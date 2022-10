Bij ‘From Scratch’ denk je al snel: ‘God nee, Netflix heeft een doorslagje van ‘Emily in Paris’ gemaakt in Italië’, maar gelukkig: het is béter

Bij de start van ‘From Scratch’, momenteel een van de populairste titels op Netflix, komt een jonge Amerikaanse studente aan in Florence. In de twintig minuten die volgen rijdt ze eerst met een Fiat 500 en daarna met een Vespa door de stad, zijn er beelden van de Duomo en de David van Michelangelo te zien en passeert er een scène waarin mensen op restaurant de Italiaanse keuken bejubelen terwijl ‘Volare’ op de soundtrack weerklinkt. Onwillekeurig denk je: ‘God nee, Netflix heeft een doorslagje van ‘Emily in Paris’ gemaakt, deze keer met Italië als decor’.

Gelukkig wordt daarna vrij snel duidelijk dat ‘From Scratch’ een heel andere serie is dan de lichtvoetige comedy rond de Instagramverslaafde PR-dame in Parijs. Deze minireeks gaat over twee mensen die in Florence verliefd worden en daarna een leven proberen op te bouwen: de Amerikaanse Amy (Zoe Saldaña, die er op haar 44e opmerkelijk goed in slaagt om er nog uit te zien als een 20-jarige studente) en Lino, een chef-kok met Siciliaanse roots. De families aan beide kanten van de Atlantische Oceaan hebben hun twijfels bij het koppel - Lino moet zelfs kiezen tussen zijn ouders en de liefde - maar desondanks geloven de twee dat ze voor elkaar zijn gemaakt en gaan ze samenwonen in Los Angeles. In acht afleveringen brengt de serie fragmenten uit de ongeveer vijftien jaar dat ze samen zijn geweest: hun ontmoeting en de liefdevolle eerste weken en maanden, de problemen met hun families, de eerste barstjes als hun dromen in de VS moeilijker in vervulling gaan dan gedacht, het noodlot dat toeslaat in de vorm van een erg zeldzame en agressieve kanker.

Het verhaal van Amy en Lino is waargebeurd: de reeks is gebaseerd op de memoires van de schrijfster Tembi Locke, die haar eigen zus en tv-scenariste Attica inschakelde om de verfilming te maken. Die laatste verdiende haar sporen bij onder meer ‘Little Fires Everywhere’ en ‘When They See Us’, twee kwaliteitsseries die ver afstaan van de meer voor de hand liggende ‘tearjerkers’ op Netflix waar je ‘From Scratch’ afgaand op de korte inhoud bij zou onderbrengen. Dat merk je: met alles wat er met het koppel gebeurt, is ‘From Scratch’ logischerwijs bij momenten erg emotioneel en soms ook sentimenteel, maar de makers weten de meligheid grotendeels te vermijden. Amy, Lino en de andere personages zijn - mede dankzij de acteurs - mensen van vlees en bloed en wat ze doormaken, voelt echt aan. Daardoor is ‘From Scratch’, zeker in de tweede helft wanneer kanker het lichaam van Lino langzaam maar zeker overneemt, een serie die danig op je gemoed inwerkt: om alles tot het einde onbewogen uit te zitten, moet je wellicht een van die Brusselse politieagenten zijn die onlangs zonder morren de kartonnen huizen van vluchtelingen gingen opruimen.

Uiteindelijk doet deze reeks niet zozeer meer aan ‘Emily in Paris’ denken maar aan een andere veel bekeken titel op ‘Netflix’: ‘Maid’, nog zo’n waargebeurde miniserie die erin slaagde om een verhaal vol grote emoties te vertellen zonder dat dat goedkoop overkwam. Ook al klinkt de titel erg banaal en nietszeggend en zal de korte inhoud veel mensen misschien afschrikken, ‘From Scratch’ verdient het om een even grote hit te worden.