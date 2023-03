Bij het slot van ‘De Vermeires’ was de labradoodle al lang verdronken

De vraag of populariteit van de Rode Duivels tanende was na de teleurstellende prestatie op het WK is bij deze beantwoord: voor de eerste match onder de nieuwe bondscoach liep een pak minder mensen warm dan voor ‘The Masked Singer’ een week eerder (1.148.651‏).

Maar er is hoop want de spektakelwedstrijd tegen de Duitsers, nochtans zonder belang, haalde wel bijna een miljoen kijkers. In de afwezigheid van ‘The Masked Singer’ en zonder een weerman die afscheid nam, klom ‘De mol’ naar de kop, nipt voor ‘Chateau Planckaert’.

‘Arcadia’ zakte verder weg en leverde bij de tweede aflevering bijna 100.000 kijkers in. Uitgesteld kijken bracht evenmin soelaas voor de serie: één week na de uitzending klokte de eerste aflevering af op 832.000 kijkers, terwijl bijvoorbeeld ‘1985’ toen aan 1.293.000 zat.

Wim Lybaert trapte goed af met ‘Een jaar op zee’ (★★★½☆): hij deed met 774.000 kijkers nog net iets beter dan ‘Restaurant Misverstand’ vorige week (757.312‏). ‘Assisen’ (★★½☆☆) haalde met de ontknoping 323.000 kijkers, het beste cijfer van het hele seizoen, en ook ‘The Greatest Dancer’ eindigde bij de finale voor het eerst sinds de start (640.739‏) nog eens boven de 600.000.

Bij ‘De Vermeires’ daarentegen was de labradoodle al lang verdronken: van de 566.079 die naar de eerste aflevering keken bleven er bij het slot nog 347.782 over.