat hij voor elke bijensteek $1000 zou ontvangen hebben. Een mooie bij-verdienste!

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play, Telenet, Proximus

Een groep jonge filmmakers trekken naar een boerderij in Texas om een pornofilm te maken, maar de eigenaren – een oude hillbilly en zijn vrouw – vinden dat maar niks. ‘X’, die zich trouwens afspeelt in 1979, is een leuke throwback naar 70’s slashers en doet ons vooral denken aan wat een X-rated ‘The Texas Chain Saw Massacre’ er zou uitzien. Met Mia Goth in een schitterende en vooral onverwachte dubbelrol. We hebben een nieuwe scream queen!

92. CAT PEOPLE (1942)

Te zien: VOD via Apple TV

Een vrouw vreest dat ze van katachtigen afstamt: de premisse van Jacques Tourneurs vergeten succesfilm klinkt onnozel op papier – net zoals de meeste horrorverhalen, natuurlijk – maar de uitwerking is smaakvol, mysterieus en tragisch. Simone Simon speelt Irena, een Servische immigrant die wegens haar getroebleerde jeugd nooit haar seksualiteit heeft leren uitdrukken. ‘Deze film kruipt onder de huid,’ schreef geroemd filmcriticus Roger Ebert.

Te zien: Netflix

Het duurde even voor we de smaak voor Zuid-Koreaanse series te pakken kregen: maar wist u dat het land méér te bieden heeft dan ‘Squid Game’? Neem ‘Kingdom’, een periodedrama die politieke intriges mixt met het zombiegenre (néén, we hebben het niet over het teleurstellende achtste seizoen van ‘Game of Thrones’). Vreemde geruchten verspreiden zich door het koninkrijk over de zieke koning, maar er is meer aan de hand: terwijl de kroonprins zich zorgen maakt om zijn vader, raast een mysterieuze plaag door het land.

90. THE FOG (1980)

Te zien: VOD via Apple TV

John Carpenter volgde zijn triomffilm ‘Halloween’ (zie later in de lijst) op met ‘The Fog’, alweer een sferische horrorprent met Jamie Lee Curtis. Een kustdorp in California wordt er belaagd door moordlustige figuren in de mist. Toegegeven: het plot hapert. Maar de mysterieuze decors, het bezielde acteerwerk en de onrustige synthesizers in de soundtrack maken ‘The Fog’ lichtjes claustrofobisch en uitermate entertainend.

89. SUPERNATURAL (2005 – 2020)

Te zien: Prime Video

Twee broers roadtrippen door Amerika op jacht op geesten, behekste vogelverschrikkers, demonen, weerwolven en andere onnatuurlijke verschrikkingen in ‘Supernatural’. De eerste en beste seizoenen volgen een Monster van de Week-format en bedenker Eric Kripke, tevens de man achter de beenharde superheldenreeks ‘The Boys’, wou de kijker daarbij in de eerste plaats doodsbenauwd maken. Maar ‘Supernatural’ liep 15 seizoenen vanwege de hechte broederband tussen Sam en Dean, twee kerels die liever met griezels vechten dan over hun gevoelens te praten.

Te zien: Disney+

Een Amerikaans gezin vraagt wegadvies aan een lugubere uitbater van een afgelegen tankstation en valt in panne, te midden van de godvergeten woestijn van New Mexico. Gemuteerde griezels dalen af uit de heuvels, maar dit gezin laat zich niet gewillig nekken. Deze remake van Wes Cravens horrorfilm is spannender, mysterieuzer en vadsiger (het tietzuigmoment!) dan het origineel uit 1977.

Te zien: Prime Video

Italiaans horrorgrootmeester Dario Argento valt nergens te bespeuren op de streamingdiensten, wat wil zeggen: géén ‘Profondo rosso’, géén ‘Suspiria’. Troostprijs: de ‘Suspiria’-remake van Luca Guadagnino (‘Call Me by Your Name’) is virtuoos en meeslepend. Dakota Johnson is een nieuwe studente op een Berlijnse dansschool met een sinistere reputatie, Tilda Swinton neemt drie rollen voor haar rekening, Thom Yorke van Radiohead voorziet de soundtrack.

'Suspiria' Beeld IMDb

86. THE GRUDGE (2004)

Te zien: VOD via Apple TV

We weten het: deze lijst mist Japanse horror. Ook hier moeten we teleurstellen, want het gaat wel degelijk over de Amerikaanse remake. Toch een beetje goed nieuws, want regisseur Takashi Shimizu mocht zijn eigen remake in handen nemen. U herkent ‘Buffy’-ster Sarah Michelle Gellar in de hoofdrol, en ook in deze versie krijgt ze te maken met lijkwitte geesten – oordeel vooral zelf welke film het engst is. En voor wie niet genoeg kan krijgen van J-horror: de ‘The Grudge’ spin-off reeks ‘Ju-on: Origins’ is te zien op Netflix.

85. DON’T BREATHE (2016)

Te zien: Streamz

Enkele jonge inbrekers willen buit slaan bij een blinde oorlogsveteraan (gespeeld door een overtuigend dreigende Stephen Lang), maar hebben de gemakkelijkheidsgraad van hun uitstapje zwaar onderschat. De film zet zo de formule van een home-invasion een beetje op z’n kop: de inbrekers moeten uit het huis zien te ontsnappen voor de man hen ontdekt. Op sommige momenten letterlijk adembenemend.

84. ZOMBIELAND (2009)

Te zien: Netflix

‘Zombieland’ is een geestige horrorkomedie die alle regels uit het zombiegenre letterlijk op een rijtje zet. Een goede conditie is belangrijk en blijf vooral rennen, u schiet niet één, maar twéé keer (‘Rule #2: Double Tap’), check de achterbank van uw auto, … kortom: zaken die we als horrorfans ongetwijfeld al talloze keren naar onze televisie hebben geschreeuwd. De nerdy Columbus (Jesse Eisenberg) vormt een team met de redneck Tallahassee (Woody Harrelson) en zussen Wichita (Emma Stone) en Little Rock (Abigail Breslin), met de nodige drama en hilariteit van dien.

83. THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (1993)

Te zien: Disney+

Net als Hocus Pocus (#100) is dit een van de meer kindvriendelijke titels op ons lijstje, maar dat doet niets af aan de kwaliteit van deze stop-motion Disneyfilm over pompoenkoning Jack Skellington, die zich stierlijk verveelt in zijn Halloweentown en dan maar beslist om de Kerstman te kidnappen. Bonus: dit kan zowel als halloweenfilm en kerstfilm dienen. Win-win! This is halloween, this is halloween / Halloween, Halloween, Halloween, Halloween!

Te zien: Netflix

‘Ghostbusters’, een lichtvoetige comedyfilm over spookjagers in New York City, was in 1984 een overdonderend succes. Niet onbegrijpelijk: kids kunnen van een plaatsje bij de Ghostbusters dromen, terwijl volwassenen zich met de dubbelzinnige humor en het uitzinnige plot kunnen amuseren. Bill Murray is op zijn allerbest als Peter Venkman, de bijhorende hitsong van Ray Parker jr. deed wonderen en de Marshmallow Man blijft een van de meest memorabele monsters uit de horrorgeschiedenis. En de quotes: onverwoestbaar! Van ‘He slimed me!’, over ‘Back off, man, I’m a scientist’, tot ‘We came, we saw, we kicked its ass!’

'Ghostbusters' Beeld rv

81. SERVANT (2019 - …)

Te zien: Apple TV+

M. Night Shyamalan zal de belofte van zijn debuutfilm ‘The Sixth Sense’ (1999) wellicht nooit waarmaken, maar zijn Apple-horrorreeks ‘Servant’ is tenminste verrassend verslavend. Een koppel probeert het verlies van hun baby via onorthodoxe manieren te verwerken, waardoor verdachte figuren hun woonst binnenkomen. Een glansrol voor Rupert ‘Ron Wemel’ Grint als vuilbekkende zatlap.

