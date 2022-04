Billie Eilish ontmoet Lisa Simpson: ‘Ze is altijd een fan geweest’

Nooit gedacht dat we in 2022 nog een stukje zouden wijden aan het al sinds de eeuwwisseling hopeloos de dieperik ingetuimelde ‘The Simpsons’, maar tegen een kort vraaggesprek met Al Jean is het lastig nee zeggen. Jean, de enige van het huidige schrijversteam die er al sinds het prille begin bij is, wil graag iets kwijt over het door hemzelf geproducete en geschreven ‘When Billie Met Lisa’, een nieuw ‘Simpsons’-kortfilmpje op Disney+ waarin Lisa Simpson – inmiddels toch al meer dan dertig jaar vrijetijdssaxofoniste – plots ontdekt wordt door niemand minder dan Billie Eilish en haar illustere broer Finneas.

AL JEAN «Billie Eilish is op dit moment één van de grootste sterren ter wereld, maar ongetwijfeld hebben veel van haar fans nog nooit van ‘The Simpsons’ gehoord. Wij dachten dus: waarom vragen we haar niet eens of ze een rolletje wil spelen? Bij Disney+ zagen ze het meteen zitten, maar dat kwam niet als een verrassing: die lui, bless them, zien zo’n beetje álles zitten wat we hun voorstellen. Vorig jaar hebben we een kortfilm uitgebracht waarin vrijwel al hun bekende personages, tot en met Winnie de Poeh en Donald Duck, naar Moe’s Tavern afzakken: allemaal geen probleem voor hen.»

HUMO Billie en Finneas zijn drukbezette mensen, maar voor ‘The Simpsons’ wilden ze wel een gaatje vrijmaken?

JEAN «Ja. Meer zelfs: ze stelden zelf voor om het kenwijsje te spelen. Ze zijn altijd fans geweest, vertelden ze, wat goed uitkwam: wij zijn fans van hen.»

HUMO Zowat alle groten der aarde – van Paul McCartney tot Mark Zuckerberg en van James Brown tot Elizabeth Taylor – hebben al weleens een gastrolletje gespeeld in ‘The Simpsons’. Maar is het ooit al eens gebeurd dat een grote naam nee zei?

JEAN «Jawel: iedere keer wanneer we een zittende of oud-president van de VS vroegen, te beginnen met Richard Nixon, kregen we nul op het rekest. Ronald Reagan schreef ons een aardige brief, maar in de regel gebeurt zo’n afwijzing vrij formeel. En er zijn nog wel mensen geweest die nee zeiden, maar dat zijn uitzonderingen. Het is ongelooflijk hoeveel deuren er opengaan wanneer je het woord ‘Simpsons’ laat vallen.»

HUMO De laatste jaren zie je geregeld artikels opduiken over wat ‘The Simpsons’ allemaal wel niet hebben voorspeld: het presidentschap van Donald Trump, 9/11, de coronapandemie, noem maar op. Toeval?

JEAN «Tuurlijk, wij hebben echt geen glazen bol. Het enige wat we wel echt goed kunnen voorspellen, is of grappen over een jaar – idealiter zelfs over dertig jaar – nog zullen werken. Het kost ons een jaar om één aflevering in te blikken, dus we kunnen nooit te kort op de bal spelen.»

HUMO Homer die Lisa’s instrument een saxomophone noemt: ook na dertig jaar blijft het een giller.

JEAN (grinnikt) «Dat bedoel ik.»

The Simpsons: When Billie Met Lisa

Nu op Disney+