Binnenkort kan je reclame niet meer doorspoelen en acteurs verfilming ‘Het smelt’ zijn bekend

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het wordt onmogelijk om reclame nog door te spoelen

Vanaf eind september zullen mensen met een televisie-abonnement bij Telenet niet langer reclame kunnen doorspoelen bij opgenomen programma’s van VTM (DPG Media) en PLAY (SBS). Later volgen ook nog de programma’s van één, Canvas en de andere Vlaamse zenders. Het is de eerste keer dat het systeem geïntroduceerd wordt in ons land, maar de televisiezenders vragen al een tijdje naar de aanpassing. Ze stellen dat de reclame-inkomsten noodzakelijk zijn voor de productie van populaire, lokale programma’s.

Concreet krijgen kijkers bij de start van een opgenomen programma één minuut reclame te zien die ze niet kunnen doorspoelen. De inhoud en de verdere reclames kunnen wel versneld afgespeeld worden. Bij Terugkijk TV, waarbij je programma’s tot zeven dagen nadat ze zijn uitgezonden kan herbekijken, is er geen reclame vooraf, maar kan je de spots tijdens de uitzending niet doorspoelen. Dat was al het geval bij VTM-programma’s en wordt nu uitgebreid naar PLAY.

In eerste instantie zal de aanpassing te merken zijn bij programma’s van zenders VTM, VTM 2, VTM 3, VTM 4, VTM GOLD, Play4, Play5, Play6 en Play7. De mensen die digitaal kijken via de nieuwe Telenet TV Box zijn eerst aan de beurt en later in 2022 volgen de andere digitale klanten. De update gebeurt automatisch en is ook van toepassing op een tweede scherm via Google Chromecast of de Telenet-app. In de ruil voor de aanpassing krijgen alle Telenet-gebruikers gratis Terugkijk TV.

De mediagroepen SBS en DPG Media zien dit als een noodzakelijke stap om de productie van populaire, lokale programma’s te verzekeren. ‘Reclame-inkomsten zijn de belangrijkste inkomstenbron voor commerciële zenders. Maar omdat we minder reclame kijken, moeten reclamespots vaker lopen tot ze voldoende kijkers bereikt hebben. Daardoor kunnen zenders in totaal minder reclamezendtijd verkopen. Tegelijk besteden adverteerders hun budgetten ook steeds meer online bij internationale techreuzen zoals Facebook en Google, waar ze hun campagnes naar specifieke doelgroepen kunnen richten. Dit verlies aan reclame-inkomsten zet de investeringen in lokale producties significant onder druk’, klinkt het.

Opnames verfilming ‘Het smelt’ gestart

De cast voor de verfilming van ‘Het smelt’, de succesroman van Lize Spit, is bekend en er zitten enkele bekende namen tussen. Charlotte De Bruyne (bekend van ‘Niet schieten’ en ‘Flying home’) speelt de volwassen Eva en de rol van de jonge Eva is weggelegd voor nieuwkomer Rosa Marchant. Haar vader zal gespeeld worden door Sebastien Dewaele (bekend van ‘Eigen kweek’) en Naomi Vellisariou neemt de rol van de moeder op zich.

De andere rollen worden vertolkt door Amber Metdepenningen (Tesje), Anthony Vyt (Tim), Matthijs Meertens (Laurens) en Charlotte Van Der Eecken (Elisa). Ook in de cast: Femke Van der Steen (volwassen Tess, uit ‘wtFOCK’), Spencer Bogaert (volwassen Tim, uit ‘Vincent’), Simon Van Buyten (volwassen Laurens, uit ‘Mixed Kebab’) en Olga Leyers (volwassen Elisa).

De film is het regiedebuut van Veerle Baetens. Het verhaal draait om Eva, die terugkeert naar haar geboortedorp om daar af te rekenen met haar verleden en een dramatische zomer die ze in haar jeugd beleefd heeft.