80. BRAM STOKER’S DRACULA (1992)

Te zien: Netflix, Streamz

Bram Stoker schreef in 1897 zijn magnum opus ‘Dracula’, en de titulaire vampier is sindsdien niet meer weg te slaan uit popcultuur. F.W. Murnau was in 1922 de eerste die zich waagde aan een filmadaptatie met ‘Nosferatu’, maar Francis Ford Coppola ging voor een meer sexy versie van het vampierenverhaal en schakelde Gary Oldman in als Dracula. Goed voor de lachspieren: het dubieuze Britse accent van Keanu Reeves als Jonathan Harker.

79. NOSFERATU (1979)

Te zien: VOD via Apple TV

Van de ene Dracula naar de andere: ook ‘Nosferatu’ verdient een plekje op onze horrorlijst. Klaus Kinski draagt de hoektanden en mantel in deze remake van de stomme film uit 1922, dit keer onder regie van Werner Herzog. Ook Robert Eggers (‘The VVitch’, zie verder) werkt op dit moment aan een remake. Wie wil weten waar de regisseurs hun mosterd haalden: de originele ‘Nosferatu’ behoort tot het publiek domein en kun je gewoon gratis op YouTube vinden.

Te zien: Streamz

Jonas Govaerts (‘H4Z4RD’) zette in 2014 Vlaamse horror op de kaart met ‘Welp’, een slasherfilm over een groep scouts in de Ardennen. Deze film doet weinig wat ‘Halloween’, ‘Friday the 13th’ en andere titels in het genre niet eerder deden, maar naar Belgische standaarden was het gedurfd. Dankzij het kassucces van ‘Welp’ kregen Vlaamse producties zoals ‘Yummy’ (#96) en ‘FOMO’ een kans.

77. THE CHANGELING (1980)

Te zien: VOD via Apple TV

George C. Scott speelt in ‘The Changeling’ een componist die, na de dood van zijn vrouw en zoon, opnieuw hoopt te beginnen in Seattle. Maar zijn nieuw woonst, een oud Victoriaans huis, is natuurlijk – wat had u gedacht? – behekst. Hongaars regisseur Peter Medak brengt psychologische terreur en methodisch detectivewerk tezamen, goed voor een horrorfilm over een rouwende vader die zich niet gemakkelijk laat afschrikken.

76. CREEPSHOW (1982)

Te zien: VOD via Apple TV

Het dreamteam van elke horrorfanaat: Stephen King, schrijver van ‘It’ en ‘The Shining’, als scenarist en George A. Romero, de man die zombiefilms populair maakte, in de regiestoel. Het duo bundelt vijf korte verhalen in de enge en bij momenten komische anthologiefilm ‘Creepshow’. De leutigste episode gaat over een hongerig beest in een krat genaamd Fluffy.

Te zien: Streamz

De stinkers op Nicolas Cages IMDb-pagina zijn niet meer op twee handen te tellen, maar in de griezelige sf-film ‘Color Out of Space’ is hij nog eens heerlijk op dreef als een gezinsvader die zijn knikkers verliest. De man leidde nochtans een gezapig boerderijleventje samen met zijn vrouw en drie kinderen, maar daar bracht een inslaande, fosforescerende meteoorsteen verandering in. ‘Dankzij een onwerkelijke vertolking van Nicolas Cage mag deze schitterende film nu al een absolute cultklassieker genoemd worden,’ dixit Humo’s filmkenner.

Nicolas Cage en Madeleine Arthur in 'The Color out of Space'. Beeld rv

Te zien: Streamz

In een tijdperk waarin de kamerplant van de Guardians of the Galaxy een eigen Marvel-spin-off krijgt, verdient Norman Bates uit Alfred Hitchcocks horrorclassic ‘Psycho’ (1960) natuurlijk een prequel. ‘Bates Motel’ toont hoe een moederskindje tot een psychopathische moordenaar uitgroeit. Het zijn de hoofdrolspelers die deze psychologische horrorreeks tot leven brengen. Wie Freddie Highmore kent als de goedhartige dokter met autisme in ‘The Good Doctor’, schrikt zich een hoedje: de Brit is schrikwekkend in ‘Bates Motel’.

Te zien: Sooner

Frans cineast Julia Ducournau doet vandaag wat David Cronenberg (‘The Fly’) gedurende de jaren 70 en 80 deed: de grenzen van body horror verleggen. Haar debuutfilm ‘Raw’ (#72) was een stijlvolle horrorprent over een tienermeid die de smaak voor mensenvlees te pakken krijgt, ‘Titane’ gaat een flinke stap verder. Verwacht een hallucinante trip met bizarre seksfetisjen, een hoge schokfactor en poëtische ondertonen. Verrassend: ‘Titane’ won de Gouden Palm in 2021.

Te zien: Prime Video, Sooner

Twee Ducournau-films op een rij – wat is het magische ingrediënt in haar horror dat het ons zo doet smullen? ‘Raw’ (‘Grave’ is de originele titel) vertelt het verhaal van Justine, die opgroeide in een vegetarisch gezin. De slechte reputatie van studentendopen bestaat niet enkel bij ons, zo blijkt: Justine wordt in haar eerste jaar als dierenartsstudente verplicht om rauw vlees te eten, en het mag smaken. Straffe debuutprent van de Franse.

Te zien: Netflix

Neil Gaiman schreef in de jaren ‘90 de ‘Sandman’-comics, over koning der dromen Morpheus, ook wel Dream genoemd. Netflix waagde zich eerder dit jaar aan een langverwachte verfilming van de dark fantasy-stripreeks. Hoogtepunt van het eerste seizoen is aflevering 5 in zijn volledigheid die ons, zonder ook maar iets weg te geven, pas écht deed huiveren. Oordeel vooral zelf. En omdat we zo gul zijn, nog een horrortip: Gaiman is tevens verantwoordelijk voor ‘Coraline’, dat in 2009 werd verfilmd in een griezelige familiefilm.

'The Sandman' Beeld Netflix

70. BEETLEJUICE (1988)

Te zien: Prime Video

Voor Candyman (#94) was er Beetlejuice, maar in zijn geval hoeft u zijn naam maar drie keer te zeggen om hem op te roepen. Barbara (Geena Davis) en Adam (Alec Baldwin) raken betrokken bij een auto-ongeval en komen pas thuisgekomen te weten dat de het niet hebben overleefd. Als geesten zitten ze vast in hun oude huis, maar slagen er niet in om de nieuwe eigenaars weg te spoken. Dan zit er niets anders op dan de hulp inschakelen van louche ‘bio-exorcist’ Beetlejuice. Met een piepjonge Winona Ryder in haar doorbraakrol in deze Tim Burton-klassieker.

69. MARTYRS (2008)

Te zien: Sooner

Opgepast: ‘Martyrs’ is niet voor doetjes. Twee getraumatiseerde dames nemen er wraak op de mensen die hen als kinderen martelden en misbruikten. Dit wraakverhaal van Frans cineast Pascal Laugier daalt diep af in de catacomben van de horror, met beelden zo weerzinwekkend dat u ze moeilijk zult vergeten. Kan langdurige marteling en pijn een mens in hogere sferen brengen? Bestaat er zoiets als verlossing?

