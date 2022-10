Bij zijn grote debatcomeback werd Bart De Wever in ‘De tafel van vier’ finaal tot de orde geroepen door een wielrenner

Donderdagavond waren zowel N-VA-voorzitter Bart De Wever als Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout te gast bij Gert Verhulst in ‘De tafel van vier’. Naast wat gebakkelei over door klimaatactivisten besmeurde kunstwerken en ingetrokken subsidies voor reputationeel besmeurde universiteiten, gingen de heren ook nog in de clinch over kernenergie.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste beeldfragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Bart De Wever die over kernenergie debatteert met Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. Of daar tenminste een soort halfslachtige poging tot doet. Waar? ‘De tafel van vier’, de dagelijkse talkshow van Gert Verhulst. Waarom is het opvallend? Voor de eerste keer sinds lang ging De Wever rechtstreeks in debat op tv.

Helaas bleek de interpretatie van het woord ‘debat’ voor beide heren gelijk te staan aan ‘tot in den treure je eigen punt blijven herhalen’. Bij gebrek aan deftige moderator - Verhulst leek er meer bij wijze van decorstuk bij te zitten - konden ze dat ook minutenlang blijven doen. Veel meer dan een stukje bijzonder enerverende televisie (makkelijk samen te vatten als: ‘gij liegt!’, ‘nee, gij liegt!’) en een hoop kijkers die thuis op het volumeknopje van hun afstandsbediening zaten te rammen, leverde die strategie echter niet op.

Hoewel de hardnekkige fanclub van De Wever/Vaneeckhout hier ongetwijfeld uit zal besluiten dat Vaneeckhout/De Wever tijdens bovenstaande schertsvertoning keihard op z’n bek is gegaan, terwijl de geliefde voorzitter overduidelijk triomfeerde, zijn de échte winnaars van dit ‘debat’ - bij gebrek aan beter woord - uiteindelijk de twee overige tafelgasten: wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel en ex-wielrenner Thomas Dekkers.

Helsmoortel zorgde voor applaus van het publiek met de observatie dat de twee partijvoorzitters duidelijk ‘liever ruziemaken dan beleid voeren’, waarna Dekkers op z’n Hollands de treurige boel in twee zinnen samenvatte. Helsmoortel sloot vervolgens af met de profestische woorden: ‘Los het op!’

En Gert, die maakte zich er met een kwinkslag van af. Want laten we het met z’n allen toch vooral gezéllig houden, jongens, als we het over de toekomst van onze al enkele decennia in brand staande planeet hebben.