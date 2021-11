Binnenkijken bij assisen: de 18-jarige die haar bejaarde achteroom en -tante vermoordde én zelfs gedeeltelijk vilde

Net toen we dachten dat we ’t wel zo’n beetje gehad hadden met ‘De rechtbank’, kregen we de sterkste drie afleveringen in de schoot geworpen die de makers in de voorbije elf (!) seizoenen wisten af te leveren. Donderdag zendt Play4 het laatste deel uit van het drieluik over het assisenproces waarin de 47-jarige Alinda Van der Cruyssen terechtstond voor de in 1991 gepleegde moord op haar bejaarde achteroom en -tante.

TINE ROELANDT (eindredactrice) «Toen ik een jaar of anderhalf geleden in de krant las dat deze zaak voor assisen zou komen, was ik meteen geïntrigeerd. ’t Is bepaald geen alledaags assisenproces, hè? Om te beginnen al omdat de feiten zo lang geleden hebben plaatsgevonden, maar ook omdat de bewijslast naar assisennormen eerder klein was, en je dus echt niet wist of de beklaagde al dan niet veroordeeld zou worden. Daarbij: een 18-jarig meisje dat twee bejaarden op een beestachtige manier zou hebben vermoord, inclusief gedeeltelijk villen van de huid, da’s toch op z’n minst opmerkelijk.

»We hebben dus eens contact opgenomen met de voorzitter van de rechtbank, meneer Hartoch. Een groot geluk dat die al eerder met Woestijnvis had samengewerkt, voor het programma ‘Strafrechters’ met Gilles De Coster: hij had zoveel vertrouwen in ons dat hij vrijwel meteen zijn medewerking verleende. Vervolgens hebben we ook de toestemming verkregen van alle andere betrokken partijen en konden we van start gaan.»

HUMO Mij verbaast het dat iemand die voor dubbele moord terechtstaat er geen graten in ziet om drie afleveringen lang herkenbaar in beeld te komen. Wat heeft ze erbij te winnen?

ROELANDT «Alinda’s advocaten waren rotsvast overtuigd van haar onschuld, en ook zijzelf ging ervan uit dat ze vrijgesproken zou worden. Zonder op de uitspraak vooruit te willen lopen: de stemming is snel gekeerd in haar nadeel. Om daarna, in de tweede aflevering, opnieuw te keren: de oud-verdachten in deze zaak zaaiden ineens onverwachte twijfel.»

HUMO Hoe zijn de kijkcijfers in vergelijking met de ‘gewone’ afleveringen?

ROELANDT «Aanmerkelijk hoger. We hebben al een mail met felicitaties gekregen van de zender.»

HUMO Een mens vraagt zich af waarom jullie niet vaker in de assisenzaal te vinden zijn.

ROELANDT «Wij zijn zeker vragende partij, maar het probleem is: als ook maar één van de spelers nee zegt, houdt het op. En in veel assisenzaken zal de beklaagde niet snel geneigd zijn om mee te werken. Nu zaten we wel met de constante schrik: wat als iemand zich ineens bedenkt? Er zat een jaar tussen opnames en uitzending, hè.»

HUMO Komt er nog een seizoen van ‘De rechtbank’?

ROELANDT «Goh, ik weet niet of ik dit mag zeggen. Maar, goed: ja (lacht).»