68. CASTLEVANIA (2017 – 2021)

Te zien: Netflix

We hebben het eerder gezien en dan vooral zien foutgaan: populaire (horror-)videogames die verfilmd worden en compleet de mist in gaan. Denk maar aan de nieuwe ‘Resident Evil’-reeks of de barslechte ‘Mortal Kombat’ – huivert u al? Gelukkig viel Netflix niet in diezelfde val met ‘Castlevania’ en slaagt het er toch maar in een prima fantasiereeks te maken over vampieren, demonen en monsterjagers. Laat de anime-stijl u vooral niet afschrikken.

67. SAW (2004)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

‘Saw’ staat voor velen ongetwijfeld synoniem met torture porn, maar de allereerste film in de franchise (en tevens de debuutprent van regisseur James Wan) is méér dan onzinnig bloedvergiet. De groen-getinte badkamer, Billy de pop, ‘I want to play a game’, en vooral de twist op het einde – stuk voor stuk iconisch. Ongelofelijk wat je met een klein budget en wat prikkeldraad kan doen.

66. READY OR NOT (2019)

Te zien: Disney+

Grace (Samara Weaving) staat op het punt te trouwen, maar eerst ontmoet ze de excentrieke en steenrijke familie van haar verloofde. Per hun traditie – de familie werd rijk met bordspelletjes – moet Grace, vlak na het trouwfeest, verplicht een spel spelen. Het lot kiest voor verstoppertje, maar al snel beseft de jonge bruid dat dit potje wel heel oneerlijk is: zij is de enige die zich moet verstoppen, terwijl haar nieuwe aanverwanten haar opjagen met échte wapens. Geestige actieprent die bewijst wat u al langer dacht: uw schoonfamilie is inderdaad duivels.

65. THE OTHERS (2001)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Gezien Jack Claytons gotische horrormeesterwerk ‘The Innocents’ uit 1961 nergens op de streamingdiensten staat, zullen we vrede nemen met deze moderne, officieuze remake. Nicole Kidman speelt een alleenstaande moeder die na de Tweede Wereldoorlog in een afgelegen landshuis gaat wonen, waar ze algauw vreest voor – al dan niet supernatuurlijke – indringers. ‘Een zeldzame topper in het stokoude genre van de spookhuisfilm,’ aldus Onze Filmman.

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Wanneer Jay (Maika Monroe) voor de eerste keer seks heeft met haar date, vertelt de kerel haar dat ze zijn vloek heeft overgenomen: een gedaantewisselend monster (‘het’) zal haar achternazitten. ‘Het’ stopt nooit en kan alleen overgedragen worden door – u raadt het – seks te hebben met iemand anders. Wie is ‘het’? Wat wil ‘het’? De film gaat nooit dieper in op de motivaties van het bovennatuurlijke monster, maar dat hoeft ook niet. ‘Het’ doet wat het wil en stopt nooit, wat het natuurlijk allemaal nog benauwender maakt. In de woorden van Onze Filmman: ‘Horror van topsidderniveau.’

Te zien: Disney+

In de hilarische serie ‘What We Do in the Shadows’ volgt een tv-ploeg vier vampiers tijdens hun dagelijkse leven. Denk: ‘The Office’, maar dan met eeuwenoude ondoden die een beetje verloren lopen in een voor hen veel te snel geëvolueerde wereld. Bedacht door Jemaine Clement, de helft van Flight of the Conchords, en een voortzetting van zijn gelijknamige film uit 2014.

62. THE MIST (2007)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Voor hij het eerste seizoen van ‘The Walking Dead’ voor zijn rekening zou nemen, werkte Frank Darabont aan ‘The Mist’, een verfilming van Stephen Kings gelijknamig boek. Door de dikke mist kunnen we enkel raden wat er buiten bloed ruikt – we krijgen doorheen de film geleidelijk meer verschrikkelijke monsters te zien – maar dat maakt het alleen maar spannender. We verklappen niks, maar het einde liet zo’n grote indruk na dat zelfs King himself wenste dat hij het zo had geschreven.

61. THE RING (2002)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Een dubbelgevoel: de originele Japanse ‘Ringu’ is overduidelijk béter. Wie bekend is met J-horror, weet dat ze aan de andere kant van de wereld meesters zijn van het genre (zie ook ‘The Grudge’). De Amerikaanse remake mist nuance en dunt het plot wat uit, maar een meisje van wie het gezicht volledig is bedekt met lang, zwart haar die door uw televisie kruipt, blijft natuurlijk altijd een angstaanjagend tafereel. Genoeg reden om die ene verdachte videocassette bij het huisvuil te zetten. Seven days…

'The Ring' Beeld IMDb

60. [REC] (2007)

Te zien: Sooner

2007 was het jaar van found footage in horrorland. Amateuristische slaapkamerbeelden maakten van ‘Paranormal Activity’ een wereldwijd kassucces, terwijl de angstige opnames van een tv-reporter en haar cameraman in ‘[Rec]’ een cultklassieker opleverden. Deze Spaanse horrorfilm vindt bijna uitsluitend plaats in een appartementsblok waar een dodelijk virus uitbreekt, met alle gekende gevolgen van dien. De drie sequels en de Amerikaanse remake ‘Quarantine’ zijn, zoals gewoonlijk, flauwe afkooksels van het straffe origineel.

59. THE BIRDS (1963)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

Laat het aan Alfred Hitchcock, de Master of Suspense, om de kijker te overtuigen dat er in meeuwen en spreeuwen moordlustige monsters schuilen. Hij laat in ‘The Birds’ zo’n 3.200 echte vogels op Tippi Hedren en Rod Taylor los en dat levert een survivalfilm pur sang op: de mens vs. de natuur. Het plot is simpel, daardoor kan Hitch zich concentreren op de spanningsopbouw. Sinds ‘The Birds’ houden wij samentroepende vogels argwanend in de gaten.

58. TRICK ‘R TREAT (2007)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Op het eerste zicht lijkt ‘Trick ‘r Treat’ niet meer dan een anthologiefilm met enkele aardige horrorkortverhaaltjes die de mosterd halen bij verschillende subgenres (voor elk wat wils: vampieren, slasher, home-invasion), maar de verhalen zitten toch wel leuk met elkaar verweven om één griezelig geheel te maken. Meer grappig en absurd dan eng, maar een meer dan vermakelijke Halloween-film en liefdesbrief aan het genre. Voor ons mag de schattige/akelige (schrap wat niet past) Sam ook mooi in het rijtje van iconische horrorslechteriken.

Te zien: Disney+

Ridley Scotts ‘Alien’ zal je een stuk hoger op de lijst terugvinden, maar James Cameron dééd het ook maar gewoon: een meer dan waardige sequel draaien op één van de meest kenmerkende sciencefictionfilms aller tijden. Ripley (de geweldige Sigourney Weaver) ontwaakt uit haar 57-jaar durende cryoslaap en wordt terug in de hel gestuurd om nogmaals de strijd aan te gaan met de verdomde Xenomorph (‘Get away from her, you bitch!’). Onze filmman noemde ‘Aliens’ ‘niet alleen één van de beste gelukte sequels aller tijden, maar ook één van de beste actiefilms ooit tout court’.

Sigourney Weaver op de set van 'Aliens' Beeld Sygma via Getty Images

56. FRIDAY THE 13TH (1980)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Na het succes van ‘Halloween’ kwam ‘Friday the 13th’, een slasherfilm die wederom een kaskraker werd en – we zijn het ondertussen gewend met die slashers – talloze vervolgfilms zou krijgen. Gemaskerde moordenaar Jason Voorhees mag dan wel het paradepaardje zijn van de franchise, in de eerste film is het niet hij die onschuldige tieners in Camp Crystal Lake vermoordt, maar zijn bloedeigen moeder.

