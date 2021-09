Billie Eilish houdt het in haar concertfilm op Disney+ verrassend braaf

Geen tarantula in de mond of anaconda rond de nek, zoals in de videoclips van ‘You Should See Me in a Crown’ en ‘Your Power’: Billie Eilish houdt het in haar kersverse Disney-concertfilm verrassend braaf. Ze vertaalt haar uitstekende nieuwe plaat ‘Happier Than Ever’ integraal en trouw naar het podium, bijgestaan door het kinderkoor en het filharmonisch orkest van haar thuisstad Los Angeles.

Jammer voor Holiday, Joel en Joe Armstrong, maar wie vandaag Billie zegt, denkt Eilish. De 19-jarige had in 2019 maar enkele maanden nodig om de wereld te veroveren en is nog steeds niet van haar voetstuk getuimeld. Meer nog: op ‘Happier Than Ever’, de opvolger van haar debuut, levert ze enkele van haar beste nummers af. Via Disney+ brengt ze al dat moois voor het eerst live in ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’, een concertfilm die zodanig meticuleus uitgedacht en achteraf bewerkt is dat het eerder als een aaneenschakeling van muziekvideo’s aanvoelt. Billie staat in de Hollywood Bowl, een modern amfitheater in Californië, zonder publiek. ‘Oxytocin’ brengt ze in het pikkedonker, gevolgd door ‘Goldwing’ op klaarlichte dag. Tussen de songs verschijnen animatiebeelden van Billie, de meest humeurige prinses in het Disney-universum, die in een sportwagen door een verlaten Los Angeles koerst.

De nieuwe songs overtuigen in deze livesetting: het kinderkoor doet ‘Goldwing’ zweven en ‘Halley’s Comet’ komt dankzij het filharmonisch orkest nog beter uit de verf. Tijdens ‘Getting Older’ lacht ze ondeugend, nadat ze haar overijverigste fans gestoord noemt: het plezier zit ’m in de details. Alleen had een uitgebreidere tracklist wonderen gedaan. Hoe had ‘When The Party’s Over’ met de toevoeging van een koor geklonken? Of ‘Lovely’ en James Bond-lied ‘No Time To Die’ met dat orkest? Nu is het zoeken naar een reden om niet gewoon ‘Happier Than Ever’ via Spotify op te zetten. En Billie slaat – op vraag van Disney? – ook de scheldwoorden in haar lyrics over, waardoor liedjes ‘I Didn’t Change My Number’ en ‘Happier Than Ever’ ietwat bevreemdend klinken. ‘Just … leave me alone’ is nu eenmaal minder leuk om mee te brullen dan ‘Just fucking leave me alone’.

Billie Eilish bracht eerder dit jaar al een film uit, ‘The World’s A Little Blurry’ op Apple TV+. U hoeft geen grote fan te zijn om die documentaire over haar opkomst interessant te vinden, want het gebeurt zelden dat een getroebleerd tienermeisje vanuit haar slaapkamer een wereldster wordt. Deze Disney-film leert ons echter niets nieuws over Billie, zelfs niet over haar liefde voor Los Angeles. Fans zullen smullen, haters zullen wegzappen, mensen die geen tickets konden bemachtigen voor haar hopeloos uitverkochte show in het Sportpaleis volgende zomer zullen enige troost vinden.