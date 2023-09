Birgit Van Mol: ‘Dany Verstraeten is de enige man die me de slappe lach heeft bezorgd op antenne’

Nog een laatste keer pootjebaden in de actualiteit, vervolgens een door Koen Wauters aan elkaar gelijmd feestelijk adieu in het gelegenheidsprogramma ‘Dank u Dany’, en dan is het daar echt: het pensioen van Dany Verstraeten (67), de man die in 1989 de allereerste nieuwsuitzending van VTM presenteerde, en sinds die dag niet ophield met sereen, kundig en zonder gebruikmaking van malle grimassen uw huiskamer binnen te kijken.

HUMO Pink jij ook een traantje weg, Birgit Van Mol?

BIRGIT VAN MOL «Het is echt het einde van een tijdperk, toch? The Rock verlaat ons: het gezicht, het boegbeeld, de rots in de branding met dat prachtige sérieux.

»Toen ik in februari 1998 naar VTM verhuisde, presenteerde ik mijn allereerste nieuwsuitzending samen met Dany – want indertijd gebeurde dat nog in duo.

»Ik was behoorlijk geïmponeerd door zijn rustige vakmanschap, die scherpe focus van ’m, die allergie voor fouten, dat verlangen om altijd helder en duidelijk te zijn.»

HUMO Eigenlijk weten we weinig over Dany Verstraeten. Hij gaf ook nauwelijks interviews.

VAN MOL «Ik denk dat hij dat als een voorwaarde zag om zijn werk te kunnen doen: géén drastische inkijk in zijn privéleven. Als nieuwsanker was hij heel aanwezig in het leven van mensen, maar daarnaast – buiten de studio – wilde hij zo geruisloos mogelijk zijn. Nu, ik had het geluk dat ik Dany al snel ook op een andere manier leerde kennen. Indertijd hadden we bij VTM een bar, waar na de opnames nog wat gedronken werd. Daar ontdekte ik dat er gewéldig te lachen valt met zijn droge, Britse humor.

»Dat doet me eraan denken: Dany is de enige man die me ooit op antenne de slappe lach heeft bezorgd. Het was op het einde van een nieuwsuitzending, na een bericht over de verkoop van het decor van ‘Het rad van fortuin’. Je moet weten: Dany hield zich áltijd aan de afspraken. Hij las wat er stond op de autocue, liet je niet op verrassingen lopen. Maar toen, na dat item, kwam hij plots toch met een plagerige tackle: ‘Ik ga het zeggen, Birgit.’ Waarop ik onhoudbaar de slappe lach kreeg, en alleen nog proestend afscheid kon nemen van de kijker.»

HUMO Wat is volgens jou zijn grootste kwaliteit?

VAN MOL «Die onnoemelijke rust van ’m: ik heb Dany nooit in overdrive gezien. Dat is zó’n troef op een jachtige nieuwsredactie. Je kent vast dat fragmentje uit 1993 waarin hij te horen krijgt dat niet Filip maar Albert de gestorven koning Boudewijn zal opvolgen? Eerst zie je de verbazing bij Dany: ‘Albert? ’t Is Albert!’ En vervolgens: de focus, de rust. Het is ook geen toeval dat hij de kijker door de avond van 9/11 gidste. Elke journalist was toen opgetrommeld, maar Dany was de man in het zadel. En dat is precies wat hij 34 jaar lang geweest is: de man in het zadel.»

‘Dank u Dany’

VTM, dinsdag 5 september, 20.35