55. MISERY (1990)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Paul Sheldon (James Caan), de schrijver van de ‘Misery’-romans, ontwaakt na een auto-ongeluk in het huis van Annie Wilkes (Kathy Bates), die een grote fan blijkt te zijn. Wanneer ze ontdekt dat Sheldon het hoofdpersonage liet sterven, houdt ze de schrijver gevangen om een nieuw Misery-boek te schrijven. Veruit de meest huiveringwekkende scène (‘The operation was called ‘hobbling’’) was zo pijnlijk om te filmen, dat verschillende grote namen vriendelijk bedankten voor de film. Bates, destijds een nieuwkomer met een Broadway-verleden, zei ja, en won zelfs een Oscar voor haar vertolking. Zo ziet u maar: ook zonder bloedvergiet kan je bibberen.

54. MIDNIGHT MASS (2021)

Te zien: Netflix

Mike Flanagan, de man achter ‘The Haunting of Hill House’ (later in de lijst) en de 2022-hitserie ‘Midnight Club’, is een van de beste horrormakers van het moment. Zijn kracht? Hij laat de kijker meeleven met personages vooraleer hij de arme stakkers belaagt met hun ergste nachtmerries. ‘Midnight Mass’ is in essentie een vampierverhaal, maar gaat evenzeer over de versmachtende impact van religie op een gesloten gemeenschap. Ja, een gevleugeld wanschepsel teistert de bewoners van een arm dorp, maar de hooghartige Bev Keane (Samantha Sloyan) en haar bekrompen tirades zijn minstens even angstaanjagend. Hoogtepunten: de gesprekken over het hiernamaals en de allerlaatste middernachtmis.

53. ERASERHEAD (1977)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

David Lynch speelde niet op veilig met zijn allereerste film ‘Eraserhead’, een gestoorde en surrealistische prent in zwart-wit, over een vader die alleen voor zijn misvormde kind in een industrieel stadslandschap moet zorgen. Stanley Kubrick toonde ‘Eraserhead’ aan Jack Nicholson en Shelley Duvall, zodat de acteurs met de juiste – lees: een instabiele, verknipte, paranoïde - mindset aan ‘The Shining’ konden beginnen.

52. THE TERROR (2018 - 2019)

Te zien: Prime Video

In 1845 vertrok ontdekkingsreiziger John Franklin met een bemanning op verkenning naar de Noordpool, maar niet een van hen keerde levend terug. ‘The Terror’ fantaseert een eigen verklaring voor zoveel doden en stuurt een onnatuurlijk wezen op de schippers af – u denkt terecht aan ‘The Thing’. De personagebouw is sterk, de cast is formidabel (Jared Harris! Tobias Menzies! Ciarán Hinds!). ‘The Terror’ kreeg wegens groot succes een overbodig tweede seizoen, met een nieuwe cast en een nieuwe setting.

51. SHAUN OF THE DEAD (2004)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

De titel is een overduidelijke woordgrap op ‘Dawn of the Dead’ van zombiegrootmeester George A. Romero, maar voor schrijvers Simon Pegg (die ook het titulaire personage speelt) en Edgar Wright moest de film meer dan een parodie worden. Ja, ‘Shaun of the Dead’ is hilarisch en steekt maar al te graag de draak met zombieclichés (de doldwaze scène waar de groep zich als zombies ‘vermommen’), maar het is ook gewoon een steengoede – en soms emotionele – zombie flick.

Te zien: Netflix, Telenet

John Krasinski (we kennen hem als Jim uit het Amerikaanse ‘The Office’) regisseert én acteert naast zijn echtgenote Emily Blunt in dit horrordrama. In een postapocalyptische wereld dwalen blinde en vooral bloeddorstige monsters rond die jagen op alles wat geluid maakt, en echt niémand is veilig (de proloog met het speelgoedvliegtuigje!). Net als bij ‘Don’t Breathe’ (#85) zult u ongetwijfeld zelf geen kik durven geven.

'A Quiet Place' Beeld rv

49. THE OMEN (1976)

Te zien: VOD via Apple TV

Het kunnen kleine duiveltjes zijn, uw en onze koters. Maar ze zijn niets vergeleken met Damien, het kind van de duivel himself, in ‘The Omen’. Deze knul (Harvey Stephens) hoeft slechts zijn kinderoppas aan te kijken en ze hangt zichzelf gewillig op. Wanneer zijn adoptiemoeder in verwachting is, keert Damien zich ook tegen haar. Regisseur Richard Donner bracht de meest fantasierijke moorden – die onthoofdingsscène! – én een fantastisch einde in beeld.

48. DON’T LOOK NOW (1973)

Te zien: VOD via Apple TV

Ouders proberen de dood van hun jonge dochter te vergeten door naar Venetië te reizen. Daar lopen ze twee mysterieuze zussen tegen het lijf: ze zijn blind, maar claimen dat ze hun kleine Christine kunnen zien. De expliciete vrijpartij tussen Julie Christie en Donald Sutherland zorgde destijds voor controverse, tegenwoordig wordt deze mysterieuze horrorfilm van Nicolas Roeg herinnerd als een invloedrijke klassieker. Naar het kortverhaal van Daphne du Maurier, de Britse auteur die ook de spookverhalen ‘The Birds’ (#59) en ‘Rebecca’ schreef.

Te zien: Netflix, Prime Video, Telenet

De tweede verfilming van het gelijknamige boek van Stephen King is de meest succesvolle horrorfilm ooit. Geen wonder: neem de kids uit pakweg ‘The Goonies’ en een fantastisch akelige clown in Bill Skarsgård (toegegeven, Tim Curry’s versie van Pennywise jaagde ons decennia eerder al de stuipen op het lijf) et voilà, een succesrecept bij het mainstream publiek. U zult lachen (‘It’s gray water!’) en huiveren (Beverly aan de wastafel!).

46. WHATEVER HAPPENED TO BABY JANE? (1962)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Baby Jane (Bette Davis) was eens een beroemd kindsterretje, maar haar oudere zus Blanche (Joan Crawford) wist haar met de jaren compleet te overschaduwen. Tot Blanche door een auto-ongeval verlamd geraakt en noodzakelijkerwijs op haar zus aangewezen is. De twee wonen sindsdien samen in een huis, waar Baby Jane al haar jaloezie en bitterheid op haar weerloze zus kan botvieren. De hatelijke, versmachtende rivaliteit in deze psychologische horrorfilm – denk: ‘Misery’ (#55) – trok zich ook door achter de schermen: Davis en Crawford konden elkaar niet luchten.

Te zien: Prime Video

De geprezen Mexicaanse filmmaker Guillermo del Toro houdt van griezelverhalen, maar zijn films zijn eerder grimmige sprookjes dan harde horror. In zijn meesterwerk ‘Pan’s Labyrinth’ – drie Oscars! – trekt de tienjarige Ofélia zich terug in een duistere fantasiewereld: een ondergronds labyrint, waar akelige wezens heersen. Guillermo Del Toro brengt kinderangsten tot leven, met de Pale Man als ieders grootste schrik.

44. VIDEODROME (1983)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

De producer van een obscure televisiezender (James Woods) beseft dat perverse beelden meer kijkers aantrekt en programmeert daarom steeds meer geweld: ‘It’s just torture and murder. No plot, no characters. I think it’s what’s next.’ De naald van zijn moreel kompas slaat gaandeweg tilt, terwijl hij zijn realiteitszin meer en meer verliest. Een afschuwwekkende film die tot nadenken stemt: David Cronenberg (‘The Fly’) op zijn best.

43. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (1975)

Te zien: Disney+

Dé horrormusical die een heuse cultfilm werd – tot op heden zijn er voorstellingen waar elke aanwezige de héle film naspeelt, alle dialogen incluis – met een fenomenale Tim Curry als een Transsylvanische travestiet. Een jong verloofd koppel zit met autopech, en in hun zoektocht naar een telefoon komen ze terecht in een herenhuis van excentrieke figuren (waaronder Meat Loaf als biker Eddie). Voor wie van absurde humor en aanstekelijke deuntjes houdt, of gewoon eens wat anders wil dan de zoveelste gek met een kettingzaag.

42. THE SIXTH SENSE (1999)

Te zien: VOD via Apple TV

De debuutfilm van M. Night Shyamalan (zie ook: ‘Servant’ #81) staat te boek als de Moeder aller Plotwendingen, maar de geschiedenis dreigt te vergeten hoe griezelig deze wereldhitfilm wel niet is. Kindster Haley Joel Osment ziet de doden dwalen op straat, Bruce Willis probeert hem als psycholoog te helpen. ‘I see dead people,’ zegt het joch, ‘All the time. They’re everywhere.’

'The Sixth Sense' Beeld rv

Te zien: Netflix

Britse anthologiereeks en donkere satire op hoe technologie ons leven beïnvloedt: de titel verwijst dan ook naar een telefoonscherm dat uit staat, aldus geestelijke vader Charlie Brooker. Niet elke stand-alone aflevering is even sterk, maar ze zetten u op het minst wel aan het denken. Enkele aanbevelingen: ‘Fifteen Million Merits’ (S1E2, met ‘Get Out’-ster Daniel Kaluuya), ‘White Bear’ (S2E2), ‘San Junipero’ (S3E4), ‘USS Callister’ (S4E1) en de film ‘Bandersnatch’, waar u zelf keuzes mag maken.

40. 28 DAYS LATER… (2002)

Te zien: Disney+

Tergend slome zombies zijn helemaal passé, vond filmmaker Danny Boyle. Wat is er enger dan een groep ondoden die op hun dooie gemak naar u toe sluipen? Juist, diezelfde groep die hongerig naar u toe sprínt. Boyle was niet de eerste die op dat idee kwam, maar hij zorgde er wel voor dat het genre weer tot leven werd gewekt – ook al weigerde hij ‘28 days later…’ een zombiefilm te noemen. Laat de zombie-renaissance beginnen!

Te zien: Netflix, Disney+

Van zombies – excuseer, walkers – gesproken: we mogen natuurlijk de langstlopende en bekendste zombiereeks niet vergeten. Ook ‘The Walking Dead’ kijkt af bij George A. Romero, met als overkoepelend thema dat mensen de échte monsters zijn. Elf bleek trouwens het magische nummer te zijn, want het huidige seizoen wordt meteen het laatste. Toch een beetje goed nieuws: superfans van stripauteur en geestelijke vader Robert Kirkman zijn nog minstens een extra seizoen zoet met spin-off ‘Fear the Walking Dead’ – dat ondertussen ook al zeven seizoenen op zijn teller heeft.

Te zien: Streamz

Een vriendengroep trekt op vakantie naar een afgelegen hut in het bos, maar wat een leuk feestje moet worden draait uit op iets dodelijkers. We hebben het al honderden keren gezien, maar geloof ons: de film is méér dan dat. ‘Cabin in the Woods’ is zowel een hommage als een welgemeende middelvinger aan horror, en speelt van begin tot einde meesterlijk met alle clichés die het genre plaagt. Om uit onze eigen recensie te citeren: ‘Fans van het genre zijn gewaarschuwd: geen horrorfilm zal hierna nog hetzelfde zijn.’

37. CARRIE (1976)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Geen horrorlijst zou compleet zijn zonder de allereerste Stephen King-adaptatie voor het grote scherm. Regisseur Brian De Palma waagde zich in 1976 aan het verfilmen van Kings debuutroman – die nota bene bijna in de vuilnisbak terechtkwam – over Carrie White (Sissy Spacek), een verlegen en gepest meisje met telekinetische gaven. Ja, de final act is pure horror, maar daarnaast is de film ook gewoon een emotioneel drama over een tiener die nergens echt thuishoort.

Sissy Spacek in 'Carrie' Beeld Corbis via Getty Images

Te zien: Netflix, Prime Video

Australisch filmmaker James Wan weet wat het volk eng vindt. Hij volgde zijn horrorblockbusters ‘Saw’ (#67) en ‘Insidious’ in 2013 op met zijn beste en populairste film: ‘The Conjuring’. Een gezin neemt intrek in een behekst huis, en elke horrorfanaat weet meteen welke kant deze film opgaat. Maar: Wan maakt doeltreffend gebruik van stilte en bewijst zichzelf heer en meester van de jump scare. ‘The Conjuring Universe’ is anno 2022 de succesvolste horrorfranchise aller tijden, met acht films verschenen en nog meer onderweg.

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Een alien poseert als een prachtige, maar al even mysterieuze, jonge vrouw (Scarlett Johansson) en gaat in Glasgow op jacht naar alleenstaande mannen die als voedsel dienen voor haar soort. Verwacht geen bloederige kannibalistische taferelen à la ‘Hannibal’, maar artistieke psychologische horror die je zowaar in een existentiële crisis gooit. Dat ScarJo af en toe functioneel naakt gaat, hoort er gewoon bij, maar opgewonden zul je er allesbehalve van worden.

Te zien: VOD via Apple, Google Play

In het jaar van de sexy vampiers uit ‘Twilight’ en ‘True Blood’ (#96) verscheen ook de Zweedse vampierfilm ‘Let the Right One In’ van Tomas Alfredson. Een gepeste jongen bevriend een buurmeisje met vlijmscherpe hoektanden: twee misfits in een kille wereld. Deze rauwe coming-of-agefilm gaat over eerste liefde, oud bloed en zoete wraak in de sneeuwlandschappen van Stockholm.

33. THE VVITCH (2015)

Te zien: Prime Video

Om religieuze redenen wordt een familie uit hun gemeenschap gejaagd en worden ze verplicht zich te vestigen naast een spookachtig bos, maar dan verdwijnt een van de kinderen spoorloos. Robert Eggers (‘The Northman’) geeft ons de nodige portie horror, maar herinnert ons er vooral aan dat bijgeloof en godsdienstwaanzin ook gewoon doodeng kunnen zijn. Met ‘The Queen’s Gambit’-ster Anya-Taylor Joy in haar eerste hoofdrol.

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play, Telenet

FBI-studente Clarice Sterling (Jodie Foster) is op zoek naar een seriemoordenaar en ten einde raad schakelt ze de hulp in van de psychopathische kannibaal Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Het gevolg is een emotionele psychologische thriller én sterk portret over een vrouw in een macho-mannenwereld. Regisseur Jonathan Demme wilde van de film de ‘‘Psycho’ van de jaren 90’ maken en slaagde met glans: ‘The Silence of the Lambs’ won vijf (!) Oscars, waaronder die van Beste Film – nog steeds de enige horrorfilm in de geschiedenis die dat beeldje in de wacht sleepte.

'The Silence of the Lambs' - Anthony Hopkins en Jodie Foster Beeld TMDb

31. TRAIN TO BUSAN (2016)

Te zien: Prime Video

Seok-woo (Gong Yoo) is een gescheiden workaholic die weinig tijd maakt voor zijn jonge dochter, dus wil ze het liefst haar verjaardag vieren met haar mama in Busan. De volgende dag neemt het duo de trein, maar een zieke vrouw stapt ongezien op en dan breekt de zombiehel los. ‘Train to Busan’ is veruit de meest claustrofobische zombiefilm die je ooit zult zien: het grootste deel van de film vindt dan ook – toepasselijk – plaats in de trein zelf. En geloof ons: geen mens die het droog houdt tijdens de laatste minuten van de film.

30. THE BLAIR WITCH PROJECT (1999)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Hoewel ‘The Blair Witch Project’ niet de eerste found footage-film is (het walgelijke ‘Cannibal Holocaust’ ging Blair Witch al voor), maakte deze het genre wel populair. Het succes van Paranormal Activity (#99) mag je gerust hieraan toewijden. En dat alles dankzij een slimme marketingtruc: voor de release was het namelijk niet echt duidelijk of het materiaal van ‘Blair Witch’ écht was. Nieuwsberichten over de heks doken overal op het internet op, dus was het raden naar de authenticiteit van de film.

29. THE WICKER MAN (1973)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

In deze Britse horrorklassieker gaat de conservatieve en diepgelovige politieman Howie (Edward Woodward) op zoek naar een vermist meisje op een Schots eiland. De lokale bevolking blijkt nog nooit van het meisje gehoord te hebben, maar trakteert Howie wel op een buitensporig schouwtoneel van heidense taferelen. ‘The Wicker Man’ is de voorloper van ‘Midsommar’ (#26) en wordt hier en daar als de ‘Citizen Kane’ van horror omschreven. De 2006-remake met Nicolas Cage – ‘Not the bees!’ – staat dan weer te boek als een van de belabberdste films aller tijden.

Te zien: Netflix

Akkoord, ‘Stranger Things’ is in de eerste plaats een weergaloze science fiction-reeks over een groepje opgroeiende kids. Maar de Duffer-broers laten zich onderwijl gretig inspireren door horrorklassiekers, mét succes. Eleven heeft de telekinetische krachten van Carrie uit ‘Carrie’ (#37). Will komt in The Upside Down vast te zitten, gelijkaardig aan het kleine meisje in ‘Poltergeist’ (#20). En überslechterik Vecna moordt onschuldige tieners in hun dromen, net zoals Freddy Krueger in ‘A Nightmare on Elm Street’. Probeer uw hartslag maar eens laag te houden tijdens ‘Dear Billy’, de bloedstollende vierde aflevering van het vierde seizoen, waaraan Kate Bush een heuse revival te danken heeft.

27. EVIL DEAD II (1987)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Sam Raimi regisseerde en schreef in 1981 de low-budget horror ‘The Evil Dead’, waar een groep vrienden naar een afgelegen hut in het bos afreizen en te maken krijgen met vleesetende monsters. Toen hij het vervolg wilde draaien, kreeg hij de rechten van zijn eigen film niet, dus werd ‘Evil Dead II’ een soort van remake en vervolg in één – maar dit keer maakte Raimi er bewust een horrorkomedie van. Die keuze bleek een groot succes, mede dankzij de slapstick humor van Bruce Campbell als de groovy Ash en de grote portie camp in een film die zichzelf, in tegenstelling tot de eerste film, niet al te serieus neemt. Wat wel nog overblijft van ‘The Evil Dead’ is de grote hoeveelheid gore en Raimi’s eigenzinnige stijl (de lange shot van een kwade geest die Ash door het huis achtervolgt!) En natuurlijk mogen we één van de beste quotes uit de horrorgeschiedenis niet vergeten: ‘We just cut up our girlfriend with a chainsaw… Does that sound fine?’

'Evil Dead II' Beeld IMDb

Te zien: Netflix, Streamz, Proximus

Ari Aster deed in 2018 de wereld al eens huiveren met ‘Hereditary’ (zie hoger op de lijst), en zijn debuutfilm bleek geen toevalstreffer te zijn: ook ‘Midsommar’ is een huiveringwekkend drama die ons – hoe mooi en kleurrijk alles ook lijkt – bijna drie (!) uur lang verschrikkelijk oncomfortabel doet voelen. Florence Pugh doet het geweldig in haar rol als de zwaar getraumatiseerde Dani in deze moderne variant van ‘The Wicker Man’ (#29).

25. THE HAUNTING (1963)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

De meeste spookhuisverhalen vallen terug te brengen tot Shirley Jacksons klassieke horrorboek ‘The Haunting of Hill House’ uit 1959 en deze trouwe verfilming uit 1963 van Robert Wise. Een wetenschapper en twee vrouwelijke assistenten nemen hun intrek in Hill House, een huis dat zou behekst zijn. Hun nieuwsgierigheid maakt al snel plaats voor doodsangsten, al blijft de hoofdvraag: hoezeer beelden de huisgasten die verontrustende verschijnselen niet gewoon in? ‘The Haunting’ is een van Martin Scorsese’s favoriete horrorfilms. Alleen regisseur Wise was enigszins teleurgesteld: hij had gehoopt om tijdens de opnames wérkelijk iets paranormaal mee te maken.

24. JENNIFER’S BODY (2009)

Te zien: Disney+

Megan Fox teerde in 2009 op haar ‘Transformers’-succes, maar wilde zich ook bewijzen in andere rollen. Enter ‘Jennifer’s Body’, een film die, jammer voor Fox, destijds en mede te wijten aan slechte marketing een grote flop was. Meer dan een decennium later werd de prent over een bloedmooie tiener die wordt bezeten door een duivel en zich voedt met het bloed van jongens verheven tot cultstatus en vormde zich een van de toonbeelden van feministische horror.

Te zien: Disney+

Ryan Murphy bezorgde Netflix in 2022 een ongezien kijkcijferkanon met zijn waargebeurde horrorreeks ‘Dahmer’, over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. De drukbezette tv-maker vertrekt in zijn populaire en langlopende anthologiereeks ‘American Horror Story’ óók van waargebeurde verschrikkingen – de heksenvervolging in Salem, de folterkamer van Madame LaLaurie, John Wayne Gacy oftewel de killer clown – maar laat vervolgens zijn fantasie de vrije loop. ‘American Horror Story’ is gewaagd, campy en over the top: gemaakt door horrorliefhebbers, voor horrorliefhebbers.

Te zien: Disney+

David Cronenberg (‘Videodrome’ op #44), grootmeester van body horror, hanteert zijn vakmanschap met indrukwekkend resultaat in ‘The Fly’. Jeff Goldblum speelt er een excentrieke wetenschapper die in een dronken bui van jaloezie zijn eigen telepod uitprobeert, de telepod waarin op dat ongelukkige moment net een vlieg zit. De man transformeert geleidelijk aan tot een afschuwelijk wezen. ‘The Fly’ is heerlijk afgrijselijk en confronteert de kijker met zijn eigen onomkeerbare fysieke aftakeling.

'The Fly' Beeld IMDb

21. THE SIMPSONS – TREEHOUSE OF HORROR (1990 - …)

Te zien: Disney+

Geen enkele serie doet de Halloween-special zoals ‘The Simpsons’. Sinds 1990 zit er in elk seizoen een ‘Treehouse of Horror’-aflevering, telkens goed voor drie korte griezelverhalen. De teller staat inmiddels op 32, Disney+ verzamelt ze allemaal in een handige collectie. De latere edities zijn niet altijd geslaagd, maar de eerste tien zijn uitstekend. ‘Treehouse of Horror IV’ en ‘Treehouse of Horror V’ behoren zelfs tot het beste wat ‘The Simpsons’ te bieden heeft: in de eerste verkoopt Homer zijn ziel aan de duivel in ruil voor een donut, in de laatste bestellen Bart en Lisa mensenvlees in de schoolcafetaria.

20. POLTERGEIST (1982)

Te zien: Netflix

De meeste spookhuizen staan in een onheilspellend bos, maar in ‘Poltergeist’ wordt een doorsnee gezin in een doorsnee woonst in een doorsnee buitenwijk belaagd door kwaadaardige geesten – ja, het kan ook ú overkomen. Iconisch: het kleine dochtertje met haar handen op het schemerende televisiescherm. En ook: haar onschuldige, kinderlijke vaststelling: ‘They’re heeeere.’ Regisseur Tobe Hooper (‘Texas Chain Saw Massacre’) voorziet de horror, rechterhand Steven Spielberg zorgt voor de doorvoelde menselijkheid.

19. SCREAM (1996)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play, Telenet, Proximus

De openingsscène met rijzende ster Drew Barrymore. ‘What’s your favorite scary movie?’ Personages die er zich bewust van zijn dat ze in een horrorfilm zitten (‘Er zijn bepaalde regels die je moet volgen om te overleven’). Wes Craven, waarschijnlijk het meest bekend om de ‘A Nightmare on Elm Street’-franchise die gedaante gaf aan horrorlegende Freddy Krueger, kent het genre en al zijn clichés als geen ander. Dus maakte hij in de jaren ‘90 ‘Scream’, een meta-commentaar op slashers als ‘Halloween’ en ‘Friday the 13th’, dit keer met zijn eigen gemaskerde moordenaar: Ghostface. Neve Campbell schittert als final girl van dienst Sidney Prescott.

18. FRANKENSTEIN (1931) & THE BRIDE OF FRANKENSTEIN (1935)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

De allereerste horrorfilm dateert uit 1896: ‘Le manoir du diable’ van George Méliès. De eerste meesterwerken verschenen begin de jaren 20: ‘The Cabinet of Dr. Caligari’ (1920) en ‘Nosferatu’ (1922). Maar de oudste horrorklassiekers die je op de streamingdiensten kunt vinden, verschenen nog eens 10 jaar later: ‘Frankenstein’ en de sequel ‘The Bride of Frankenstein’, James Whale’s verfilmingen van de klassieker van Mary Shelley. Beiden zijn gotische dramafilms over verwarde wezens die toevallig uit verschillende lichaamsdelen van dode mensen bestaan. Zijn zij monsters, of hebben wij monsters van hen gemaakt? De conclusie van Boris Karloffs Monster blijft hetzelfde: ‘We belong dead.’

Te zien: VOD via Apple TV

In ‘Invasion of the Body Snatchers’ komt het kwaad niet in de vorm van lelijke demonen of luidruchtige zombies, maar in de vorm van uw buren, vrienden en familieleden. Aliens nemen namelijk de lichamen en levens van mensen over: een subtiele, efficiënte manier om de mensheid uit te roeien. Philip Kaufman (‘The Right Stuff’) geeft de uitstekende film uit 1956 een update, door de gruwel van een klein stadje naar de metropool te verplaatsen. Paranoia ten top, met een onvergetelijke laatste scène.

16. BUFFY THE VAMPIRE SLAYER (1997 – 2003)

Te zien: Disney+

High school is de hel, letterlijk en figuurlijk, in ‘Buffy the Vampire Slayer’. Buffy (Sarah Michelle Gellar) is namelijk een tienermeid die haar handen vol heeft met cheerleaden, huiswerk en vampierjagen. Deze horrorreeks was een wereldhit vanwege de interessante personages, de intelligente dialogen en humor, en het lef om de blonde jonge meid eens de heldin in plaats van het hulpeloze slachtoffer te maken. Laat de schimmige reputatie van bedenker Joss Whedon de kijkervaring niet vergallen, ‘Buffy the Vampire Slayer’ blijft na 20 jaar nog steeds overeind.

Te zien: Streamz

Een jonge Steven Spielberg zorgde er in 1975 voor dat zowat de hele wereld onherroepelijk een doodsangst voor haaien ontwikkelde – en dat allemaal zonder effectief de monsterhaai, op enkele luttele minuten na, te laten zien! Spielberg werd hierbij goed geholpen door de soundtrack van John Williams (tu-dum tu-dum), waarvoor hij de Oscar voor Beste Muziek in handen kreeg. Om af te sluiten met een weetje: de beroemde oneliner die ondertussen synoniem staat met de film (‘You’re gonna need a bigger boat’) was volledig geïmproviseerd door Roy Scheider.

'Jaws' Beeld GLOBE PHOTOS

Te zien: VOD via Apple TV

Waar de meeste comedyhorrorfilms op een van de twee fronten – veelal: horror – inboeten, is ‘An American Werewolf in London’ zowel hilarisch als huiveringwekkend. Twee Amerikaanse tieners wandelen door het Britse platteland wanneer ze door een weerwolf worden aangevallen. Regisseur John Landis pakt uit met indrukwekkende special effects en clevere, droge humor. ‘Life mocks me… even in death!’

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Dat horrorfilms crimineel ondergewaardeerd worden op de Academy Awards is triest genoeg, dat Toni Collette voor haar rol in ‘Hereditary’ niet eens een Oscarnominatie kreeg is ronduit schandalig. De scène waar het gezin aan tafel eet! Haal alle horror uit de film – en dat is er heel wat, en dan hebben we het niet alleen over de naakte oude mensen – en je krijgt nog steeds een hartverscheurend familiedrama: zo moet het. Een steengoede en bloedstollende debuutfilm van Ari Aster, die we eerder in deze lijst (‘Midsommar’ #26) al zagen opduiken.

12. LES YEUX SANS VISAGE (1960)

Te zien: VOD via Apple TV

Hoezeer verschilt onvoorwaardelijke liefde van nietsontziend geweld? ‘Les yeux sans visage’ is een surrealistisch meesterwerk van Frans cineast Georges Franju, over een plastisch chirurg die gekidnapte jongedames in zijn woning scalpeert, zodat hij het gezicht van zijn verminkte dochter kan herstellen. De operatiescènes zijn verrassend realistisch en daarom onthutsend, maar Franju weet poëzie op de donkerste momenten te vinden. ‘Ik deed zoveel verkeerd om dit mirakel te verrichten,’ aldus de krankzinnige dokter.

11. NIGHT OF THE LIVING DEAD (1968)

Te zien: Mubi (vanaf 27/10)

De eerste zombie uit de filmgeschiedenis verscheen in ‘White Zombie’ (1932), maar het is George A. Romero die met ‘Night of the Living Dead’ de levende doden definitief op de kaart heeft gezet. Alles wat u met zombies associeert, is een deze film reeds rijkelijk aanwezig: de doden kruipen hongerig uit hun graf, een verscheiden groepje mensen schuilt in een afgelegen krot, iedereen komt op de meest gruwelijke wijze te sterven. Dankzij de diverse cast en het onverbiddelijke nihilisme – dat einde! – voelt deze film nog opvallend modern aan. Zonder ‘The Night of the Living Dead’ geen ‘Train to Busan’ (#31), ‘The Walking Dead’ (#39), ‘28 Days Later’ (#40) of ‘Shaun of the Dead’ (#51).

'Night of the Living Dead' Beeld Humo

Te zien: Netflix

Aan spookhuizen geen gebrek in deze Horror Honderd, maar Mike Flanagan (zie ook: ‘Midnight Mass’ #54) doet werkelijk iets bijzonder in de Netflix-reeks ‘The Haunting of Hill House’. Hij baseert zich voor het spookhuis op Shirley Jacksons gelijknamige horrorboek uit 1959, maar kiest nieuwe slachtoffers: een gezin met vijf kinderen. In 10 afleveringen en verschillende tijdslijnen vertelt hij menselijke verhalen over een gebroken gezin, traumaverwerking, verslaving, miscommunicatie en mentale gezondheid. Werkelijkheid en nachtmerrie lopen naadloos in elkaar over, met de dreiging van schaduwfiguren in het achterplan van elke shot. Flanagan jaagt u de stuipen op het lijf, maar weet tegelijk oprecht te ontroeren, met als hoogtepunt de hartverscheurende aflevering ‘The Bent-Neck Lady’. Kortom: de beste horrorserie van de eeuw.

9. THE THING (1982)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play

Tijdens een wetenschappelijke expeditie op Antarctica wordt een team van onderzoekers gestoord door het geluid van een helikopter die een dolle hond achternazit. Wanneer de helikopter neerstort en de onderzoekers geen overlevenden vinden, nemen ze de hond mee naar hun kamp. En zo haalden ze zonder weten een dodelijke parasiet binnen die eender welke gedaante kan aannemen. Als paranoia een film was, dan is het wel deze: de echte horror in ‘The Thing’ zit – naast uiteraard de visuele horror (de gruwelijke scène waar een hoofd spinnenpoten krijgt!) – in de gedachte dat iedereen het monster kan zijn. De bloedtestscène blijft spannender dan eender welke stalkende seriemoordende boeman ooit, maar kijk: master van de suspense John Carpenter kan het gewoon allebei.

'The Thing' Beeld rv

Te zien: Prime Video, Telenet

Chris (Daniel Kaluuya), een zwarte man, maakt voor het eerst kennis met de ouders van zijn witte vriendin (Alison Williams), maar hoe woke ze ook zijn (‘Ik zou drie keer op Obama hebben gestemd als ik dat kon!’), Chris én wij als kijker vinden het maar moeilijk om helemaal op ons gemak te zijn. Komiek Jordan Peele boekte veel succes met zijn debuutfilm – en heeft ondertussen nog twee uitstekende horrorprenten op zijn teller (‘Us’ en ‘Nope’) – en dat dankzij zijn mix van klassieke horror met sociaal commentaar op wit en zwart in Amerika en daarbuiten.

7. ROSEMARY’S BABY (1968)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

Rosemary (Mia Farrow) proeft van de chocolademousse van haar bemoeizieke nieuwe buren en voelt zich ineens ondoenbaar slaperig, waarna ze droomt dat de Duivel haar verkracht. Wanneer ze werkelijk zwanger blijkt te zijn, begint ze steeds meer overtuigd te geraken dat die droom helemaal geen droom was. De horror van Roman Polanski is vooral psychologisch, maar daarom niet minder beklijvend. De manier waarop mannen Rosemary het zwijgen opleggen, terwijl zij wanhopig om hulp vraagt, raakt ook vandaag een gevoelige snaar. ‘Stop met tegenstribbelen, Rosemary,’ zegt de dokter, ‘Want als je nog één iets zegt over de Duivel, zullen we genoodzaakt zijn om je in een psychiatrische instelling op te nemen. Dat wil je niet, toch?’

Te zien: Netflix, Proximus

‘Here’s Johnny!’ Jack Torrance (Jack Nicholson in een van zijn meest iconische filmrollen) en zijn gezin nemen intrek in het Overlook Hotel, maar nadat de vorige conciërge zijn hele gezin heeft uitgemoord, lijkt ook Jack steeds meer af te dwalen in de waanzin. Stanley Kubrick nam zijn rol als regisseur trouwens zo serieus op dat hij actrice Shelley Duvall door échte psychologische terreur heeft gesleurd om een perfecte film te draaien. Ook een leuk weetje: Stephen King haatte de adaptatie van zijn boek zó erg dat hij jaren later zelf een miniserie zou maken. Tja, wij verkiezen toch de Kubrick-versie.

5. THE X-FILES (1993 – 2018)

Te zien: Disney+

‘The Twilight Zone’, ‘Twin Peaks’ en ‘The X-Files’ vormen de Heilige Drievuldigheid van horrortelevisie. Jammer, alleen de laatste staat op de streamingdiensten. In ‘The X-Files’ moet de sceptische FBI-agente Dana Scully (Gillian Anderson) leren samenwerken met Fox ‘Spooky’ Mulder (David Duchovny), een collega met een fascinatie voor het paranormale. Nieuwkomers kunnen met ‘Clyde Bruckman’s Final Repose’ uit het derde seizoen beginnen, waarin een oude man ieders sterfdatum kent. De reeks had een overkoepelende, ietwat wazige mythologie, maar was subliem tijdens afleveringen die op zichzelf stonden. Jawel, the truth is out there.

4. PSYCHO (1960)

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

Michael Myers uit ‘Halloween’ (#3), Ghostface uit ‘Scream’ (#19), Jason Voorhees uit Friday the 13th (#56): zij hebben het kunstje met het slagersmes stuk voor stuk afgekeken van Norman Bates, het psychopathische moederskindje uit Alfred Hitchcocks ‘Psycho’. Deze slasher avant la lettre is nog steeds, na ruim 60 jaar, bloedstollend, te danken aan meesterlijke storytelling en uitstekend acteerwerk. De engste scène komt helemaal op het einde, wanneer Bates (Anthony Perkins) in de camera en, zodoende, récht in uw ziel kijkt. Ie! Ie! Ie!

3. HALLOWEEN (1978)

Te zien: VOD via Apple TV

Als u het ons vraagt, dan is ‘Halloween’ veruit de beste post-‘Psycho’ slasherfilm. Alle elementen uit het genre zijn aanwezig en zowat geshaped door John Carpenter: een gemaskerde boeman, onschuldige slachtoffers, creatief moorden met een keukenmes en ander keukengerief, muziek die je op het puntje van je stoel doet zitten… Als ‘Scream’ (#19) de perfecte commentaar was op het hele slasher sub-genre, is ‘Halloween’ zowat de belichaming van alles wat wij er zo leuk aan vinden. Michael Myers is ‘purely and simply… evil’, en zo hebben we onze slechteriken graag.

'Halloween' Beeld rv

Te zien: Disney+

We kunnen onmogelijk rond de pot draaien: de scène waar de baby-alien door de borstkas van Kane (John Hurt) kruipt, is één van de meest beklijvende beelden in de filmgeschiedenis. Nu dat gezegd is… de openingsbeelden van ruimteschip Nostromo, de gigantische gefossileerde alien, de facehugger, zijn zuur die door verschillende verdiepingen sijpelt, de verdachte en artificiële Ash (Ian Holm) die blijft haperen, de eerste blik op de volwassen en uitermate dreigende Xenomorph, Sigourney Weaver als de fan-tas-tische Ripley – moeten we nog doorgaan? Regisseur Ridley Scott nam zorgvuldig de tijd met ‘Alien’, maar geen enkel moment verveelt. Daarnaast hebben de praktische effecten en het visuele tafereel die we voorgeschoteld krijgen zonder twijfel de tand des tijds doorstaan, en dan hebben we het nog niet gehad over alle symboliek die, in tijden van #MeToo, dezer dagen nog extra hard weerklinkt.

‘Alien’ Beeld IMDB

Te zien: VOD via Apple TV, Google Play en Proximus

‘The Exorcist’ was in de winter van 1973 meteen een fenomeen, een instantklassieker. Hoe meer de kranten schreven over braakaanvallen, hartinfarcten en miskramen tijdens vertoningen, hoe meer mensen in de kou aanschoven voor een bioscoopticketje. Een halve eeuw later heeft dit duistere verhaal – een bezeten meisje, een wanhopige moeder, een duiveluitdrijving – nog niets aan kracht ingeboet. De regie van William Friedkin (‘The French Connection’) is gevoelig en feilloos, het slimme gebruik van christelijke iconografie geeft de film een mythische allure, het deuntje van Mike Oldfields ‘Tubular Bells’ zet perfect de toon: verleidelijk, tragisch, gevaarlijk. Het is natuurlijk de destijds 14-jarige Linda Blair die de show steelt, terwijl ze als Regan op het tapijt pist of haar moeder vriendelijkheden toeschreeuwt als: ‘Laat je neuken door Jezus!’ ‘The Exorcist’ is niet alleen de beste horrorfilm aller tijden, maar een van de beste films tout court.